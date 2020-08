Stuttgart. Wie der Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Sinsheim-Neckargemünd-Eberbach, Dr. Albrecht Schütte, jüngst mitteilte, fördert das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg mit weiteren sechs Millionen Euro die Sanierung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen im Rahmen des "Investitionspakts Soziale Integration im Quartier." Auch der Wahlkreis Sinsheim-Neckargemünd-Eberbach des Bammentaler CDU-Parlamentariers profitiert von der Finanzmittelerhöhung des Förderprogrammes: So fließen 70.000 Euro zusätzlich für die Modernisierung der Raingartenhalle nach Haag (Schönbrunn).

"Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, dass die Kommunen in unserem Land bei der Sanierung von öffentlichen Einrichtungen weiterhin verlässlich unterstützt werden. Dass jetzt die Mittel für den Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier", einer Sonderförderkulisse der Städtebauförderung von Bund und Land, nochmals erhöht werden, ist ein wichtiges Zeichen der Unterstützung für unsere Kommunen", so Schütte. Auch Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut betonte den Erfolg des Sonderprogrammes: "Der Investitionspakt als Sonderprogramm der Städtebauförderung ist in Baden-Württemberg überaus erfolgreich und wird von den Kommunen sehr geschätzt. Denn die öffentliche soziale Infrastruktur leistet als Ort der Integration und des sozialen Zusammenhalts einen wichtigen Beitrag zur Qualität eines Quartiers."

Insgesamt wurden seit 2017.156 Vorhaben in 133 Kommunen mit einer Finanzhilfe in Höhe von rund 118,9 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes gefördert. In der neuesten Förderrunde werden 20 Vorhaben durch weitere sechs Millionen Euro unterstützt.