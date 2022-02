Hirschhorn. (RNZ) Die Arbeiten an Schloss Hirschhorn gehen weiter: Im Gebäudeinneren des Hatzfeldbaus werden jetzt die Gästezimmer und Sanitäreinrichtungen instandgesetzt. Die Gästezimmer erhalten zusätzlich eine neue Einrichtung. Thomas Platte, Direktor des zuständigen Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH), erklärt: "So erreichen wir für Schloss Hirschhorn ein Sanierungsergebnis aus einem Guss. Die dafür nötigen Finanzmittel stehen seit Kurzem zur Verfügung."

Der LBIH hatte in den zurückliegenden Jahren bereits umfangreiche Maßnahmen am Schloss umgesetzt (wir berichteten). Auch das Gebäudeinnere des Hatzfeldbaus mit seiner Renaissancefassade war in diesem Zuge bereits grundlegend instandgesetzt worden. Hintergrund der aktuellen Entscheidung ist auch, dass Versuche einer Neuverpachtung der bedeutenden Schlossanlage in den vergangenen Monaten zu keinem Vertragsabschluss geführt haben.

LBIH-Direktor Platte erläutert: "Den Gastronominnen und Gastronomen erschwert die andauernde Pandemielage derzeit ihre Planungen. Die Bereitschaft, neue Projekte zu beginnen, ist natürlich eingeschränkt. Unser erklärtes Ziel ist und bleibt es, für Schloss Hirschhorn einen langfristig orientierten, erfahrenen Hotel- und Gastronomiebetreibenden zu gewinnen". Deshalb werde jetzt die Zeit genutzt, die Gästezimmer samt sanitären Anlagen grundlegend zu erneuern. Im Anschluss sollen acht weitere moderne Gästezimmer zur Verfügung stehen.

Die nun beschlossenen zusätzlichen Bauarbeiten sind mit rund 270.000 Euro veranschlagt und sollen bis Ende dieses Jahres andauern. Die Maßnahme wird erneut mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen als zuständiger Denkmalfachbehörde durchgeführt. Die Ausschreibung zur Neuverpachtung wird in Abstimmung mit der Sanierung rechtzeitig vorbereitet, heißt es aus Wiesbaden.

Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold wirbt angesichts der zusätzlichen Investitionen in das Objekt um mögliche Interessenten: "Für unsere Gemeinde, aber auch für die gesamte Region ist das Schloss als Tourismus- und Ausflugsziel von größter Bedeutung. Wir hoffen natürlich, dass sobald wie möglich wieder Leben in das Wahrzeichen unserer Stadt einzieht. Nach Abschluss der Arbeiten im Hatzfeldbau werden die noch umfassenderen Nutzungsmöglichkeiten dazu beitragen, dass ein künftiger Pächter eine noch bessere Perspektive hat, auch auf lange Sicht."

Bis zum Abschluss der Instandsetzung soll das Areal rund um das Schloss trotz der Bauzeit für die Öffentlichkeit so weit möglich erreichbar bleiben. Deshalb setzt der LBIH auch weiterhin auf den eigens dafür angeschafften Foodtruck, der in Abstimmung mit Bürgermeister Berthold schon in den vergangenen Jahren vor dem Schloss für die Bewirtung der Besucher sorgte.

Mit dem aus Hirschhorn stammenden Gastronomen Hans-Peter Berger werden derzeit die nötigen Verabredungen getroffen. Sobald möglich, soll der Imbisswagen bei gutem Wetter geöffnet sein – mindestens an Wochenenden und Feiertagen, gegebenenfalls auch wochentags. Auch kleinere Veranstaltungen sind angedacht, soweit die Pandemielage das zulässt.

Das Land Hessen hatte zuletzt bereits rund 4,5 Millionen Euro in Schloss Hirschhorn investiert. So wurde das Hauptgebäude baulich und technisch nach denkmalpflegerischen Kriterien instandgesetzt. Dazu gehörten auch die Erneuerung der Heizungsanlage sowie Aktualisierungen von Elektroinstallation und Brandmeldetechnik.