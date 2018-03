Eberbach/Frauenwald. Sie sind national eine Klasse für sich: die Eberbacher Schlittenhundesportler Angelika Merkel, Christof Diehl und Dagmar Wojcik. Bei den Deutschen Meisterschaften Sprint für Schlittenhunde in Frauenwald/Thüringen gewannen sie drei Mal Gold.

Auch in diesem Jahr hatten Schlittenhundesportler (Musher) und Rennorte mit Wetterkapriolen zu kämpfen. Nach einem hervorragenden Start mit viel Schnee in den Mittelgebirgen schmolz und regnete es alles weg. Auch Frauenwald hatte Mühe, wenigstens den Ersatztermin durchführen zu können. Die Originalstrecke konnte an diesem Wochenende nicht befahren werden, lediglich der Teil im Wald bot eine hinreichende Schneedecke. Dementsprechend waren die Strecken in den Klassen zwei/vier und sechs Hunde etwas kürzer, die Gespanne mit acht und mehr als acht Hunden (Offene Klasse) fuhren eine Doppelrunde.

Eberbachs Vorzeige-Mushern gelang erneut ein Dreifach-Erfolg. Christof Diehl holte Gold in der Offenen Klasse über 18 Kilometer, Angelika Merkel in der Acht-Hunde-Klasse (beide aus Lindach) und Dagmar Wojcik (Pleutersbach) in der Vier-Hunde-Klasse über 7,5 Kilometer. Zusätzlich gab es noch Silber in der Sechs-Hunde-Klasse für Merkel.

In der Offenen Klasse war auch Diehls stärkster Konkurrent aus Polen am Start, der ihn bisher bei internationalen Vergleichen immer geschlagen hatte. Zur allgemeinen Überraschung kam Diehl am ersten Tag sogar mit Bestzeit ins Ziel. Am zweiten Renntag gelang dem Polen aber die Aufholjagd, so dass sich Diehl in der internationalen Gesamtwertung knapp geschlagen geben musste. Den Titel Deutscher Meister erreichte er mit großem Vorsprung.

Der erste Renntag endete für Angelika Merkel ebenso erfreulich. Ihr stärkster Konkurrent aus der Tschechei war anwesend, trotzdem fuhr auch sie Bestzeit. Am zweiten Tag waren ihre Hunde zwar etwas müde, doch dem Tschechen gelang es nicht mehr den Vorsprung des ersten Tages auszugleichen, und Merkel konnte sich zusätzlich über den Gesamtsieg in der Acht-Hunde-Klasse freuen.

Dazu kommt noch ein hervorragendes Abschneiden des 6-Hunde-Trainingsteams. Ein ausgezeichneter zweiter Lauf sicherte den Junghunden mit den achtjährigen Leithunden die Silbermedaille in der Deutschen und Platz drei in der Gesamtwertung.

Auch das Vier-Hunde-Team von Dagmar Wojcik trat gewohnt stark auf. Sie musste sich ihrem Konkurrenten aus Polen geschlagen geben, siegte aber im Deutschen Vergleich souverän. Vielleicht gelingt die ersehnte Medaille bei der Weltmeisterschaft, die sie in den vergangenen Jahren mehrfach knapp verpasste, dieses Mal?

Es wird spannend werden bei der Weltmeisterschaft der World Sleddog Association (WSA) in Schweden vom 8. bis 11. März in Sweg.