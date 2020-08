Ein 70-Tonnen-Autokran hievt die schweren Steine in den Pleutersbach. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Pleutersbach. Die Sanierung am Bett des Pleutersbachs schreitet voran. Derzeit wird gerade am zweiten Bauabschnitt gearbeitet. Dieser Tage wurden mittels Autokran tonnenschwere Steine zur Hangsicherung eingebracht. Wie Klemens Bernecker, Umweltbeauftragter der Stadt Eberbach, erläutert, war hinter Scheunengebäuden an der Ersheimer Straße der Hang infolge von Hochwasserereignissen abgerutscht.

Besonders das Januar-Hochwasser 2018 machte dem Bachbett zu schaffen. Dabei war ein zwölf Meter langes Böschungsstück förmlich weggerissen worden. Es drohte weiteres Erdreich abzubröckeln. Also entschied man sich für Sicherungsmaßnahmen in zwei Abschnitten, die vom Eberbacher Ingenieurbüro IBH Süd begleitet werden.

Bereits 2018 waren im ersten Abschnitt durch die Allemühler Baufirma Martin Heiß auf einer Länge von hundert Metern oberhalb der Brücke Mühlgasse fünf gravierende Schadstellen im Bachgerinne vollständig durch ein Sandsteinpflaster erneuert worden. Nun war Abschnitt zwei an der Reihe. Nachdem die defekte Stelle direkt nach dem Schadensereignis durch einen Unterspülschutz provisorisch "geflickt" worden war, ging‘s an die profimäßige Instandsetzung.

Aus Eberbacher Steinbrüchen wurden per Lkw große Hartsandsteine hergekarrt.

Mittels 70-Tonnen-Autokran wurden diese dann ins Bachbett unterhalb der Brücke Mühlgasse hineingehievt. Damit Wasser den Bauarbeitern nicht in die Quere kommt, wurde dieses durch zwei Rohre durch die Baustelle geleitet. "Ein Stein wiegt etwa zweieinhalb bis drei Tonnen", schätzt Michael Söhner-Wesch vom Ingenieurbüro. Er ist froh, dass man das Material quasi vor Ort hat, denn ein Transport etwa vom Main her wäre seiner Sicht nach nicht wirtschaftlich gewesen.

Dann hätte man auf andere Lösungen wie beispielsweise einen Betonverbau zurückgreifen müssen. Nach dem Setzen der Steine sollen diese der Optik wegen noch "egalisiert" und zu Stabilitätszwecken verfugt werden.

Dafür will man kleine Sandsteinbrocken einsetzen. Klemens Bernecker empfindet das Aussehen der nun gesetzten Mauer entlang des Apfellehrpfades als "sehr ansprechend". Die Maßnahme laufe im Rahmen der Gewässerunterhaltung und koste rund 65.000 Euro. Noch diese Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Laut Bernecker sei jetzt zunächst einmal Schluss mit der Pleutersbach-Sanierung, denn die weitere Strecke Richtung Neckar sehe "noch einigermaßen gut" aus.