Aglasterhausen. (RNZ) Zur weiteren Vorbereitung auf das neue Angebot im Dezember hat die DB Regio nächtliche Probebetriebe im Elsenz- und Schwarzbachtal mit den ausgelieferten und zugelassenen neuen Zügen gestartet.

Auf der S-Bahn-Linie S51 Heidelberg-Eppingen beziehungsweise Aglasterhausen und Bad Rappenau werden in vier Nächten verschiedene betriebliche Abläufe wie beispielsweise Kuppelvorgänge, Zugwenden und Rangier- und Abstelltätigkeiten mit den Neufahrzeugen getestet. Um den Zugverkehr am Tage nicht zu stören, werden diese Testfahrten in den Nachtstunden laufen. Die nächtlichen Probefahrten finden zwischen 23.30 und etwa 6 Uhr statt.

Die neue S-Bahn-Baureihe 463 hat bereits 2500 Zugkilometer im S-Bahn-Netz absolviert. Die Auslieferung der neuen Fahrzeuge sowie die seit Juli laufende Qualifizierung des Personals laufe planmäßig. 25 von 38 Fahrzeugen sind bereits in der Region und rund 100 Triebfahrzeugführer beziehungsweise Kundenbetreuer sind für den Einsatz auf der neuen Baureihe geschult.