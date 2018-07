Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Von Christofer Menges

Eberbach/Heidelberg. Wenn Ende Mai nächsten Jahres bei den baden-württembergischen Kommunalwahlen der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises gewählt wird, wird für den Eberbacher Wahlkreis aller Voraussicht nach ein Mandat weniger als bisher vergeben.

Bislang hatte der Wahlkreis 16, zu dem neben Eberbach Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Schönau, Schönbrunn und Wilhelmsfeld zählen, fünf Sitze im Kreistag sicher. Künftig sollen es nur noch vier sein. Grund dafür ist die auf 28.195 gesunkene Einwohnerzahl. Der Eberbacher Sitz soll dem Wahlkreis Hockenheim mit 42.316 Einwohnern zugeschlagen werden, der dann künftig mit sieben Sitzen im Kreistag vertreten sein wird.

Am Zuschnitt der 16 Wahlkreise soll sich nichts ändern. Dass Eberbach ein Mandat verliert, war relativ knapp: Der Wahlkreis 8 mit Walldorf und St. Leon-Rot hat gerade mal 1000 Einwohner mehr, soll aber weiterhin fünf Sitze erhalten.

In der aktuellen Amtsperiode ist der Wahlkreis 16 sogar mit sechs Kreisräten im Kreistag vertreten: in Eberbach gewählt wurden Rolf Schieck (SPD), Kerstin Thomson (Grüne) und Bürgermeister Peter Reichert (Freie Wähler). Dazu kommen Schönaus Bürgermeister Marcus Zeitler (CDU), der frühere Wilhelmsfelder Bürgermeister Hans Zellner (Freie Wähler) und Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey (CDU), der über ein Überhangmandat noch in den Kreistag gerutscht ist.

Durch Überhangmandate hat sich 2014 die Zahl der Kreisräte von 88 auf 105 erhöht. Entfällt auf den Eberbacher Wahlkreis 2019 wieder ein Überhangmandat, könnten aus ihm auch fünf statt nur vier Kreisräte gewählt werden. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Rhein-Neckar-Kreises hat am Dienstag bereits über die neue Zuteilung der Mandate beraten und einstimmig und ohne Diskussionen die Empfehlung an den Kreistag ausgesprochen, der Änderung zuzustimmen.

Der endgültige Beschluss fällt nun am Dienstag, 17. Juli, um 14 Uhr in einer öffentlichen Sitzung des Kreistags im Centrum in Reichartshausen. Dabei geht es auch um ein Integrationskonzept und ums Recycling von Phosphor im Kreis.