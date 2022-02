Von Martina Birkelbach

Eberbach/Hirschhorn/Schönbrunn/Waldbrunn. "Insgesamt glimpflich" sind laut Gesamtkommandant Markus Lenk die Stürme für die Freiwillige Feuerwehr Eberbach am Wochenende verlaufen. Während es Samstag und Sonntag keine Einsätze gab, waren die Abteilungen Stadt und Friedrichsdorf jedoch am Freitag sieben Mal auf Tour. Von 18.40 bis 22 Uhr verursachte das Sturmtief "Zeynep" im Bereich Eberbach/Friedrichsdorf "umgestürzte Bäume und Bauzäune". Laut Lenk hat es aber keine Personen- oder größere Sachschäden gegeben.

In Hirschhorn gab es laut Bürgermeister Oliver Berthold lediglich zwei Einsätze durch umgestürzte Bäume. Die Freiwillige Feuerwehr Hirschhorn-Mitte rückte bereits am Donnerstagmorgen um 6 Uhr in die Hainbrunner Straße aus.

Wie Wehrführer Daniel Pfisterer berichtet, wurde dort etwa 50 Minuten gearbeitet, um den Baum auf der Straße zu beseitigen.

Am Freitagabend gegen 19 Uhr krachte dann ein Baum auf die L3105 Richtung Langenthal. Der Einsatz dauerte dort eineinhalb Stunden, auch die Abteilung Hirschhorn-Langenthal war mit dabei. "Ansonsten verlief das Wochenende für uns ruhig", sagt Pfisterer.

Mehrere umgestürzte Bäume auf der Zufahrt zum Pumpwerk in Allemühl beseitigte die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn am Samstagmorgen. Foto: FFW Schönbrunn

Die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn musste laut Kommandant Nicolai Heiß am Freitag zwischen 18.15 und 22.30 Uhr zu insgesamt sieben Einsatzstellen ausrücken.

Um 18.15 Uhr wurden die Kameraden zu einem abgerissenen Verkehrsschild in Schönbrunn alarmiert. Dieses wurde gesichert und am Fahrbahnrand abgelegt. Heiß: "Gegen 19.10 wurden wir aufgrund der Lageentwicklung im Rhein-Neckar-Kreis von der ILS-HD-RNK (Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar) zur Wachbesetzung im Unwettermodul alarmiert." Dann galt es weitere Einsätze abzuarbeiten.

Im Kreuzungsbereich K4105/K4108 musste ein umgestürztes Werbeschild gesichert werden. Anschließend beseitigte die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn einen Baum auf der K4108 zwischen Schwanheim und Allemühl. Im Bereich Herzstraße / Eberbacher Straße / Michelbacher Straße mussten im Baustellenbereich umgestürzte Sperrschilder gesichert bzw. zur Seite geräumt werden.

Ebenfalls in der Herzstraße haben die Kameraden noch herabgefallene Ziegel von der Straße geräumt. Heiß: "Der letzte Einsatz am Freitag führte uns auf die L590 zwischen Schwanheim und Eberbach. Auch hier musste ein Baum beseitigt werden." Am Samstag ging es gleich gegen zehn Uhr weiter zu mehreren umgestürzten Bäumen auf der Zufahrt zum Pumpwerk in Allemühl. Die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn machte die Zufahrt wieder frei.

Laut Heiß waren am Freitag 20 Einsatzkräfte und zwei Fahrzeuge im Einsatz, am Samstag waren es sechs Einsatzkräfte und ein Fahrzeug.

Im Neckar-Odenwaldkreis mussten Polizei und Feuerwehren am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag zu rund 70 Einsätzen ausrücken. "Es waren hauptsächlich kleinere Dinge: auf Straßen gestürzte Bäume, herabgefallene Äste, Sachschäden an zwei Pkw in Höhe von insgesamt 2000 Euro", fasste die Polizei zusammen.

Zwischen zwei und drei Uhr am Samstagmorgen wurde unter anderem eine Oberleitung bei Weisbach nahe der K3929 durch einen umgestürzten Baum beschädigt.

In der Gemeinde Waldbrunn mussten daraufhin mehrere Haushalte bis zur Beseitigung der Schäden von der EnBW mit einem Notstromaggregat mit Energie versorgt werden.