Im Wahlraum Nummer 2 im Eberbacher Rathaus war der Andrang an Wählern um die Mittagszeit nur mäßig, die Stimmabgabe verlief selbst unter den gegebenen Corona-Maßnahmen zügig. Der stellvertretende Wahlvorsteher Martin Völker (2.v.r.) sorgte mit Beisitzer Edgar Völker dafür, dass im Wahllokal alles in geordneten Bahnen verlief. Foto: Biener-Drews

Region Eberbach. (jbd/fhs) Heddesbach setzte früh den Trend: als erste Gemeinde im Kreis wie auch landesweit stand das Ergebnis fest, nach dem deutlichen Verlusten bei der CDU Zugewinne der SPD gegenüber standen und ein deutliches Anerkennungsergebnis für Abgeordneten Lars Castellucci. Moritz Oppelt (CDU) tat sich unter den gegebenen Umständen schwer, die Nachfolge von Stephan Harbarth anzutreten.

Zwölf Uhr Sonntagmittag in Eberbach: Noch eine Stunde bis die erste Wahlhelfer-Schicht im Eberbacher Rathaus endet. Hier, im städtischen Wahlraum Nummer 2, war der Andrang an Wählern um diese Zeit nur mäßig. Die Stimmabgabe verlief daher selbst unter den gegebenen Corona-Maßnahmen zügig. Als stellvertretender Wahlvorsteher hatte Martin Völker die Aufsicht über die Wahlurne.

Mit Hilfe von Beisitzer Edgar Völker sorgte Völker dafür, dass im Wahllokal alles in geordneten Bahnen verlief. Dazu zählte, dass etwa die Abstände gewahrt wurden, die Leute den vorgegebenen und auf dem Boden gelb schwarz markierten Laufwegen in einer Richtung folgten, aber auch, dass die Regularien des eigentlichen Wahlvorgangs eingehalten wurden.

Hintergrund Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21. Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21.

[-] Weniger anzeigen

Trotz der gestiegenen Briefwähleranzahl nutzten Bürger doch die traditionelle Stimmabgabe im Wahllokal.

Und so hat Eberbach (im Bundestagswahlkreis 277 Rhein-Neckar) gewählt: Bei den Erststimmen ergab sich folgendes Ergebnis in Prozent (in Klammern steht jeweils das Wahlergebnis vom 24. September 2017): Bei den Erststimmen in Eberbach entfielen auf SPD 36,11 (28,9), CDU 24,65 (34,1), Grüne 12,75 (8,7), FDP 9,82 (8,04), AfD 9,57 (12,37) und Linke 2,48 (5,5). Das Eberbacher Zweitstimmenergebnis sieht aus wie folgt: SPD 30,92 (23,3), CDU 22,46 (30,0), Grüne 14,38 (11,5), FDP 12,12 (11,6), AfD 10 (12,8) und Linke 3,22 (6,9). Die Wahlbeteiligung in Eberbach lag bei 72,65 (75,7) Prozent.

In Schönbrunn ergaben sich bei den Erststimmen folgende Zahlen: SPD 29,82 (25), CDU 28,98 (40), FDP 12,09 (7), Grüne 10,72 (8), AfD 9,8 (12,6) und Linke 2,4 (4,7). Schönbrunns Zweitstimmenergebnis lautet wie folgt: SPD 24,79 (22), CDU 24,51 (34), FDP 14,2 (11) Grüne 12,09 (10), AfD 9,9 (12,6) und Linke 2,4 (5,8) Prozent. Schönbrunns Wahlbeteiligung lag bei 79,45 (80) Prozent.

Die 362 Wahlberechtigten Heddesbachs waren landesweit die ersten mit ihrer Ergebnismeldung: Knapp eine halbe Stunde nach Schließung des Wahllokals stand fest: bei den Erststimmen entfielen auf CDU 31,08 (41,1), SPD 27,7 (18,3), Grüne 11,46 (6,1), AfD 11,15 (16,3), FDP 9,1 (9,8) und Linke 5,7 (5,3).

Bei den Zweitstimmen: CDU 27,03 (39,3), SPD 26,69 (15), Grüne 12,84 (7,3), AfD 12,16 (16,6), FDP 9,8 (13), Linke 3,7 (5,7). Die Wahlbeteiligung in Heddesbach lag bei 82,6 (76,7) Prozent.

Im hessischen Hirschhorn im Bundestagswahlkreis 188 Bergstraße kam es zu folgendem Ergebnis: bei den Erststimmen CDU 31,2 (39,9), SPD 30,1 (26,5), Grüne 11,9 (6,9), AfD 9,4 (13), FDP 9,3 (6,5), Linke 3,3 (6,4), bei den Zweitstimmen SPD 28,8 (22,8), CDU 26,2 (35,2), FDP 13,1 (8,6), Grüne 11,4 (8,4), AfD 9,5 (14,0), Linke 3,7 (7,1).

Die Stadt Oberzent gab es bei der Bundestagswahl 2017 noch nicht, daher finden sich die Wahlergebnisse 2017 getrennt nach den vier Gemeinden, die später Oberzent bildeten.

2021 lauten die Prozentzahlen für die Gesamtstadt Oberzent im Bundestagswahlkreis 187 Odenwald wie folgt: Erststimmen: SPD 37,83, CDU 24,76, FDP 9,83, AfD 9,8, Grüne 8,59, Linke 3,05. Zweitstimmen: SPD 35,58, CDU 20,8, FDP 12,46, AfD 10,54, Grüne 9,04, Linke 3,42.

2017 hatte Beerfelden so gewählt: Erststimmen SPD 35,2, CDU 29,8, AfD 11,9, FDP 7,6, Linke 7,0, Grüne 6,6, Zweitstimmen: SPD 30,4, CDU 27,4, AfD 13,1, FDP 10,8, Linke 7,1, Grüne 6,8. (2017er-Wahlbeteiligung 77,2)

2017 in Rothenberg: Erststimmen: CDU 35,5, SPD 31,4, AfD 11,6, Grüne 7,3, FDP 7,3, Linke 4,6; Zweitstimmen: CDU 32,1, SPD 27,7, FDP 11,7, AfD 11,7, Grüne 7,4, und Linke 5,7. (2017er-Wahlbeteiligung in Rothenberg: 80,4 Prozent)

2017 in Sensbachtal mit den Erststimmen: SPD 32,1, CDU 30,1, AfD 16,8, FDP 9,5, Linke 4,9, Grüne 3,9, Zweitstimmen SPD 29,7, CDU 28,4, AfD 17,8, FDP 9,7, Linke 5,8 und Grüne 3,6. 2017er-Wahlbeteiligung Sensbachtal: 78,3 Prozent.

Und in Hesseneck lautete das Wahlergebnis 2017 bei den Erststimmen SPD 44,7, CDU 31,5, Grüne 6,6, Linke 5,5, FDP 2,5, und bei den Zweitstimmen SPD 37,3, CDU 30,1, Grüne 8,4, AfD 8,4, Linke 7,7 und FDP 5,9. (Beteiligung ’17 : 83,8 Prozent).