Region Eberbach. Was ging im vergangenen Jahr in der Region Eberbach ab? Das haben wir im Folgenden zusammengestellt.

Schock des Jahres

Eberbach unter Schock: Beim schweren Unglück in Eberbach am 16. Januar sind sieben Erwachsene und 36 Kinder verletzt worden; sechs Kinder und zwei Erwachsene davon erlitten schwere Verletzungen. Besonders schwer hatte es den inzwischen 18-jährigen Jonas aus Hainstadt getroffen. Er wurde schwerstverletzt, konnte sich aber inzwischen dank zahlreicher Therapien erholen - wenn er auch noch mit den Folgen kämpfen muss.

Der Bus der Linie 821 kam aus Waldbrunn. Er fuhr talabwärts durch die Odenwaldstraße und kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Erst rammte der Linienbus, der als Schulbus eingesetzt wurde, einen geparkten Kleinlaster und zwei Autos. Dann krachte er in die Schaufensterfront eines Elektrofachgeschäfts. Rund 180 Einsatzkräfte waren vor Ort; Eberbach stand unter Schock.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Strafbefehl gegen den 55-jährigen Busfahrer beantragt. Der Antrag lautet auf Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung in 43 tateinheitlichen Fällen. Dem Angeschuldigten wurde zur Last gelegt, aufgrund einer durch einen zu Boden gefallenen Gegenstand verursachten Ablenkung zunächst mit zwei Kraftfahrzeugen kollidiert und sodann in die Hauswand eines Gebäudes in Eberbach gefahren zu sein. Er habe so "mit dem von ihm gesteuerten Kraftomnibus fahrlässig die zum Teil erheblichen Verletzungen von 43 Personen verursacht". Der Busfahrer hat ein halbes Jahr nach dem Unglück Einspruch gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft eingelegt.

Am 7. Juli gab es Jonas zugunsten ein Benefiz-Open-Air im Gewerbepark Hainstadt mit vielen prominenten Künstlern; 6666 Euro wurden Jonas Familie überreicht. Jonas kämpft sich derweil ins Leben zurück; wie es mit seiner Zukunft weitergeht, ist noch ungewiss.

Verlobung des Jahres

"Verlobt" sind sie schon, jetzt soll auch geheiratet werden. Es ist zwar nicht der erste Versuch, aus den beiden Eberbacher Fußballvereinen VfB und SV einen Verein zu machen. Doch noch nie waren die Verantwortlichen so weit gekommen. Die fast hundert Jahre währende Rivalität soll schon bald Geschichte sein. Denn inzwischen gibt es mehr Verbindendes als Trennendes.

Neben dem gemeinsamen Sportheim verbinden beide Vereine inzwischen auch der gemeinsame Jugendförderverein und der neue Kunstrasenplatz. Seit dieser Saison spielen nicht nur alle Nachwuchsmannschaften als Jugendspielgemeinschaft (JSG) Eberbach, auch die Seniorenteams beider Vereine treten gemeinsam als SpG SVfB Eberbach an. Nicht nur sportlich, auch organisatorisch sollen die Kräfte beider Vereine gebündelt werden.

Als nächster logischer Schritt ist die Verschmelzung der beiden Vereine geplant. Im Frühjahr stimmten die Mitglieder beider Vereine mit großer Mehrheit für die Aufnahme von Fusionsgesprächen. Die sind dank zahlreicher Treffen und Arbeitssitzungen inzwischen so weit fortgeschritten, dass die Mitglieder Anfang des Jahres ausführlich informiert werden sollen. Ziel ist die Verschmelzung zum 1. Juli 2019.

"Es war das heftigste Jahr", sagt VfB-Vorsitzender Christian Rochow: "Kunstrasen, Spielgemeinschaft und Fusion anschieben: Es war das oberste Pensum, was geht". (by)

Durften sich in Stuttgart bei Minister Peter Hauk ihren Gewinn abholen: die Bürgermeister Jan Frey und Guntram Zimmermann (v.l.). Foto: privat

Tante Emma geht online

Während alle Welt derzeit nach digitalen Wegen sucht, um dem Ländlichen Raum wieder eine funktionierende Nahversorgung zu verschaffen, hat sich im Kleinen Odenwald eine womöglich bundesweit beispielgebende Lösung angebahnt. Die Vorreiterrolle im Förderprojekt "Intelligente Marktplätze", die den fünf Dörfchen von Schönbrunn zusammen mit Spechbach zugefallen ist, wurde im Jahr 2018 nicht zuletzt wegen des enormen bürgerschaftlichen Einsatzes so erfolgreich gespielt, dass das Land im Ideenwettwerb "Lokaler Online-Marktplatz" dafür gleichfalls Geld ausschüttete: 186.000 Euro.

Weitere 14.000 Euro steuerte der Verband Region Rhein-Neckar bei, und weil es Schönbrunn auch noch in eine Auswahl von der EU für den Ausbau des öffentlichen W-Lan-Netzes bezuschusster Gemeinden schaffte, sicherte es sich auch dafür 15.000 Euro.

Das Projekt hat sich zum Jahreswechsel denkbar erfolgversprechend entwickelt: Eine App namens Emma-App wird in naher Zukunft dafür sorgen, dass die Ortsbewohner Bestellungen und Lieferungen zentral über sogenannte Appholstationen abwickeln und sich dabei auf einen Kümmerer stützen können.

Die Finanzierung ist gesichert. In etwa vier Wochen geht diese Station, die Schönbrunn bei sich im Rathaus ansiedeln will, in den Praxistest, der Kümmerer nimmt bereits zum 1. Januar seine Arbeit auf. Und Bürgermeister Jan Frey freut sich: "Alles passt perfekt". (jbd)

Bürgermeister Peter Reichert überreicht den Schlüssel fürs neue Löschfahrzeug an Kommandant Markus Lenk. Foto: Birkelbach

Fest des Jahres

"Steaks sind alle - möchte jemand nur Pommes", ruft eine Feuerwehrhelferin am Samstag, 8. September, gegen 21 Uhr hinein in die lange Schlange hungriger Gäste am Grill. Doch es dauerte nicht lange, und es ist für Nachschub gesorgt. "Der Besucheransturm hat all’ unsere Erwartungen übertroffen", sagt Markus Lenk am Sonntag. Der Gesamtkommandant freut sich über die Massen an Gästen, die sowohl am Samstagabend als auch den gesamten Sonntag über zum 150. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach gekommen sind. Der Samstag startet mit einem spektakulären Blaulichtumzug durch die Innenstadt. "O’zapft is!" ruft Bürgermeister Peter Reichert, nachdem das Bier fließt.

Die Bühne bebt, einige Gäste tanzen und viele singen mit: "Die bayrischen Hiatamadln" heizen unter freiem Himmel bis Mitternacht ein. Die Menschenschlange am Grill und auch an den Bierwägen steht am Sonntagmorgen wieder bereit. Allerdings erst nach dem sehr gut besuchten ökumenischen Gottesdienst. Das neue Löschfahrzeug wird gesegnet und dann von Bürgermeister Reichert und Kreisbrandmeister Udo Dentz offiziell an Lenk übergeben.

Die Feuerwehrkapelle Waldkatzenbach musiziert anschließend fröhlich zum Frühschoppen, der Leopoldsplatz füllt sich weiter. Auf den gesperrten Straßen drumherum bestaunen die vielen Besucher ausgestellte Fahrzeuge aus Eberbach und Umgebung. Auf dem Thononplatz und im Ephratahof sorgt die Jugendfeuerwehr für ein kunterbuntes Kinderprogramm. Spiele, Mitmachaktionen, Schminkstation und Hüpfburg kommen bei den vielen kleinen Gästen bestens an. Die Wiese darunter füllt sich gegen 14 Uhr mit unzähligen Gästen: Die Rettungshundestaffel des Heidelberger THW liefert Vorführungen.

Bis Sonntagabend tummeln sich die Menschen bei herrlichem Sonnenschein in der Stadt rund um den Leopoldsplatz. (mabi)

Eine Wand als Denkmal

Die Lücke des Jahres

Links ein paar Kacheln und Leitungsschlitze, es könnte ein Bad gewesen sein, dort ein paar Reste Wandfarbe und Tapete über altem Bruchsteinmauerwerk - wir haben uns an den Anblick gewöhnt. Wir hatten das ganze Jahr über Zeit dazu: Die Baulücke vor der Michaelskirche klafft noch immer. Die Reste an der Wand könnten eine Collage sein, ein Kunstwerk, das in Andeutungen eine Geschichte erzählt, wie dort einst Menschen wohnten. Es könnte aber auch ein Mahnmal für den Vorschriftendschungel in Deutschland sein, über Bürokratie, über Stillstand, darüber, wie wir Dinge manchmal so verkomplizieren, dass am Ende gar nichts mehr geht. Im Januar hieß es, die Baufreigabe sei erteilt. Dann fiel jemanden im Amt plötzlich auf, dass gegenüber seit 150 Jahren die Michaelskirche steht, die Denkmalschutzbehörde wurde zur Prüfung eingeschaltet. Weil die Ämter überlastet sind, passierte wieder nichts. Der Platz wurde zur Müllhalde, der Bauzaun mal vor- und wieder zurückgesetzt. Dann fehlte es an Stellplätzen, die in der Altstadt keiner einfach so bauen kann. Dann die Prüfstatik; die woanders geplanten Parkplätze schnappte sich zwischenzeitlich ein anderer weg, die Statiker sind auch überlastet... So ging es ein Jahr, die Lücke klafft immer noch und ist inzwischen ihr eigenes Denkmal. Vielleicht kann sich ja die Imakomm-Gruppe der Sache annehmen und die Wand nachts anleuchten. Dann ist zwar immer noch nichts passiert, aber es sieht wenigstens nach was aus. (cum)

Sauerei des Jahres

Nicht nur eine Schweinerei, sondern eine ausgemachte Sauerei war das, was die Wildschweine im vergangenen Jahr wieder in der Stadt anstellten. Mit ihren nächtlichen Besuchen verärgerten sie nicht nur Eberbachs Gartenbesitzer, sie sorgten auch für so manchen Schreck bei jenen, die sich des Nachts unvermittelt den Borstentieren gegenübersahen.

Mit dem Schrecken davon kam im Juni eine 54-Jährige in der Burgstraße, als sie um 3 Uhr nachts zu einem Pflegeeinsatz gerufen wurde. Auf dem Weg zwischen Haustür und Auto hatte es sich ein "schöner Brummer" von Wildschwein gemütlich gemacht. Da sich die Frau für den geordneten Rückzug ins Haus entschied, verlief die unverhoffte Begegnung ohne Schaden, da sich nach ein paar Minuten das Borstenvieh mitsamt seinem Gefolge trollte.

Besuche gab es aber nicht nur in der Burgstraße. Ein offenes Tor auf dem Eberbacher Friedhof sahen neun ausgewachsene Wildschweine Mitte April als Einladung an und wühlten wieder einige Gräber um. Durch eine Frau wurde ein Friedhofsmitarbeiter aufmerksam, der für die Rotte ein Gatter öffnete, damit diese abhauen konnten, ohne jemand zu verletzen oder noch mehr Schaden anzurichten.

Gut einen Monat zuvor, Anfang März, leisteten geschätzt 20 Wildschweine in der Burghälde bei ihrer Suche nach Nahrung ganze Arbeit, gruben auf einem 2000 Quadratmeter großen Grundstück den Rasen großflächig um und zerstörten Himbeersträucher.

Anfang Februar schließlich dürften sich die Tiere sogar bis an den Hof der Außenstelle des Wasser- und Schifffahrtsamts nahe der Stadthalle vorgewagt haben. (by)

Anne Röth von der "Nothilfe für Tiere" in Gammelsbach mit einem der Kätzchen. Foto: Martina Birkelbach

Drama des Jahres

Es ist ein Bild des Schreckens, was sich da Mitte April in einem Haus und dem verwilderten Garten in der Schwanheimer Straße bietet. Etwa 30 Katzen sollen es sein, die seit einiger Zeit um das Haus herumstreunen. Zwei Mitarbeiter des Veterinäramts treffen ein, Ordnungsamt und Anne Röth von der A.R.Stiftung "Nothilfe für Tiere" aus Gammelsbach.

Der Katzen- und Hausbesitzer soll bereits im Februar einen Schlaganfall erlitten haben; er befand sich in seinem völlig zugemülltem Haus längere Zeit in einer hilflosen Lage, bevor er in eine Klinik gebracht wurde. Laut Klaus-Dieter Berbig, nach eigenen Angaben "gerichtlich zum vorläufigen Betreuer" des Hausbesitzers bestellt, haben in dem Haus schon immer Katzen gelebt, "manchmal waren es bis zu 30 Tiere, die haben sich untereinander vermehrt - sie waren aber immer im Haus, nie draußen". Berbig selbst war, wie er sagt, zuständig für den Mann, "aber nicht für das lebende Inventar". Dabei beruft er sich auf diverse Paragrafen. Als ihm die Situation dann doch über den Kopf wuchs, ließ er die Katzen ins Freie. Draußen habe er gemeinsam mit Susanne Noll vom Tierschutzverein die Tiere weiter gefüttert. Noll wiederum hat von der gesamten Situation überhaupt erst erfahren, als Berbig die Katzen vor die Tür setzte. Die Tierschützerin war sofort vor Ort und berichtet: "So etwas habe ich noch nie gesehen - sowas kenne ich nur aus dem Fernsehen." Noll hat sofort das Ordnungsamt informiert.

Über einen Glasermeister, der am Haus eine Scheibe reparieren sollte, kam Anne Röth dazu. "Der Handwerker erzählte mir von den untragbaren Zuständen der im Garten lebenden Katzen", sagt die 75-Jährige. Endlich kam es dann zu dem Vor-Ort-Termin. In den folgenden Tagen haben Tierschützer die Katzen u. a. ins Tierheim Dallau gebracht. (mabi)

Rekord des Jahres: 20 000 beim Apfeltag

Sonntag, 22. Oktober, Bilderbuch-Apfeltag: Menschenmassen strömen unter blauem Himmel und bei herrlichem Sonnenschein in die Stadt. Dietrich Müller, der Vorsitzende der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG), spricht von einem Rekord-Apfeltag mit über 20.000 Besuchern in der Innenstadt. Ein buntes Programm mit Musik, Autoausstellungen und kulinarischen Genüssen wurde geboten. Apfelmost gab es aus der Presse, dazu Info- und Verkaufsstände, verkaufsoffene Geschäfte und vieles mehr. Erstmals konnten die die Besucher auch einen Shuttle-Bus nutzen. (mabi)

Foto: Barbara Nolten-Casado

Abschied des Jahres

Eine Woge der Trauer erfasste die Menschen in Hirschhorn und Eberbach beim Tod von Dr. Ulrich Spiegelberg. Er erlag am 8. August im Alter von 61 Jahren einer kurzen schweren Krankheit. Sein Verlust als Kinderarzt "mit Leib und Seele", als Heimatforscher und Verfasser historischer Schriften, der sich in Fragen der Hirschhorner Geschichte eine unumstößliche Autorität erworben hatte, als Kopf des Langbein-Museumsvereins, des Förderkreises Klosterkirche, als leidenschaftlicher Musikfreund, der in Konzerten auch selbst als Pianist auftrat, und als eines Menschen, der im Leben beider Städte stets präsent war, fand und findet einen gewaltigen Nachhall. Eine große Trauergemeinde erwies ihm am 17. August in seiner Heimatstadt die letzte Ehre. (jbd)

Epp und Stähle Superstars

Ausstellungen des Jahres

Ein Jahr der Superlative war 2018 für die Kunst-Ausstellungsstadt Eberbach. Der Museumsverein landete mit der ersten umfassenden Einzelausstellung des gebürtigen Eberbachers Rudolf Epp (1834-1910) einen durchschlagenden Erfolg: 1600 Besucher kamen in den Sommerwochen in das Haus am Alten Markt. Angelockt von den 140 hier in bislang ungekannter Fülle versammelten Bildern, die dieser im München eines Franz von Lenbach berühmt gewordene Sohn der Neckarstadt hinterlassen hat.

Ende Oktober folgte mit der Eröffnung der Armin-Stähle-Ausstellungen an drei zentralen Orten - Rathaus, Museum, Galerie Artgerecht - der nächste Paukenschlag. Noch nie zuvor sind so viele Menschen bei einer Vernissage ins Rathausfoyer geströmt. Zu erleben ist eine einzigartige Gesamtschau auf Leben und Werk dieses 2008 verstorbenen Eberbacher Künstlers, der 2019 seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. (jbd)

Bürgermeister Peter Reichert (l.) und Henrik Westerberg von der Dietmar-Hopp-Stiftung machen den Anstoß zum Eröffnungsspiel des Kunstrasenplatzes. Foto: Peter Bayer

Einweihung des Jahres

Der 21. Juli 2018 ist ein Tag, den die Eberbacher Fußballer so schnell nicht vergessen werden. An jenem Samstag wurde der Kunstrasenplatz in der Au eingeweiht. Ein lange gehegter Traum der beiden Vereine SV 1924 und VfB 1911 Eberbach wurde damit Wirklichkeit.

Bereits zehn Jahre zuvor waren die beiden Vereine mit dem Wunsch, den Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln, an die Stadt herangetreten. Doch bis zur Verwirklichung war es ein langer und nicht nur steiniger, sondern sogar ein felsiger Weg gewesen. Möglich wurde die Realisierung des 700.000 Euro teuren Projekts nur durch eine Spende der Dietmar-Hopp-Stiftung über 190.000 Euro. Doch weil diese in der Regel nur Jugendsport fördert, wurde im Januar 2016 der Jugendförderverein SV/VfB Eberbach gegründet. Gemeinsam mit dem Bauträger, der Stadt Eberbach, einigte man sich auf die Finanzierung.

Im August 2017 erfolgte der Spatenstich, dem zahlreiche Arbeitsstunden der ehrenamtlichen Helfer beider Vereine folgten. Nachdem das Wetter eine Fertigstellung im Jahr 2017 verhinderte, wurden im April 2018 die Arbeiten wieder aufgenommen. Am 15. Mai war es soweit, der Kunstrasen wurde ausgerollt. Aus der "Asphaltbahn" wurde schließlich ein Fußballplatz. Er dient seither den knapp 400 Kindern und Jugendlichen und 75 Erwachsenen als Trainingsstätte. Seit dieser Saison finden auf ihm nicht nur die Spiele der Jugendspielgemeinschaft Eberbach in allen Altersklassen des Nachwuchses statt. Auch die drei Man (by)

Auch 2018 gab’s kein Aus fürs geplante Umbauvorhaben Dr.-Schmeißer-Stift. Foto: fhs

Pläne des Jahres

Eine gute Nachricht vorneweg: allen Unkenrufen zum Trotz ist das Vorhaben immer noch nicht endgültig zu Grabe getragen worden. Totgesagte leben eben länger - das gilt wohl auch für den Umbau des Dr.-Schmeißer-Stifts zu betreutem Seniorenwohnen. Im Februar wurden die bisherigen Kreditvereinbarungen mit Banken gekündigt. Es gab den Versuch, durch einen Generalunternehmer auch auf der Kostenseite weitere Verbesserungen in der Gesamtfinanzierung zu erzielen. Die Hopp-Stiftung sagte 250.000 Euro zu, und der Verein Stiftung Altersheim Eberbach startete eine Spendenaktion. Im November machte der Vereinsvorsitzende doch wahr, was er wiederholt angekündigt hatte: Peter Reichert trat vom Amt zurück. Zuvor hatte der Eberbacher Gemeinderat seine weitere Unterstützung für das Großprojekt des längst nicht mehr mit der Stadt verbundenen privaten Vereins von Bedingungen abhängig gemacht. Eine Bürgschaft, die vor zehn Jahren für den Bau des Hauses "Lebensrad" gegeben worden war, wurde nicht mehr verlängert. Unter neuem Vorsitz von Hans Wipfler geht der Vereinsvorstand die Überarbeitungen an, und der Blick nicht nur der Vereinsmitglieder richtet sich auf das, was zeitnah 2019 erfolgen wird. (fhs)

Oberzent blickt aufs erste Fusionsjahr zurück

Neue Stadt des Jahres

Was in Baden-Württemberg Anfang der 1970er mit Nachwirkungen bis heute durch Vorgaben von oben erfolgte, geschah jetzt in direkter hessischer Nachbarschaft vergleichsweise geräuschlos, freiwillig und erfolgreich: der Zusammenschluss von vier selbstständigen Gemeinden zur Stadt Oberzent. Mit einem Neujahrsempfang begannen Beerfelden, Hesseneck, Sensbachtal und Rothenberg ihr Fusionsjahr. Ende April wurde die gemeinsame Stadtverordnetenversamm-lung nebst Bürgermeister gewählt. Um letzteres Amt bewarben sich sieben Kandidaten. In der Stichwahl siegte Ende Mai Christian Kehrer über Erik Kadesch. Es folgte die Kleinarbeit der neuen Gremien. Zum Jahresende erklingen erste Stimmen, die argwöhnen, vor der Fusion zur drittgrößten hessischen Flächengemeinde sei doch viel Schönfärberei betrieben worden. Nun erweise sich, was das die 10.000 Bürger wirklich koste. (fhs)