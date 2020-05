Von Martina Birkelbach

Eberbach. Heute starten in der Realschule die Abschlussprüfungen. Rektor Markus Hanke erläutert die aktuelle Situation.

Welchen Klassen sind seit wann wieder in der Realschule vor Ort?

Seit 4. Mai die 9. Klassen in einer Vier-Tage-Woche und die 10. Klassen in einer Fünf-Tage-Woche; jeweils 13-bis 14 Schüler nach Klassenaufteilung in zwei Gruppen.

Welche Auflagen gibt es?

Abstandsgebot von 1,5 Metern, Einbahnstraßen in der Schule (feste Wege), Lehrer und Schüler verbringen Pausen in festen Bereichen, häufiges ordentliches Händewaschen. Bei uns gilt Mundschutz im Schulhaus und auf dem Schulgelände nebst Bushaltestelle; im Unterricht kann der Mundschutz abgesetzt werden.

Haben die Schüler Probleme damit, bzw. halten sich alle an die Regeln?

Eigentlich gibt es gar keine Probleme damit, wobei ein Abstandsgebot von allen am Schulleben beteiligten Personen Rücksichtnahme und gegenseitige Unterstützung erfordert, um die Vorgaben umsetzen zu können.

Heute starten die Abschlussprüfungen. Wie viele Schüler sind insgesamt dabei und mit welchem Fach geht’s los?

Es sind 84 Schüler und es beginnt mit dem Fach Deutsch. Dabei werden die Prüflinge in den bekannten Räumen in ihrer jeweiligen Kleingruppe schreiben.

Was folgt dann an welchen Tagen?

Mathematik am 25., Englisch am 27. Mai.

Und die mündlichen Prüfungen?

Diese finden in Deutsch, Mathematik und Englisch bei uns am 21. Juli statt. Die Fächerübergreifenden Kompetenzprüfungen müssen nicht durchgeführt werden.

Sind die Abschlussschüler trotz der vielen Veränderungen gut vorbereitet?

Seit der Schulöffnung am 4. Mai konnte in den letzten zweieinhalb Wochen sehr konzentriert am Feinschliff gearbeitet werden, und die Schüler haben sehr konzentriert mitgearbeitet. Wir haben auch die Stundenzahl in den Kernfächern auf sechs Stunden pro Woche ausgedehnt. Dabei hat sich gezeigt, dass das Lernen in kleinen Gruppen sehr gewinnbringend ist.

Auch die Schüler haben die Vorbereitung in kleinen Gruppen als sehr vorteilhaft erlebt. Natürlich war auch das Augenmerk während des Onlineunterrichts bei unseren Abschlussschülern auf die Kernfächer ausgerichtet.

Es wird dieses Jahr keine Abschlussfeier geben. Ist etwas anderes geplant?

Wir sind gerade in den Planungen, wollen aber die weiteren Entwicklungen und Regelungen abwarten.

Wie werden die anderen Schüler derzeit unterrichtet?

Über eine Kommunikationsplattform, in der sich alle Lehrkräfte mit ihren Schülern aber auch den Eltern austauschen, Aufgaben verteilen und wieder einsammeln, Fragen stellen bzw. sich austauschen können (Anbieter: Sdui) mit angeschlossener Cloud für die Übermittlung von Arbeitsblättern, Videos etc. Außerdem über die Video-Plattform Jitsi nach festgelegten Zeiten, orientiert am Stundenplan.

Fehlt etwas, was den "Online-Unterricht" erleichtern könnte?

Es gibt nach wie vor zu wenig ausreichende digitale Infrastruktur von staatlicher Seite. Alle genannten Angebote sind Lösungsansätze der Realschule Eberbach, die im Moment gut angenommen werden und funktionieren.

Wann kommen die anderen Schüler wieder in die Schule?

Nach den Pfingstferien kommen alle weiteren Klassenstufen im Präsenzunterricht hinzu. In einem rollierenden System werden die Klassen weiterhin in zwei Gruppen aufgeteilt. Zuerst werden bei uns die Klassenstufen 6 und 8 starten, in der Folgewoche die Klassenstufen 5 und 7. Auch werden wir den Unterricht weiterhin in zwei Zeitschienen organisieren, damit die Schülerströme in den öffentlichen Verkehrsmitteln entzerrt sind.

Ist "Sitzenbleiben" möglich?

Die Versetzung wurde für dieses Schuljahr ausgesetzt. Die Abschlussprüfungen können jedoch auch nicht bestanden werden. Für die Abschlussprüfungen bleibt es bei den allgemeinen Regelungen. Sie müssen bestanden werden, um den Realschulabschluss zu erhalten.

Was hat sich am Rektorenleben geändert?

Während der langen Phase der Schulschließung war die Arbeit recht einsam. Ich war täglich, auch während der Osterferien, in der Schule und habe aus meinem Büro alle wichtigen Infos weitergegeben und die Strukturen und Bedingungen für die Onlinebetreuung unserer Schülerschaft durch meine Lehrkräfte multipliziert und alle Prozesse reflektiert. Das Transparentmachen von Entscheidungen und Gespräche mit vielen Beteiligten ist nun noch wichtiger als vorher.

...und im Lehreralltag?

Der Lehreralltag ist davon geprägt, dass viele meiner Lehrkräfte nach ihrem Präsenzunterricht außerdem noch weitere Klassen online unterrichten bzw. mit Aufgaben versorgen. Dies stellt für viele eine große Doppelbelastung dar. Auf der anderen Seite bieten die letzten Wochen ein großes Potenzial in der Weiterentwicklung der digitalen Fähigkeiten aller Beteiligten. Gerade auch die individuelle Betreuung einzelner Schüler auf digitalem Weg ist für viele Kinder notwendiger denn je geworden.

Wie gehen Sie persönlich derzeit mit der Situation um?

Ich versuche, Besonnenheit und Ruhe auszustrahlen, um damit den Schülern und auch den Lehrkräften etwas Sicherheit und Orientierung zu bieten. Für mich persönlich hat meine Familie noch mehr an Bedeutung gewonnen.

Wird es jemals wieder einen "normalen" Unterricht geben?

In den vergangenen Wochen hat sich deutlich gezeigt, dass Unterricht mehr ist als reine Infovermittlung. Unterricht lebt von der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Deshalb wird der vermittelte Unterricht über Videokonferenzen oder Kommunikationsplattformen den Präsenzunterricht in Zukunft bestimmt ergänzen, aber aus unserer Sicht nicht ersetzen können. Es zeigt sich jedoch, dass die Möglichkeit der Differenzierung und Individualisierung durch digitale Infrastrukturen immer stärker den Kernunterricht erweitern wird.