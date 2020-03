Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Alle gegen Einen": Cem Kolcu hat es geschafft. In der Sendung "Alle gegen Einen" auf ProSieben hat der im Eberbacher Polizeirevier arbeitende und in Hirschhorn wohnende Polizist Cem Kolcu am Samstagabend gesiegt. In der fast vierstündigen Livesendung konkurrierte er gegen die Gesamtheit der Zuschauer. Seine Aufgabe bestand darin, den Ausgang verschiedener unvergleichlicher Experimente vorherzusagen. Es gab 13 Schätzrunden zu bewältigen.

Spannend war es bis zum Schluss, Cem Kolcu konnte sein Glück am Ende kaum fassen. Auch das Eberbacher Polizeirevier wurde in einem Einspieler gezeigt. Laut Revierleiter Gerd Lipponer haben alle Kollegen, die Cem kennen, am Samstagabend mitgefiebert und die Daumen gedrückt. Auch Lipponer freut sich sehr: "Das Glück auf hat gewirkt", sagt er. Denn vor der Sendung hat er ein dementsprechendes Foto überreicht.

Die komplette Folge können Sie hier ansehen