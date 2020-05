Von Peter Bayer

Eberbach. Es ist ruhig auf den Fluren. Unterbrochen wird die ungewohnte Stille nur durch vereinzelte Erklärungen der Lehrer, die schwach durch die offenen Türen der Klassenzimmer zu hören sind. "Es ist schon gewöhnungsbedürftig", sagt Anja Katzner, Schulleiterin des Hohenstaufen-Gymnasiums.

Seit Montag ist ein Teil der HSG-Schüler zum ersten Mal seit sieben Wochen wieder zurück in der gewohnten Lernumgebung. Die Präsenz vor Ort beschränkt sich dabei auf die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen. Gleichermaßen ungewohnt für Lehrkräfte und Lernende ist dabei die geringe Zahl in den einzelnen Klassenräumen, da die Klassen überall geteilt werden, um den erforderlichen Mindestabstand von 1,50 Meter auch im Unterricht zu gewährleisten.

Wer keine oder nur eine Einwegmaske dabei hat, kann im Gymnasium eine kaufen. Foto: Peter Bayer

Ins Schulgebäude des Gymnasiums geht es dieser Tage nur mit Maske. Beim Betreten sollen zudem alle das Desinfektionsmittel am Eingang verwenden oder sich unmittelbar nach dem Betreten die Hände gründlich mit Seife waschen. Erst wenn die Schüler am Platz sitzen, dürfen sie ihre Maske abnehmen. Die hatte übrigens jeder Schüler dabei, die meisten trugen eine selbst gemachte. Wer von den Lehrern oder Schülern Bedarf hat, kann im Gymnasium für 3 Euro eine Stoffmaske kaufen. Ermöglicht wurde der Preis durch die Bezuschussung des Fördervereins.

Für den Umgang miteinander hat die Schulleitung klare Regeln festgelegt. Überall ist die Abstandsregel – mindestens 1,50 Meter – einzuhalten. Die breiten Treppen wurden dazu extra in einen Auf- und einen Abgang unterteilt, die zu schmale Treppe im Vorbau wurde für die Schüler gesperrt. Die üblichen Pausen gibt es nicht mehr, sie wurden in den Unterricht integriert. Auch essen und trinken ist in dieser Zeit erlaubt. Damit die Schüler die Türklinken nicht berühren müssen, bleiben diese während des Unterrichts offen.

Damit die Wiederaufnahme des Unterrichts für die 72 Abiturienten und die 87 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 gut vonstatten ging, mussten Hausmeister Pasquale Rignanese und einige Lehrer kräftig zupacken. Die Hälfte der Tische und Stühle musste aus den Klassenräumen geräumt, Mensa und Aula als weitere "Klassenzimmer" eingeräumt werden. Zusätzlich galt es, die Laufwege in den Gängen zu markieren.

40 der 70 Lehrkräfte am Gymnasium sind für den Präsenzunterricht und die Notbetreuung im Einsatz. Zu große Kurse mussten auf zwei Räume verteilt werden. Wie dennoch am besten alle Kursteilnehmer unterrichtet werden, dazu sind verschiedene Modelle im Einsatz. "Es wird ausprobiert", sagt Katzner. Die Übertragung per Beamer in den anderen Raum ist eine Möglichkeit, "hin und her-Springen" der Lehrkraft eine andere. Auch wenn die Stimmung unter den Schülern an den ersten zwei Tagen noch etwas verhalten ist, sind sie doch überwiegend froh, wieder in der Schule zu sein. "Das lange ausschlafen war toll, wird aber auf Dauer langweilig", äußerte sich ein Schüler. Zudem sei der persönliche Kontakt nicht ersetzbar.

Für die Abiturienten, die nur in den schriftlichen Prüfungsfächern unterrichtet werden, heißt es noch gut zwei Wochen durchzuhalten. Am 18. Mai steht für einige wenige Spanisch als erstes Prüfungsfach an, ehe es am 20. Mai mit Deutsch für alle ernst wird. Sorgen bereitet der Schulleitung noch das Sport-Abitur. "Wir warten täglich auf neue Informationen", sagt Anja Katzner.

"Wir waren sehr gut vorbereitet", sagt Martin Staniczek, Leiter der Theodor-Frey-Schule. An beiden Eingängen gibt es Desinfektionsspender, im Haus eine "Einbahnstraßenregelung". Das zweite Treppenhaus ist jetzt der offizielle Ausgang, so dass es zu keinem Begegnungsverkehr kommt. Die Schüler wurden jeweils 15 Minuten zeitversetzt in vier Tranchen einbestellt. Insgesamt rund 180 Schüler wurden am Montag in elf Klassen nur in Prüfungsfächern unterrichtet. Gestern kamen noch zwei weitere Klassen dazu, so dass es jetzt 200 Schüler sind. Während die Berufsschüler fünf Tage im Gebäude sind, reichen für die Abiturienten drei Tage. "Die Schüler haben auch bestätigt, dass das so passt", hat Staniczek positive Rückmeldungen erhalten. Die Prüfungen finden für die Vollzeitschüler vom 19. bis 28. Mai statt, für die Berufsschüler vom 23. bis 25. Juni.

Insgesamt seien die Schüler sehr diszipliniert gewesen. Was auch dem Alter von "15 bis Mitte 20" geschuldet ist. Das gilt auch für das Tragen von Masken. Nur zwei mussten an Schüler ausgegeben werden, alle anderen hatten ihre eigene dabei. Nur ein paar Mal hätten die Schüler in den Treppenbereichen an die Abstandsregeln erinnert werden müssen oder daran, dass der kurze Weg beim Gang zur Toilette – gegen die Einbahnstraße – jetzt nicht mehr geht.

Probleme wenn der Präsenzunterricht auf die anderen Schüler ausgeweitet werden soll, sieht Staniczek für seine Schule nicht. "So lange die Abschlussklassen da sind, wird es keine anderen Klassen zusätzlich geben", ist er überzeugt. Da diese in der TFS 45 Prozent der Schüler ausmachen werde sich zahlenmäßig danach nicht viel ändern.

Um die Abstandsregeln während des Unterrichts einzuhalten wurden die Klassen jeweils auf zwei benachbarte Räume verteilt – neun Schüler in den kleineren, 15 in den größeren. Die Türen dazwischen bleiben offen, damit die Lehrkraft dazwischen pendeln kann. "Ich bin geschafft", bekam Staniczek nach zwei Zwei-Stunden-Blöcken – fünfeinhalb Unterrichtsstunden – mit 20 Minuten Pause dazwischen von manch Kollegen zu hören. Für ihn sei es aber die einzig praktikable Lösung, um ohne fremde Lehrer auszukommen.

Mit dem Montag endeten für knapp die Hälfte der Schüler sieben Wochen ohne Klassenzimmer. Von der schnellen Schulschließung damals wurde auch die TFS überrascht. "Die erste Woche war sehr holprig", blickt Staniczek zurück. Aber danach habe man alles im Griff gehabt. Trotzdem ist der Schulleiter froh, dass es jetzt wieder Präsenzunterricht gibt. "Den ein oder anderen Schüler haben wir in den sieben Wochen komplett verloren. Aber was will man machen, wenn ein Schüler auf Mails nicht reagiert und nicht ans Handy geht?", bedauert er.

"Es ist gut gelaufen", fasst Udo Geilsdörfer den ersten Schultag zusammen. Um 8 Uhr war in der Gemeinschaftsschule Empfang in der Aula, wo am Montag die 38 Schülerinnen und Schüler der zwei zehnten Klassen zunächst in die Hygieneregeln und den Schulablauf eingewiesen wurden. Gestern folgten die zwei neunten Klassen mit 37 Schülern. Für den Unterricht wurden die Klassen halbiert, so dass es jeweils knapp zehn Schüler pro Gruppe waren. Der Unterricht soll bis zu den Prüfungen eine Mischung aus Anwesenheit in der Schule und Online-Unterricht sein. "Die zehnten Klassen kommen montags, mittwochs und freitags in die Schule, die neunten dienstags und donnerstags", sagt Geilsdörfer über die Aufteilung. So sind an diesen Tagen neben der Schulleitung noch jeweils acht Lehrer vor Ort.

Die schriftlichen Prüfungen für die Mittlere Reife beginnen am 20. Mai, für den Hauptschulabschluss am 16. Juni, jeweils in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Die mündliche Prüfung im Fach MNT (Materie, Natur, Technik) entfällt ebenso wie die Projektarbeit. Die mündlichen Prüfungen in den Hauptfächern sind für 20. bis 29. Juli angesetzt. Abschlussfeiern wird es in diesem Schuljahr keine geben, die Zeugnisse sollen am letzten Schultag (29. Juli) für alle Klassen verteilt werden.

Anders als die Vorbereitungen der Klassenräume – hier mussten nur Tische und Container an den Rand gestellt werden – sei die Erstellung der Wochenpläne "die größere Umbaumaßnahme" gewesen, sagt Geilsdörfer. Neben den Abschlussklassen müssen ja weiterhin die Schüler der Klassen 5 bis 8 online unterrichtet werden.