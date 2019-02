Pleutersbach. (MD) Hohe Ehrung für Harald Rupp. Der scheidende Vorsitzende des Reitvereins Eberbach wurde am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus von Walter Klein, Vorsitzender des Reiterrings Badische Pfalz sowie Geschäftsführer Ralf Zinsmeister mit der Ehrennadel in Gold der Vereinigung ausgezeichnet. Rupp, der im Mai 70 Jahre alt wird, gab sein Amt nach 26 Jahren an der Vereinsspitze in jüngere Hände. Zur Nachfolgerin im Vorsitz des rund 130 Mitglieder zählenden Vereins wurde Manuela Heiß gewählt, künftige Stellvertreterin ist Sabrina Püschel.

In seiner Laudatio ging Walter Klein auf Rupps vielfältige Verdienste um die Reiterei ein. 1977 habe dieser zu den Gründungsmitgliedern des Reit- und Fahrvereins Eberbach-Waldbrunn gehört und von Anfang an ein Vorstandsamt innegehabt. 1980 bildete sich dann der Reitverein Eberbach und die erste Voltigiergruppe wurde gegründet. Die Zahl der Mitglieder stieg kontinuierlich an. Klein zählte etliche Stationen von Rupps Wirken auf. Er sei auch "Motor" beim Bau der Bewegungshalle 1987 gewesen, ebenso beim Bau des Reitplatzes am Neckar. Schon früh habe er Kooperationen mit VHS, Dr.-Weiß-Förderschule und Johannes-Diakonie gebildet. Viel Wert habe er auf die Basisarbeit und den Breitensport gelegt. "Sie haben einen Vorzeigeverein in unserem 59 Mitglieder zählenden Reiterring", würdigte Walter Klein.

Lob und ein Präsent gab’s auch von Tanja Günder vom städtischen Sportausschuss. "Dein Engagement wird uns fehlen", sagten Manuela Heiß und Anne Gebhard. "Ich hab’s gern gemacht und hatte zuverlässige Mitarbeiter" gab Harald Rupp den Dank zurück. Und versprach: " Wenn Ihr mich braucht, bin ich da, wenn ich kann".