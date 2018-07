Information, Spiel und Marketing-Tool in einem: Dominik Seibert stellt im Restaurant am Leopoldsplatz die Idee für die Pinvisit-App vor. Foto: Christofer Menges

Eberbach. (cum) Spiel, Info- und Marketing-Tool in einem: Mit der "PinVisit"-App für Smartphones will ein Entwicklerteam aus der Region um Eberbach lokales Marketing fördern. Zur Finanzierung sollten 100 Partner aus der Region gefunden werden, die das Projekt mit 500 bis 1000 Euro unterstützen. Inzwischen ist etwa die Hälfte der benötigten Summe zusammen.

"Wir sind im Moment auf einem guten Weg, es ist aber auch noch ein gutes Stück zu gehen", sagte Miterfinder Dominik Seibert am Donnerstagabend bei einer Vorstellung des Projekts vor 17 Eberbacher Geschäftsleuten im Restaurant am Leopoldsplatz.

Das zugrunde liegende Spiel funktioniert wie eine Schnitzeljagd mit dem Handy: An derzeit mehr als 2000 Pinspots in Deutschland können Punkte gesammelt werden, wenn Sehenswürdigkeiten besucht werden. Auch in Dubai und Las Vegas gibt es inzwischen Pinspots.

Gleichzeitig können Geschäfte, Touristik und Veranstalter als Partner aber auch Punkte für den Besuch ihrer Veranstaltungen oder ihre Angebote vergeben - und dadurch potenzielle Kunden anlocken. Ihre Nutzer und darunter vor allem die jüngeren Leute der Smartphone-Generation soll die App darauf aufmerksam machen, was in einem einstellbaren Umkreis um ihren aktuellen Standort los ist. Die beim Besuch von Orten und Veranstaltungen gesammelten Punkte können dann gegen Rabatte oder Prämien eingelöst werden.

Dabei braucht es nicht einmal schnelles Internet: "Das sind Mini-Datenpakete, die hin- und hergeschickt werden", sagt Entwickler Timo Grüber. So wollen die PinVisit-Macher übers Handy örtliche Anbieter und eine zunehmend ins Internet abwandernde Kundschaft auf spielerische Weise wieder zusammenbringen, aber auch den Blick der Leute für das Angebot und die Sehenswürdigkeiten der Region und des eigenen Umfelds schärfen.

Seit der Vorstellung des Projekts im vorigen Sommer war das fünfköpfige Entwicklerteam fleißig Klinkenputzen. Laut Seibert sind schon einige Geschäftsleute aus Eberbach, Hirschhorn, Mosbach und dem Odenwald dabei, dazu die Stadt Eberbach, die Stadtwerke und die Gemeinden Waldbrunn und Schönbrunn. Demnächst stünden Gespräche in Neckargemünd, Bammental, Sinsheim und Neckarelz an.

Kommt bis Jahresende das benötigte Startkapital von 50.000 Euro zusammen, wollen die Entwickler die bisher nur als Testversion existierende App zur Marktreife programmieren und dann mindestens drei Jahre betreiben. Andernfalls sollen die Partner den eingezahlten Betrag in voller Höhe zurückerhalten. Verbreiten soll sich das Ganze viral und unterstützt von Online-Marketing.

Bei den Geschäftsleuten in Eberbach stieß das Projekt am Donnerstagabend auf reges Interesse. Nach Seiberts halbstündiger Vorstellung der App löcherten sie die Entwickler gut eine Stunde lang mit Fragen. Eine Geschäftsfrau ließ sich danach nicht mehr lange bitten: "Ich bin dabei!", sagte sie spontan zu.