Von Elisabeth Murr-Brück

Neckarsteinach. Irgendwann wird Corona hoffentlich nur noch eine dunkle Erinnerung sein, die Zeit, in der sich viele gefühlt haben, als hätte das Virus ihr Leben in einen Mixbecher gekippt, gerührt und geschüttelt. Und doch sind Krisen sind manchmal auch Chancen. Wenn Homeschooling war, hat Philipp (der eigentlich anders heißt) häufig Mittagessen gemacht, erzählt sein Vater, "mit selbst gemachtem Pesto".

Gemeinsam stehen Vater und Sohn beim Online-Kochabend der Naturparkzentren an Herd und Schneidbrett. "Kratzede" stehen auf dem Plan. In Südbaden sind sie die klassische Beilage zum Spargel, sagt Koch Oliver Rausch. Mit seiner Frau, einer Ernährungsberaterin, führt er ein Restaurant der gehobenen Kategorie, für die Naturpark-Kochschule zeigen sie, wie man regional und nachhaltig so kochen kann, dass es auch anspruchsvollen Essern schmeckt und im stressigen Alltag umzusetzen ist.

Diesmal sind es Frühlingsgerichte mit Kräutern, das meiste kann kann gut vorbereitet werden, eine größere Runde am Tisch wäre somit kein Problem. Menü und Zutatenliste wurden mit dem Zugang freigeschaltet: Kräuter-Kratzede, gebratener grüner Spargel mit Sauce Hollandaise, Kräutersalat mit Erdbeervinaigrette. Leichte Bedenken: Schmecken die Erdbeeren jetzt schon? Ja, tun sie. Gewürfelt im Dressing (Kantenlänge 4 Millimeter, wenn man die Technik erklärt bekommt, geht das fix) und als Kontrapunkt zu den Kräutern hat sich allein schon dafür der Abend gelohnt.

Ofen auf 180 Grad, die Kratzede werden auf dem Blech vorgebacken, Mutige schlagen das Eiweiß von Hand. Es funktioniert überraschend leicht und schnell, die Konsistenz ist tatsächlich anders als mit dem Rührgerät: "Ganz locker aus dem Handgelenk", hat Oliver Rausch gesagt, Die Form mit Backpapier auslegen und nur bis einen Zentimeter unter den Rand füllen, denn "geschlagenes Eiweiß souffliert beim Backen": Es könnte sonst überlaufen. Was den Kratzede nicht schadet, aber später Arbeit macht. Tipps und Tricks gibt Oliver Rausch so ganz nebenbei, wertvolle Kleinigkeiten, die das Koch-Leben besser machen.

Zum ersten Mal ist das Online-Kochen für alle Naturparkzentren des Landes zugänglich. Ein "aus der Not geborenes Projekt" der Naturpark-Kochschule, sagt Koordinatorin Chiara Schuler. Das Ur-Modell war eine Küche auf Rädern: ein umgebauter Bus, wo Kinder altersgerecht angeleitet lernen, wie gutes Essen gemacht wird und was es bedeutet, wenn die Nahrungsmittel zur Jahreszeit passen, hier angebaut werden und wie das passiert.

Das vom Naturpark Südschwarzwald mit Landesmitteln geförderte Projekt wurde durch Corona und Homeschooling abrupt gestoppt. Mit den Online-Kochabenden wollte man die Idee fortführen und gleichzeitig die ohnehin geforderten Familien unterstützen, erklärt Koordinatorin Schuler. Das Angebot hat offenkundig eingeschlagen, allein für das Kräuter-Menü waren 40 Anmeldungen eingegangen, weil bei vielen Partner und vor allem Kinder mitgekocht haben, kann man die Zahl der Teilnehmer deutlich höher ansetzen.

Welche Kräuter haben die anderen? Glatte und krause Petersilie, Sauerampfer, Löwenzahn, Basilikum, Minze, rote Blutampfer (hat viel Eisen und macht optisch was her), Olivenkraut. Olivenkraut? Kennt noch kaum einer, klingt aber toll, alles geht, geschnitten warten sie auf den Erdbeeren, gemischt wird erst vor dem Servieren, "sonst wirds lätschig! Gemüseabfälle nicht wegschmeißen, sagt Oliver Rausch: "Einfrieren, wenn man genug hat, einen Gemüsefond kochen."

"Gleich wirds tricky", warnt er, fast alles muss jetzt nebeneinander gemacht werden: in der Pfanne hinten Butter und ein paar Tropfen Öl aufschäumen lassen, Pfanne für Kratzede vorbereiten, Wasserbad für Hollandaise (heißt ab jetzt nur noch Holli) zum Blubbern bringen, Butter schmelzen, Zwiebel in die Gemüsepfanne, Eigelb und Gewürze mit einem Schuss Balsamico aufschlagen, Tipp vom Profi: "Wenn der Schneebesen weich und flexibel ist, kleppert er fast von allein."

Sobald die Zwiebeln knispern, ein bisschen Salz drauf, aufpassen, dass das Wasser für die Holli nicht zu heiß ist, wenn jetzt die Schüssel zum Aufschlagen draufkommt. Die Temperaturfrage ist in den nächsten Minuten das Wichtigste. Grünspargel, schräg und mundgerecht geschnitten, mit den Zwiebeln braten. Butter blubbert, muss kurz abkühlen und immer wieder die Holli-Grundmasse durchschlagen. Kratzede mit Spateln zerreißen und in der Pfanne knusprig backen. Jetzt Butter "in die Eimasse rühren: "Langsam! Damit sich beides richtig verbinden kann."

Familien sind hier klar im Vorteil: Mehr Hände, weniger Hektik. Jetzt noch die schräg geschnittenen Lauchzwiebeln über die Spargel, Oliver Rausch probiert seine Kratzede, salzt ein bisschen nach, dann fragt er in die Runde: "Und? Wie schmeckt’s?" Beim ESC hätte er vermutlich hundert Punkte abgeräumt: "Sensationell!" Sagt auch Philipp, der grünen Spargel bisher nicht unbedingt gebraucht hat: "Aber ich wär ja blöd, wenn ich was kochen würde, das mir dann nicht schmeckt."