Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr des Odenwaldkreises kündigen (v.l.) Daniel Flick, Daniel Reinhard, Alois Weiß und (dahinter) Peter Krämer an. Foto: Canis

Von Heidemarie Canis

Odenwaldkreis. "Während in anderen ländlichen Landkreisen der Öffentliche Personenverkehr mehr und mehr ausgedünnt wird, bekennen wir uns mit hohen Investitionen zu ihm. Uns ist es gelungen, das aktuell bestehende Mobilitätsangebot im Odenwaldkreis ab dem 15. Dezember um stolze 25 Prozent zu verbessern." Das erklärte jetzt Frank Matiaske, Landrat des südhessischen Odenwaldkreises:

Das Team der Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) unter Leitung von Peter Krämer hat im Erbacher Landratsamt Bürgermeistern der Kommunen des südlichen Odenwalds sowie Betreibern verschiedener Verkehrsunternehmen anlässlich des europaweiten Fahrplanwechsels am 15. Dezember das neue, mit 8,5 Millionen Euro errechnete Konzept vorgestellt.

Landrat Matiaske: "Unser Ziel wird sein, den ÖPNV der Zukunft im Odenwaldkreis noch individueller zu gestalten. Außerdem wollen wir auf die jeweiligen Bedürfnisse unserer Fahrgäste noch besser eingehen."

Der Leiter für den Geschäftsbereich Nahverkehr Peter Krämer: "Stolze 8,5 Millionen Euro nimmt der Kreis im kommenden Jahr für 42 Buslinien in die Hand." Planer der OREG Peter Weiß erläuterte: "Um die einzelnen Linien für die Fahrgäste besser verständlich zu machen, werden Liniennummern für die jeweiligen Gebiete zugeordnet. Beginnend mit der "10er"-Nummer für den Bereich Gersprenztal, "20er" für die Unterzent, "30er" für den Großraum Michelstadt, "40er" für Erbach und "50er" für den Bereich Südkreis rund um die Stadt Oberzent. Damit es bei den Fahrgästen zu keinen Verwechslungen führt, hat die (OREG) bereits Ende November alle Kommunen und Schulen über die Neunummerierungen informiert und ein entsprechendes Informationsplakat mit dem neuen Liniennetzplan und den darin eingezeichneten Laufwegen der einzelnen Buslinien bereitgestellt.

Die 25 Prozent Mehrleistung macht sich im Fahrplanangebot des lokalen Busverkehrs im Kreisgebiet wie folgt bemerkbar: künftig werden von Montag bis Freitag die Hauptstrecken ab 5 Uhr bis 22 Uhr im 60-Minuten Takt, teilweise sogar im 30-Minuten Abstand gefahren, unabhängig von Schul- und Ferientagen. Am Wochenende verkehren die Busse planmäßig alle zwei Stunden. Auf sämtlichen Hauptlinien kommen ausschließlich moderne Niederflurbusse zum Einsatz, die besonders für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste mit dem barrierefreien Einstieg vorteilhaft sind.

Ebenfalls im Regelbetrieb sind Busse von Montag bis Freitag im Mümlingtal auf sogenannten Erschließungslinien unterwegs. Sie verkehren grundsätzlich an sieben Tagen in der Woche im Zweistunden Takt- am Wochenende als anmeldepflichtiger Ruf Bus.

Kleinere Ortschaften, die außerhalb von Haupt- und Erschließungslinien liegen, erhalten nach dem Nahverkehrsplan im Rahmen der Grundversorgung eine zweistündliche Rufbus- Verbindung von montags bis freitags in das nächstgelegene Zentrum, auch in den Schulferien.

Die Mobilitätsbedürfnisse der Fahrgäste werden immer individueller. Deshalb gibt es im Odenwaldkreis einen umfangreichen ÖPNV-Bedarfsverkehr, der bundesweit einzigartig ist: mit dem Rufbus nach Fahrplan von Haltestelle zu Haltestelle, mit dem taxOMOBIL nach der persönlichen Wunschzeit zur Adresse.

Das 2017 eingeführte Pilotprojekt "garantiert mobil" wird nun zum Fahrplanwechsel in den Dauerbetrieb übernommen. Die dazugehörenden taxOMOBIL-Fahrten überlagern und ergänzen das Bedienungsangebot im Regel- und Rufbus- Verkehr auf allen Linien im gesamten Odenwaldkreis. Auf dies Art sollen sie für eine bestmögliche Anbindung aller Ortschaften und Weiler an die nächstgelegenen Zentren sorgen.

Auch das Aussehen der Busse der verschiedenen Verkehrsunternehmen soll ab dem Fahrplanwechsel auf den Hauptlinien vereinheitlicht werden. Stefan Reinhard, bei der OREG für Öffentlichkeitsarbeit zuständig: "Wir möchten mit diesem Schritt die Zusammengehörigkeit der Unternehmen der Odenwälder Verkehrsbetriebe und der OREG auch optisch zum Ausdruck bringen."

Das neue RMV- Fahrplanbuch wird leider erst Ende Januar 2020 fertiggestellt sein, die aktuellen Fahrplantabellen stehen aber ab sofort auf der Homepage der OREG zur Verfügung. Zukunftsmusik ist das bargeldlose Zahlen.

Info: Auskünfte über die nächsten Fahrtmöglichkeiten können sich die Fahrgäste über Internet www.odenwaldmobil.de einholen.