Odenwaldkreis. (RNZ) Landrat Frank Matiaske ist am Montag zu Beginn der Kreistagssitzung in Erbach in seine zweite Amtszeit eingeführt worden. Matiaske war am 14. März für weitere sechs Jahre zum Landrat gewählt worden. Der Kreistag hatte die Wahl in seiner konstituierenden Sitzung am 31. Mai für gültig erklärt. Gemäß der Hessischen Landkreisordnung muss ein Landrat spätestens sechs Monate nach seiner Wahl in sein Amt eingeführt werden. Die entsprechende Vereidigung wurde vom Kreistagsvorsitzenden Rüdiger Holschuh vorgenommen, die Ernennungsurkunde überreichte der Erste Kreisbeigeordnete Oliver Grobeis.

Holschuh beglückwünschte Matiaske im Namen des Kreistags zu dessen Wiederwahl mit einem "souveränen Ergebnis". Grobeis gratulierte dem Landrat stellvertretend für den Kreisausschuss sowie für die Kreisverwaltung und den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement. Für die Bürgermeister überbrachte der Vorsitzende der Bürgermeisterkreisversammlung, der Lützelbacher Rathauschef Uwe Olt, selbst Kreistagsmitglied, Glückwünsche. Alle drei dankten Matiaske für seinen bisherigen Einsatz zugunsten des Odenwaldkreises und sicherten ihm ihre Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit zu.

Matiaske sagte, er freue sich auf die kommenden sechs Jahre und die Kooperation mit dem Kreistag, dem Kreisausschuss, der Verwaltung und den Bürgermeistern. Als große Herausforderung nannte er unter anderem den Fachkräftemangel: "Ihn müssen wir gemeinsam angehen", ganz gleich ob im Gesundheitswesen, der Gastronomie, der Verwaltung oder in anderen Branchen. Dringend nötig seien auch weitere Schritte in der Digitalisierung sowie im Klima- und Umweltschutz, so der Landrat.

Der Wahlkampf, der wegen der Corona-Krise vor allem über die sozialen Medien geführt worden sei, habe ihn gelehrt, dass Politik auch künftig Menschen "über alle Kanäle" erreichen müsse. Eine offene Kommunikation bei einem gleichzeitigen sachlichen Umgang miteinander schaffe neues Vertrauen in Politik und die staatlichen Institutionen.

Zustimmung für vierspurigen Ausbau der B45

Der Kreistag hat in der Sitzung auch über mehrere Vorlagen und Anträge debattiert. So stimmte das Gremium den Planungsvereinbarungen mit Bund und Land zum vierspurigen Ausbau der B 45 zwischen Dieburg und Groß-Umstadt sowie dem Bau der Ortsumgehung Groß-Bieberau (B 38) zu. Damit will der Odenwaldkreis zusammen mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie den Städten Groß-Bieberau, Groß-Umstadt und Dieburg die Verkehrsinfrastruktur verbessern.

Mehrheitlich angenommen wurde ein Antrag der Koalition aus SPD, ÜWG und FDP zur Zukunft des Schlachthofs: Der Kreisausschuss soll gemeinsam mit den weiteren Gesellschaftern der Odenwald Schlachthof Bauträger GmbH ein "tragfähiges Modernisierungsszenario" für den Schlachthof entwickeln. Außerdem sollen über die Odenwald-Regionalgesellschaft (Oreg) Fördermöglichkeiten geprüft werden. Der Odenwaldkreis hält rund 14 Prozent der Gesellschafteranteile an der Bauträger-Gesellschaft. Außerdem verwaltet er im Rahmen eines Treuhandvertrags die 14 Prozent des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Abgelehnt wurde ein Antrag der CDU, die gefordert hatte, den Odenwaldkreis bis 2026 zum Mehrheitsgesellschafter der Bauträger-Gesellschaft zu machen.

Der Kreistag beschloss zudem, einen Antrag der Grünen für eine "Solar-Offensive Odenwald" an den Ausschuss für Umwelt, Klima- und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu überweisen.

Abgelehnt wurde ein Antrag der CDU zur Beauftragung eines juristischen Gutachtens im Zusammenhang mit der Partnerschaft des Kreises und seiner Kommunen mit dem Bündnis "Odenwald gegen Rechts". Hintergrund ist der Austritt der Stadt Erbach aus dem Bündnis.

Rainer Müller und Anna Resch wurden zu Patientenfürsprechern für die Odenwälder Krankenhäuser bestimmt. Stellvertreter sind Hedwig Seiler und Erich Krichbaum. Gewählt wurden auch die Mitglieder verschiedener Gremien, etwa für die Betriebskommission des Eigenbetriebs Bau- und Immobilienmanagement, den Verwaltungsrat des Beruflichen Schulzentrums sowie die Verbandsversammlungen der Wasserverbände Mümling und Gersprenzgebiet.