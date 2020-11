Oberzent. (RNZ) In kleinem Rahmen hat unter Corona-Bedingungen das Richtfest für die allgemeinzugängliche Hausärztliche Gemeinschaftspraxis und die neuen Räumlichkeiten für die Mobile Pflege Oberzent in der Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl stattgefunden.

Der Richtspruch hielt Thomas Hübner von der Firma MIM GmbH aus Höchst. Annegret Hoffmann, Vorsitzende des Stiftungsvorstandes der Pflegestiftung Odenwald, hob hervor, dass die Stiftung sich mit dem Neubau der Hausarztpraxis in der Stadt Oberzent wieder für die Menschen in der Region engagiere. "Die Pflegestiftung Odenwald erhält als Bauherr keine öffentlichen Zuwendungen von Bund, Land und Kommunen dafür", so Annegret Hoffmann. Geschäftsführer Michael Vetter erläuterte das Bauvorhaben. Die allgemeinzugängliche Hausärztliche Gemeinschaftspraxis mit einer Fläche von 380 Quadratmeter ist ausgestattet mit vier Arztzimmern und vier Behandlungsräumen, Wartezimmern, Anmeldebereich, Räumen für Labor, Sonografie, Personal, Lager sowie getrennten Toilettenbereichen für Personal und Patienten.

Eine leistungsfähige Anbindung an das Breitbandnetz ist vorgesehen um einen schnellen Austausch mit anderen Gesundheitseinrichtungen zu gewährleisten. Alle Flächen sind barrierefrei. Parkplätze befinden sich direkt am überdachten und ebenerdigen Eingangsbereich. Das neue Hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Oberzent kann bis zu 3.000 Patienten versorgen. Sie soll in den ersten zwei Jahren mietfrei Ärzten überlassen und anschließend zu einem Preis von fünf Euro pro Quadratmeter vermietet werden.

Im Anschluss an den Richtspruch nahmen die Gäste an einem Richtschmaus aus der Küche der Seniorenresidenz Hedwig Henneböhl teil.

Der Einladung von Geschäftsführer Vetter waren neben den Handwerkern und Führungskräften der Einrichtung auch Bürgermeister Christian Kehrer und Thomas Ihrig, SPD-Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberzent, gefolgt.