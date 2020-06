Oberzent. (RNZ) Die Stadtverwaltung beklagt eine Zunahme an Verunstaltungen und Beschädigungen öffentlichen Eigentums in den letzten Wochen. Drei Beispiele macht sie öffentlich: ein angezündetes Wartehäuschen und eine illegale Müllentsorgung in Obersensbach sowie das Verwüsten eines Platzes mit Sitzbank in Rothenberg.

Dieses Buswartehäuschen rettete ein aufmerksamer Bürger vor dem Abbrennen. Fotos: StOZ

In Ober-Sensbach versuchten bislang Unbekannte in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni, das Bushaltestellenhäuschen in der Sensbacher Straße in Brand zu stecken. Ein aufmerksamer Bürger konnte den Brand kurzerhand löschen. Die Stadtverwaltung erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und veröffentlichte einen Zeugenaufruf: Wer in der beschriebenen Tatzeit etwas beobachtete, möge der Ordnungsbehörde Hinweise unter der E-Mail-Adresse ordnungsamt@stadt-oberzent.de oder unter Telefon (0 60 68) 75 90 - 970 geben.

In Rothenberg ist vor drei Wochen eine Bank beschädigt und der Platz, auf dem sie stand, verwüstet worden. Die Verursacher haben den Schaden auf "öffentlichen Druck" wieder beseitigt.

Vandalismus ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat. Rechtlich betrachtet liegt hier eine Sachbeschädigung im Sinne des Strafgesetzbuches vor.

In Rothenberg wurde dieser Platz mit Bänken verheert und beschädigt. Fotos: StOZ

Ob es sich hier um Vorsatz, blinde Zerstörungswut oder Willkür handelt, ist unklar. Die Oberzent-Stadtverwaltung hebt jedoch den Aspekt hervor, dass es sich um Beschädigungen an Sachen handelt, die zum öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienen. Sie stellten einen großen (auch ideellen) Wert für die Bevölkerung dar. Bereits Ende Mai datiert die illegale Müllentsorgung in der Nähe von Ober-Sensbach. Im Wald hat jemand 60 Säcke mit gewerblichen Abfällen weggeworfen. Die Stadtverwaltung stellt fest, dass immer mehr Müll illegal entsorgt wird. Der Bauhof müsse jährlich ca. 70 Tonnen Abfälle korrekt beiseite räumen. Müllferkel schaden nicht nur dem Anblick der Kommune, sondern auch wirksam der Stadtkasse.

Durch diese Straftaten und Unverschämtheiten leiden das Allgemeinwohl und das Erscheinungsbild der Stadt. Die Kosten sind aus Steuergeldern zu tragen und müssen so von allen Bürgern bezahlt werden. Bürgermeister Christian Kehrer bittet daher, nicht wegzuschauen, sondern Anzeige zu erstatten, wenn man beobachtet, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt oder illegal Müll entsorgt.