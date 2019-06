Oberzent-Rothenberg. (MD) Hans Heinz Keursten ist tot. Der beliebte Kommunalpolitiker starb vergangenen Samstag völlig unerwartet im Alter von 67 Jahren. 18 Jahre lang war der gebürtige Nordrhein-Westfale Bürgermeister der Gemeinde Rothenberg und gilt als einer der Architekten bei der Fusion mit Beerfelden, Hesseneck und Sensbachtal zur neuen Stadt Oberzent, die am 1. Januar 2018 aus der Taufe gehoben wurde.

Keursten wurde in Wankum an der niederländischen Grenze geboren, absolvierte dort seine Verwaltungsausbildung und arbeitete anschließend in diesem Beruf. Anfang der Neunzigerjahre kam er wegen seiner von hier stammenden Frau Angelika und seiner Begeisterung für den Fußball in den Odenwald, war bis Anfang 2000 für die Finanzen der Stadt Bad König verantwortlich.

Ende 1999 wurde der parteilose Verwaltungsfachmann auf Anhieb im Rennen gegen eine SPD-Lokalmatadorin im ersten Wahlgang zum Bürgermeister der Höhengemeinde gewählt und bei zwei darauf folgenden Wahlen eindrucksvoll im Amt bestätigt. In seiner 18 Jahre währenden Amtszeit wurden viele Projekte umgesetzt. Straßenbaumaßnahmen, die Dorferneuerung in Finkenbach, Brückenerneuerungen und Baugebietserschließungen. Viel Herzblut steckte Hans Heinz Keursten in die Runderneuerung der Rothenberger Sporthalle, die gemeinsam mit den örtlichen Vereinen realisiert und Anfang 2018 wieder eingeweiht wurde.

Noch bevor er in den Ruhestand ging, wurde die Erschließung des direkt daneben liegenden Neubaugebiets "Alt-Schulzenfeld" mit über 40 Bauflächen begonnen, in dem momentan rege Bautätigkeit herrscht. Doch auch als Pensionär blieb Keursten kommunalpolitisch aktiv und engagierte sich in Oberzent als Ortsvorsteher von Finkenbach, Hinterbach und Raubach. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern trauern viele Freunde, Weggefährten und Bekannte um ihn.