Eine ADAC-Tafel, die Biker zur Rücksichtnahme auffordert, wurde am Ortseingang von Rothenberg aufgestellt. Foto: ADAC

Oberzent. (rnz) Motorradlärm ist besonders an landschaftlich attraktiven und kurvenreichen Strecken für Anwohner und Erholungssuchende ein ernst zu nehmendes Problem. Mittlerweile führt das in Deutschland vielerorts zu Maßnahmen wie Geschwindigkeits- und Fahrzeugkontrollen bis hin zu zeitweiligen Streckensperrungen für Motorradfahrer.

Der ADAC hat unter dem Motto "Leise kommt an" Hinweistafeln entwickelt, um Biker dafür zu sensibilisieren, Rücksicht auf lärmgeplagte Anwohner zu nehmen, und für eine rücksichtsvollere Fahrweise zu werben.

Im bei Motorradfahrern beliebten Odenwaldkreis wurden jetzt in den Gemeinden Brensbach, Breuberg, Erbach, Mossautal und Oberzent an den Ortsein- und -ausgängen insgesamt 18 Hinweisschilder mit entsprechenden Motiven aufgestellt. Der ADAC übernahm die Kosten für Motive und Schilderbleche.

"Die meisten Biker sind rücksichtsvoll unterwegs und achten bei Ortsdurchfahrten auf niedrige Drehzahlen", so Wolfgang Herda, Leiter Verkehr beim Automobilclub Hessen-Thüringen. "Leider gibt es jedoch schwarze Schafe, deshalb appellieren wir an die Motorradfahrer, Rücksicht zu nehmen."

Der Landrat des Odenwaldkreises, Frank Matiaske, befürwortet die Installation der Hinweisschilder an besonders stark frequentierten Streckenabschnitten: "Ich freue mich, dass wir als erster Landkreis in Hessen mit Motorradlärmschildern ausstattet werden, denn Fahrvergnügen und verantwortungsvolle Rücksichtnahme schließen sich nicht aus." Bürgermeister Christian Kehrer freut sich mit seinen Amtskollegen über die gemeinsame Aktion: "Die Schilder sind ein weiterer Baustein unserer Bemühungen, die Belastungen in den Ortschaften durch den Motorradlärm einzuschränken."

Die Lärmbelastung durch Motorräder wird von vielen stark störend wahrgenommen. Der ADAC spricht sich gegen einseitige Fahrverbote für Motorradfahrer aus. Besser seien gezielte Kontrollen und die konsequente Ahndung von Verstößen, etwa manipulierte Auspuffanlagen.

Ein weiteres Problem sind zu laute, aber dennoch EU-typgenehmigte und damit zulässige Zubehörauspuffe. Hier müsse das EU-Zulassungsrecht (auf EU-Ebene) geändert werden.