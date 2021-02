Erbach/ Oberzent. (pol/make) Die Neubaugebiete in Erbach, Schmidt-Linker-Straße und in der Landrat-Ackermann-Straße in Beerfelden sind von Dieben aufgesucht worden. Sie sollen laut Polizeiangaben meterweise Kabel gestohlen haben.

Die Starkstromkabel von jeweils 25 bis 30 Meter, entfernten die Diebe von zwei Baukränen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 300 Euro. Die Taten, die am Montagmorgen entdeckt wurden, können bis zu eine Woche zurückliegen.

Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) hoffen auf Zeugenhinweise, die auf die Spur der Diebe führen. Telefonisch sind die Ermittler in Erbach unter der 06062/

953-0 zu erreichen.