Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das Hilfswerk "Misereor" ruft gemeinsam mit "Brot für die Welt" und vielen evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern dazu auf, sich in der Fastenzeit an der Aktion "Klimafasten" zu beteiligen. Auch die evangelische Landeskirche in Baden und das Erzbistum Freiburg beteiligen sich an der Aktion – also auch die katholischen und evangelischen Kirchen im Neckar-Odenwald-Kreis. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Leitwort "So viel Du brauchst".

Die Fastenzeit ist traditionell durch einen freiwilligen Verzicht auf Nahrung geprägt. An diese Ursprünge des Fastens knüpft das Klimafasten 2022 an.

Das Klimafasten möchte Menschen gewinnen, schon beim Einkauf und der Zubereitung des Essens darauf zu achten, weniger Energie zu verbrauchen und den Alltag, die eigenen Gewohnheiten so zu verändern, dass sie sich klimafreundlicher ernähren und leben. Klimafasten ist eine von vielen konkreten Aktivitäten im Rahmen der Fastenaktion, bei der zwischen Aschermittwoch und Ostern zur Solidarität mit benachteiligten Menschen im globalen Süden und zur Reflexion des eigenen Lebensstils aufgerufen wird.

"Klimagerechtigkeit beginnt bei uns zu Hause. Dafür ist es wichtig, dass wir uns bewusster ernähren und weniger Lebensmittel wegwerfen. Wenn wir öfter regional und saisonal einkaufen, tragen wir dazu bei, dass für die Erzeugung und den Transport unserer Lebensmittel weniger CO2 erzeugt wird", ist Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt und Schirmherrin der Aktion Klimafasten, überzeugt.

Der hohe Bedarf an Ressourcen in der konventionellen Landwirtschaft, etwa für Kunstdünger oder Pestizide, aber auch im Lebensmittelhandel, beispielsweise für energieintensive Kühlung und den Transport von Waren über weite Strecken, beschleunige den Klimawandel. "Klimagerechtigkeit bedeutet auch Solidarität mit den Menschen, die schon jetzt am meisten unter der Erd­überhitzung leiden. Sie haben kaum dazu beigetragen, gleichzeitig haben sie kaum Möglichkeiten, sich gegen die Folgen zu schützen", sagt Pruin.

Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer von Misereor und ebenfalls Schirmherr, ergänzt: "Unsere Partner auf den Philippinen und in Bangladesch treffen Stürme, Überschwemmungen, Dürren und das Versalzen von Böden durch den Meeresspiegelanstieg hart. Ernten werden zerstört, Lebensmittel unerschwinglich. Anders leben und wirtschaften ist notwendig, um den Klimawandel einzudämmen. Dazu gehört es etwa auch, regionale und ökologische Produkte einzukaufen, unnötige Verpackungen zu vermeiden. Dabei können wir von unseren Partnerorganisationen im globalen Süden lernen, die uns zeigen, dass eine andere Form der Landwirtschaft und Ernährung möglich ist."

Die Aktion gibt vielfältige Anregungen, die eigenen Ernährungs- und Einkaufsgewohnheiten zu verändern. Jede Fastenwoche setzt einen besonderen Schwerpunkt. n der ersten Woche vom 2. bis 8. März geht es darum, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden. In der zweiten Woche geht es um den kritischen Umgang mit dem eigenen Fischkonsum, in der dritten Woche soll Verpackungsmüll reduziert, in der vierten Woche der Geschmack der Region entdeckt werden.

In der fünften Woche kann man sich mit Möglichkeiten auseinandersetzen, selbst Gemüse anzubauen, in der sechsten Woche geht es darum, wie weniger Energie in der Küche verbraucht werden kann.

Die Träger der Aktion Klimafasten laden ein, in den sieben Wochen der diesjährigen Fastenzeit, vom 2. März bis 17. April, zu erleben und zu erfahren, was für ein gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung und die Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit wichtig ist – und bei der Aktion Klimafasten mitzumachen. Dabei freuen sie sich auch über Erfahrungsberichte.