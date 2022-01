Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. "Flieg hin, schau dich um und entscheide dann." Diesen Rat hörte Anita Bartsch vor zehn Jahren von einem ehemaligen Missionar. Denn sie hatte zusammen mit ihrem Ehemann über Jahre ein Patenkind in Sambia unterstützt. Und nun fragte eben jener Charles brieflich an, ob er nach dem erfolgreichen Schulabschluss Jura studieren könne. Für vier Wochen flog Anita Bartsch nach Sambia – und war bereits am Flughafen überwältigt: "Was vorher ein Brief war, steht vor dir als leibhaftiger Mensch."

Zusammen mit einer Nonne und ihrem Patenkind reiste die Badenerin 4000 Kilometer durch das Land und beschloss am Ende, nicht nur Charles zu helfen: "Wir haben so viel Leid gesehen, aber auch so viel Glück und Freundlichkeit erlebt, da wollten wir etwas für die Menschen tun. Die Armut ist dort unvorstellbar. Vielen Menschen geht es nur darum, den nächsten Tag irgendwie zu überleben."

Wieder in Deutschland angekommen, fragten viele Freunde, Familienmitglieder und Bekannte nach den Sambia-Erfahrungen – und so kam eins zum anderen. Anita Bartsch gründete bald darauf den "Förderverein für Schulische Ausbildung mit beruflich individueller Ausprägung". Im Laufe der vergangenen zehn Jahre hat sie zusammen mit weiteren ehrenamtlich Engagierten eine ganze Reihe von Projekten in Sambia initiiert. "Der rote Faden sind die Patenschaften", erklärt Bartsch dieser Tag in einem Gespräch mit der RNZ. "Aber wenn der Mensch einen Schulabschluss hat, braucht er eine Berufsausbildung", so Bartsch, die selbst in der Erwachsenenbildung bei der Telekom arbeitete. Gemeinsames Ziel der Aktivitäten sei es, dass die Menschen im eigenen Land eine Chance erhalten, um dort leben und arbeiten zu können. "Alle unsere Patenkinder wollen in ihrem Land bleiben und etwas tun."

Davon, dass die Hilfe auch vor Ort ankommt, überzeugt sich Anita Bartsch jedes Jahr: "Ich bin skeptisch und ein Kontrollfreak", begründet sie, weshalb sie einmal im Jahr – auf eigene Kosten – nach Sambia fliegt; meist begleiten sie bei der Inspektionsreise zwei oder drei Vereinsmitglieder. Im Kloster der Missionsstation von St. Kalemba gibt es nur vier Gästebetten. Unter der Regie der Franziskaner gibt es hier ein Pfarrhaus, ein Kloster, ein kleines Buschkrankenhaus und eine Schule. "180 Patenkinder haben wir, ich guck’ nach jedem einzelnen Kind", so Bartsch. 265 bundesweite Vereinsmitglieder finanzieren die Schulausbildung der Kinder. Darüber hinaus sucht Bartsch ständig nach Unterstützern für projektbezogene Arbeiten. "Mit Vorträgen, Benefizkonzerten oder einer Adventskalender-Aktion versucht der Verein, Spenden zu generieren. Schnell zeigt sich, dass sich auch Cent-Beträge zu großen Summen addieren: "Ein Schulfrühstück kostet am Tag 25 Cent, wir betreuen 2000 Kinder mit dem ‚Feeding-at-school-Projekt’." Darüber hinaus unterstützt der Verein Aids-Waisen oder finanziert den College-Besuch für begabte Waisenkinder. Im Rahmen eines Fahrradprojekts erhalten Kinder mit einem Schulweg von mehr als fünf Kilometern ein buschtaugliches "Buffola Bike". Zehn Arbeitsplätze will man mit dem Aufbau einer Nähfabrik – mit integrierter Nähschule – schaffen. In Solwezi, der nächsten großen Stadt, gibt es derzeit eine besondere Baustelle. Auf dem Areal einer Gehörlosenschule mit 30 Schülern entsteht eine Lehrwerkstatt für Menschen mit Behinderung. In Kooperation mit Gebärdendolmetschern sollen angehende Schlosser, Schreiner, Friseure oder Fahrradreparateure hier das nötige Know-how erlernen. "Jetzt geht es um die Erstausstattung mit den Maschinen", konkretisiert Rüdiger Pluschek. "Das Berufsbildungswerk unterstützt uns", freut sich der ehemalige Mitarbeiter der Johannes-Diakonie. Die Zusammenarbeit mit dem Bischof und Architekten vor Ort sei sehr gut. "Mir gefällt, dass die Steine so gut verfugt sind", verweist Pluschek auf ein wichtiges Detail. "In Deutschland würde so eine Werkstatt drei Millionen Euro kosten, in Afrika werden wir mit 66.000 Euro Gebäudekosten auskommen", weiß der Experte. Der Förderverein muss davon 16.000 Euro in die Hand nehmen. Da ist jede Hilfe willkommen; nicht zuletzt wird man von "Sternstunden" unterstützt, der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks.