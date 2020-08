Eberbach. (cum) Hans Bürck, der Mann der den Rock’n’Roll nach Eberbach gebracht hat, ist tot. Wie sein Neffe am Dienstag mitteilte, starb Bürck am 25. Juli im Alter von 83 Jahren in einem Pflegeheim in Waldkatzenbach. "Leider sehr einsam", wie sein Verwandter sagt.

Hans Bürck (l.) mit „The 6 Tornados“: Der Gitarrist, der den Rock’n’Roll nach Eberbach gebracht hat, ist gestorben. Foto: privat

Bürck war Musiker durch und durch – und das bis zum Ende seines Lebens. Elektrisiert vom Rock’n’Roll gründete er 1961 "The 6 Tornados". Seine elektrische Gitarre hing anfangs mangels Verstärker noch an einem Röhrenradio. Mit den "6 Tornados" brachte er den Rock’n’Roll in den Odenwald und inspirierte in Eberbach eine ganze Musiker-Generation. Darunter auch den noch heute in Eberbach lebenden Gitarristen Robert Sauer: "Bürck war der Urvater des Rock’n’Roll in Eberbach und mein Mentor", erinnert sich Sauer, "den habe ich immer wieder belatschert, um spezielle Akkorde und die Spielweise des Rock’n’Roll zu lernen."

Mit den "6 Tornados" brachte Bürck mehrere Schallplatten heraus. 1964 wurde er Profimusiker. Später spielte der Sohn eines Bankdirektors mit der Rhine River Union unter anderem auf Kreuzfahrtschiffen. Mit Gary Lux vertrat er als Bassist 1985 beim Eurovision Song Contest in Schweden Österreich.

In seinem Elternhaus im Karlstalweg hortete Bürck eine riesige Plattensammlung. "Er war einfach eine megacoole Socke, ein echter Hingucker, wir alle Kinder haben ihn geliebt", erinnert sich sein Neffe Christoph Belitz, der beim Hessischen Rundfunk arbeitet: "Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Bis zum Ende hat er noch bei familiären Anlässen gesungen. Er hatte eine wunderschöne Stimme und konnte ganz toll Elvis imitieren." Nun steht der Gitarrenkoffer in der Ecke, die Stimme Bürcks ist verstummt. Seine Musik lebt weiter: "Sloppin’ After School" / "Little Wallflower", die erste Single der "6 Tornados" aus dem Frühjahr 1962, gibt es online beim Musikportal Spotify zu hören.