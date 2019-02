Arnd Koch (l.) dankt Max Schulz für 42 Jahre Vorstandstätigkeit in der Ortsgruppe. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Eine Ära ist am Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung der Nabu-Gruppe Eberbach zu Ende gegangen: seit Gründung der Gruppe im Jahre 1977 war Dr. Max Schulz im Vorstand aktiv gewesen, ab 1998 als erster Vorsitzender. An diesem Abend legte er nun offiziell dieses Amt nieder.

Und da sich niemand aus den Reihen der Mitglieder bereit gezeigt hatte, seine Nachfolge anzutreten, soll fortan ein Sprecherrat aus fünf Personen die Geschicke der Ortsgruppe leiten. Bevor es allerdings zur entsprechenden Satzungsänderung und den nachfolgenden Wahlen kam, waltete Schulz noch einmal seines Amtes und begrüßte die Anwesenden, darunter auch Armin Jendrysik als Vertreter des Nabu-Bezirksverbands Rhein-Neckar-Odenwald.

Im Rückblick auf die Aktivitäten der Gruppe erwähnte Schulz die große Werbeaktion 2016, die ihr 80 neue Mitglieder eingebracht hatte; das 40-jährige Jubiläum 2017; diverse Artenschutzmaßnahmen, Vorträge und Exkursionen.

In ihrer Information zu den Aktivitäten der Kindergruppe Naju für 2018 berichtete Christina Kunze über die monatlichen Treffen, bei denen aktuell 20 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren mit viel Spaß die Natur entdecken konnten.

Zwar sei die Nabu-Gruppe als Untergruppe des Landesverbandes Baden-Württemberg kein selbstständiger eingetragener Verein, erklärte anschließend Max Schulz. Dennoch verfüge sie über eine eigene Satzung. Diese müsse geändert werden, um den bisherigen Vorstand aus dem erstem und zweitem Vorsitzenden sowie Kassiererin in einen Sprecherrat aus gleichberechtigten Sprecherinnen und Sprechern umzuwandeln.

Diese wählen laut Satzungsergänzung aus ihrer Mitte eine Kassiererin oder einen Kassierer sowie eine Kontaktperson für den Landesverband. Vorstandspositionen, die nach außen vertreten werden sollen, müssen unter den Sprechern abgestimmt werden. Alle gewählten Mitglieder des Sprecherrats sind einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt. Die Satzungsänderung wurde von allen anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen.

Kassiererin Claudia Mudra zog sodann eine positive Bilanz der Kasse. Die Prüferinnen Angelika Kappes und Ingrid Moderer hatten keinerlei Beanstandung an der Kassenführung. Der gesamte Vorstand konnte entlastet werden.

Vor der Neuwahl des Vorstands nahm der bisherige zweite Vorsitzende Arnd Koch die Verabschiedung von Max Schulz vor. Verbunden mit Dankesworten für die geleistete Arbeit in 42 Jahren Vorstandstätigkeit und in der Hoffnung auf die weiterhin rege Beteiligung des Geehrten an den Aktivitäten des Vereins überreichte er ihm diverse Geschenke der Gruppe. Gründungsmitglied Heini Rumetsch nahm die Verabschiedung zum Anlass, die Geschichte der Nabu-Gruppe Eberbach noch einmal Revue passieren zu lassen.

Dann wurden die Namen der fünf Kandidaten genannt, die sich für die Wahl zum neuen Sprecherrat zur Verfügung gestellt hatten: Claudia Mudra, Arnd Koch, Christina Kunze, Christian Kaiser und Gerhard Rohr wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig und en bloc in ihr neues Vorstandsamt gewählt. Angelika Kappes und Ingrid Moderer wurden ebenfalls einstimmig als Kassenprüferinnen bestätigt.

Zum Abschluss der Versammlung informierte Christina Kunze in einer Präsentation über die bunte Vogelvielfalt auf der Eberbacher Marienhöhe.