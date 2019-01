Von Peter Bayer

Eberbach. "Im Moment realisiere ich das noch nicht so richtig, dass ich nächstes Jahr Weltmeisterschaftsrennen fahre. Bislang habe ich sie nur im Fernsehen verfolgt", gibt Lukas Tulovic zu. Der 18 Jahre junge Eberbacher ist seinem großen Traum damit ein Stück näher gekommen: Er will Motorrad-Weltmeister werden. 2019 fährt er als einziger deutscher Nachwuchsfahrer um WM-Punkte.

Wenn Lukas Tulovic auf seine bisherige Karriere zurückblickt, könnte ihm schon manchmal schwindlig werden. Mit fünf Jahren saß er das erste Mal auf einem Pocket-Bike, mit sechs Jahren fuhr er sein erstes Rennen, 2010 wurde er Deutscher Meister. Seine gesteckten Ziele hat er immer schnell erreicht. Bis 2014 fuhr er Nachwuchsklasse, danach ging es ganz schnell, machte er große Sprünge, fuhr um die Europameisterschaft. "2018 habe ich so viel erlebt", blickt er zurück, "mein erstes Podium bei der EM und drei WM-Einsätze". 2014 war die Weltmeisterschaft nur eine Träumerei, nächstes Jahr fährt er sie mit.

Wer ihn kennt, der weiß, dass er sich trotz des zunehmend größeren Rummels um seine Person nicht verändert hat. Auch wenn es sich "gut anfühlt, wenn man bewundert wird", als Star fühlt er sich trotz seiner sportlichen Erfolge nicht. "Ich bin so nervös, dich zu sehen", sei jemand auf der Messe in Köln auf ihn zugekommen, "Das war schon ein komisches Gefühl für mich", erinnert er sich. Ein Hobbyfahrer ist sogar 280 Kilometer gefahren, um ihn vor kurzem am Stand beim Eberbacher Weihnachtsmarkt zu sehen.

In seiner ersten WM-Saison wird Lukas Tulovic der jüngste Fahrer im Feld sein. "Die meisten Konkurrenten haben mir vier oder fünf Jahre Erfahrung voraus", weiß er um die Schwere der Aufgabe. Das erste Jahr sieht er daher als Lehrjahr, mit dem Ziel nicht Letzter zu werden. "Wir gehen ohne Druck in die Rennen", sagt er. Das heißt, von den schnellen Fahrern "lernen, lernen, lernen" und ab und zu ein Highlight setzen. Denn der 18-Jährige ist sich bewusst, "dass ich auch abliefern muss". Denn eine Rennsaison kostet das deutsche Kiefer Racing-Team, dessen einziger Fahrer er ist, rund eine Million Euro. Der Drei-Jahres-Plan sieht im zweiten Jahr eine Top-Ten-Platzierung und im dritten Jahr den WM-Titel vor.

"Um den Sprung von der europäischen Spitze in die Weltspitze zu schaffen, muss ich auf ein anderes Niveau kommen. Bei der EM sind die ersten Fünf gut, bei der WM alle, da wird einem nichts geschenkt", weiß er. Überhaupt wird die gesamte Rennsaison viel mehr von ihm abverlangen. Waren es bisher sieben Wochenenden mit elf Rennen in Europa, so sind es kommendes Jahr 13 Wochenenden mit 19 Rennen in der ganzen Welt. Das bedeutet für Lukas Tulovic viel reisen, Jetlag, neue Rennstrecken und nicht viel Zeit, sich daran zu gewöhnen.

Die WM-Rennen sind nicht nur länger, sondern auch schneller. Mit der 140 PS starken Triumph kommt er auf der Geraden auf über 300 Stundenkilometer, um innerhalb von 200 Metern auf 70 Sachen abzubremsen. Die neue Elektronik erlaubt, am Start Vollgas zu geben, so dass er von 0 auf 100 statt in 3 in 2,1 Sekunden beschleunigt hat. Angst, das etwas passiert, hat Tulovic keine. "Die Sicherheit wird großgeschrieben", sagt er. Seit kurzem hat jeder Fahrer einen Airbag im Anzug. "Du stehst auf und fährst weiter", sagt der 18-Jährige, der sich im vergangenen Jahr im ersten Rennen des Wochenendes die Hand gebrochen hatte. Im zweiten Rennen fuhr er "dank eines Haufen Schmerzmittel" auf Platz drei.

Im WM-Zirkus wird er mehr unterwegs als zuhause sein. Für die am Wochenende stattfindenden Rennen in Amerika muss er statt mittwochs bereits montags in den Flieger steigen, die Anreise nach Argentinien dauert 37 Stunden. Und in Asien wird er im Oktober/November rund sechs Wochen nonstop unterwegs sein. An den Wochenenden wird er zwischen Hotel und Rennstrecke pendeln. Aber der 18-Jährige, der bisher nur in Europa und einmal in Abu Dhabi war, freut sich auf die neuen Erfahrungen.

Am meisten freut er sich aber auf das einzige Rennen in Deutschland. "Auf dem Sachsenring werden 200.000 Zuschauer da sein, die auch wegen mir kommen, das ist der Wahnsinn." Am eigenen Stand Autogramme schreiben, Interviews geben - an dem Wochenende wird er keine freie Minute haben.

Das war im Sommer, nach dem Abitur, noch ganz anders. Da war er froh, dass alles rum war, hat ihm aber auch der Rhythmus gefehlt. "Das war wie ständig Ferien haben, hat am Anfang alles durcheinandergeschmissen." Unter der Saison hatte er keine Zeit für Hobbys, nach der Schule keine für die Freunde, worüber er traurig ist.

Die Weihnachtsfeiertage nutzte er zum Entspannen und Runterkommen, manches nachzuholen und "einfach etwas Normales machen". Denn im Januar ist Training angesagt, im Februar stehen die ersten Tests an. "Wenn am 10. März die Lichter ausgehen, dann zählt’s", sagt Lukas Tulovic. Das Rennen in Katar ist der erste Schritt auf dem Weg zu seinem großen Traum: Weltmeister werden. "Dann hätten sich die 13 Jahre, die meine Eltern und ich investiert haben, gelohnt."