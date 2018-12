Von Elisabeth Murr-Brück

Schönbrunn-Moosbrunn/Lobbach-Waldwimmersbach. "Zu kühl", sagt Steffi Danzeisen, "leider". Sie meint nicht das Wetter, obwohl das natürlich schuld ist, dass die Probierstücke auf dem Käseteller nicht den vollen Geschmack entfalten. "Käse braucht Zimmertemperatur, genau wie Rotwein", ergänzt ihr Mann. Den beiden jungen Leuten am Käsestand vor der Metzgerei in der Hauptstraße von Waldwimmersbach schmeckt es trotzdem, sie probieren sich durchs Angebot.

"Nehmen wir Kümmel?" Kümmelkäse wird oft verlangt, auch von Leuten, die sonst keinen Kümmel mögen, erzählt Steffi Danzeisen. Im Käse schmeckt man ihn nicht wirklich, aber er gibt ihm eine besondere Note. Bockshornklee sieht auch interessant aus, und was ist mit den rosa Beeren? Die Beeren sind Pfeffer und fallen damit aus der Wahl, zugunsten der kleinen Feta-Laibe mit Kräutern und Paprika. Der "kleine Odenwälder", ein milder Schnittkäse, wird eigentlich nur ab Hof verkauft, an jedem ersten Samstag im Monat. Das hausgemachte Feigen-Senf-Chutney ist dazu eine perfekte Ergänzung. Er steht programmatisch für die Käseproduktion von Philipp Danzeisen und seiner Frau.

Ihr Hof liegt am Ortsrand von Moosbrunn, dem höchsten Punkt im Kleinen Odenwald, die Landschaft sieht hier ein bisschen aus wie das Voralpenland im Allgäu. Vor dreieinhalb Jahren hat Danzeisen den Hof konsequent auf Bio umgestellt. Vom Frühjahr bis weit in den Herbst sind die Kühe draußen auf den Weiden, auch das Winterfutter baut er selbst an, ohne chemischen Dünger und Pflanzenschutz. Nach einer Greenpeace-Studie enthält diese Milch mehr der für die Gesundheit wichtigen Omega-3-Fettsäuren als die von konventionell gefütterten Kühen. Die naturbelassene Rohmilch kann man hier an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr am Milch-Automaten kaufen. Aus dieser Milch stellen zwei kleine regionale Käsereien die verschiedenen Käsesorten her, von Hand und ohne Zusatzstoffe, ganz so, wie man es hier immer schon gemacht hat.

Auf den letzten Haager Backtagen sind sich Philipp Danzeisen und Andreas Saueressig, Metzger aus Waldwimmersbach in dritter Generation, begegnet und offenkundig hat da zusammengefunden, was zusammengehört. Beide haben die gleiche Philosophie, was die Herstellung von Lebensmitteln angeht: regional, nachhaltig, fair. Sie legen Wert auf artgerechte Tierhaltung, Bio-Futter, die Schlachtung erfolgt so schonend wie irgend möglich, in der Wurst sind keine Geschmacksverstärker, keine Zusatzstoffe.

Vor gut 30 Jahren hat Saueressig sich entschieden, der zunehmenden Massenproduktion von Lebensmitteln seine Vorstellung von gutem Essen entgegenzusetzen. Darum verkauft er auch Honig, Eier und Kartoffeln von ausgesuchten Betrieben aus der Region - und künftig den Danzeisen-Käse. Es ist genau das, was die Leute, die hier einkaufen, haben möchten. Viele kommen aus den Orten der Umgebung: aus Haag, vom Dilsberg, aus Wiesenbach und Neckargemünd. "Toll, dass es das gibt", sagen Darius Tschaharganueh, fast wortgleich sagen es alle.

Sie wollen, dass die kleinen Betriebe nicht untergehen, wollen sich gesund ernähren und ohne schlechtes Gewissen. Sie wissen, wo die Kartoffeln wachsen, woher die Hühner und die Eier kommen. Rind- und Schweinefleisch stammen von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, das Lammfleisch vom Schäfer aus Lobenfeld. Wer möchte, kann sich in Moosbrunn die Kühe zum Käse anschauen. "Wir sind da echt besser dran als die Leute in der Stadt", sagt eine Frau: "Wir haben zwar keinen Supermarkt an der nächsten Ecke, aber wir haben was Besseres".

Info: Den "Kleinen Odenwälder" gibt es übrigens außer der Reihe am 22. Dezember beim Weihnachts-Verkauf auf dem Danzeisen-Hof in Moosbrunn, in der Häusserstraße 18.