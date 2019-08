Von Peter Bayer

Eberbach. Am 21. Juli 2018 wurde der Kunstrasenplatz auf dem Sportgelände in der Au eingeweiht. Seither bietet er den Eberbacher Fußballern die Möglichkeit, auch bei Wind und Wetter zu trainieren. Doch nicht einmal ein Jahr später gibt es eine große Diskussion über die Kunstrasenplätze, genauer um das Einstreumaterial: das Kunststoffgranulat. Es dämpft, schützt vor Verletzungen - und besteht oftmals aus winzigen Plastikteilchen. Gelangt dieses Mikroplastik beispielsweise in Flüsse und Meere, können Fische es verschlucken und daran sterben. Im Raum steht ein EU-weites Verbot, vielleicht schon ab 2022.

In Deutschland gibt es über 6000 solcher Kunstrasenplätze, allein in Baden-Württemberg sind es rund 600. Das Land hat bereits die finanzielle Förderung neuer Kunstrasenplätze mit Gummigranulat eingestellt. Alternative Lösung für Mikroplastik sind Kork, Sand oder Kunstrasen ohne Verfüllung.

Wäre ein Verbot das Aus auch für den Kunstrasenplatz in Eberbach? "Noch ist alles in der Diskussion, erst im Untersuchungsstadium, aber wir haben das Thema auf dem Schirm", sagt Steffen Koch, Leiter des Stadtbauamts. Die Stadt Eberbach wurde bereits aktiv und hat beim Hersteller, der Firma Polytan nachgefragt. Was Koch sagen kann, ist, dass auf dem Kunstrasenplatz in Eberbach höherwertiges Granulat mit Schutzhülle verwendet wurde, keines aus Altreifen.

Das kann Edgar Sigmund vom Jugendförderverein VfB/SV Eberbach bestätigen. In Eberbach wurde Granulat der neuesten Generation verwendet, was auch eine Vorgabe von Dietmar Hopp war, dessen Spende den Bau des Kunstrasenplatzes erst möglich gemacht hatte. Laut Polytan bestehen die Teile aus 30 Prozent Mikroplastik und 70 Prozent Kreide. Zudem seien die Fasern mit kleinen Widerhaken versehen.

Sigmund sieht das Risiko für die Umwelt und ist überzeugt, dass daher etwas passieren wird, aber nicht vor den nächsten zwei bis drei Jahren. "Der Platz ist ein Segen für uns, eine zügige Umsetzung eines Verbots wäre für alle Ehrenamtlichen Frust", sagt er. Mit dem Platz in der Au sei Eberbach "relativ gut aufgestellt". Das sei kein Vergleich zu den ersten Plätzen, die in den 1980er und 1990er Jahren angelegt wurden.

In der Diskussion geht es um das Einstreumaterial, das Kunststoffgranulat. Foto: Bayer

Die medialen Auswüchse rund um das Thema Kunstrasenplätze haben die Europäische Chemie-Agentur (ECHA) zu einer weiteren Stellungnahme innerhalb kürzester Zeit veranlasst. Und das sind gute Neuigkeiten für alle Sportler und Platzeigentümer. Die EU-Behörde stellte jetzt klar, dass bei einem eventuellen Verbot des Granulats bestehende Kunstrasenplätze, wie der in Eberbach, weiter betrieben werden können und keine sofortige Umstellung auf alternative Materialien notwendig ist. Betroffen wären die Kunstrasenplätze bei einem möglichen Verbot erst, wenn die bestehenden Bestände an Granulat aufgebraucht seien und kein Granulat wegen des möglichen Verbots mehr nachgekauft werden kann.

Falls es zu einem Verbot des Granulats kommen sollte, ist noch längst nicht entschieden, wann es kommt. Die ECHA prüft ebenfalls Übergangsfristen. Zudem prüft die Agentur auch, ob es technische Möglichkeiten gibt, einen Austrag des Granulats zu verhindern und falls es diese gibt, von einem Verbot abzusehen. Bereits jetzt gibt es solche Lösungen wie zum Beispiel Rinnen mit Filtersystemen, wie Polytan sie auch im Rahmen der Kunstrasenplatz-Planung anbietet. Weitere technische Maßnahmen wie Abtropfgitter oder am Boden abschließende Banden, wie sie auf den Mini-Spielfeldern Standard sind, gehören auch zu möglichen Maßnahmen.

Die Fußballwelt kann also aufatmen. Kein Kunstrasenplatz wird geschlossen, das Granulat muss nicht ausgetauscht werden, es kommen in den nächsten Jahren keine zusätzlichen Kosten auf die Platzeigentümer zu. Jetzt gilt es abzuwarten, wann und ob es überhaupt ein Verbot des Gummigranulats gibt oder ob bauliche Alternativen wie Rückhaltesysteme die Alternative zum Verbot sind.

Ursache der Aufregung ist eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, kurz: UMSICHT. Darin stehen unter "Verwehungen Sport- und Spielplätze", der Nummer fünf der Großverschmutzer, beeindruckende Zahlen: Bis zu 11.000 Tonnen Mikroplastik im Jahr gelangten über Kunstrasenplätze insgesamt in die Umwelt, mehr beispielsweise als durch Kosmetika oder Faserabrieb bei Textilwäsche. Oberster Verschmutzer: der Reifenabrieb. Tobias Müller ist Kommunikationsleiter beim Kunstrasenplatzbauer Polytan. Das Unternehmen kritisiert die Studie scharf. "Wir sagen ganz klar: Sie ist nicht richtig", sagte Müller. "Weil sie nicht die Bauweise in Deutschland berücksichtigt, die ganz anders ist als im Ausland. Die angenommenen Mengen Gummigranulat sind schlicht falsch." Fraunhofer geht von rund 12 Kilo Granulat pro Quadratmeter aus, das jüngste Produkt aus dem Hause Polytan kommt mit 1,7 Kilogramm pro Quadratmeter aus.