Von Marcus Deschner

Eberbach. Das Fest der Liebe naht. Viele Menschen feiern Weihnachten im Kreis ihrer Familie. Doch manche zieht’s auch in die Stadt, wo mit Freunden und Bekannten gefeiert wird. Nur haben die wenigsten Gaststätten und Kneipen an Heiligabend bis spät geöffnet. Wir hörten uns in Eberbach um.

Girado Magliulo vom Café "Bella Italia" in der Adolf-Knecht-Straße lässt am 24. Dezember von 11 bis 16 Uhr offen. Erfahrungsgemäß kämen da recht viele Gäste auf ein "Weihnachtsbier" vorbei, sagt der Gastronom. Man treffe sich halt zum Reden und sei voller Vorfreude auf den Abend. Den will der Gastwirt im Kreise seiner Familie verbringen. Was es da zu essen gibt? "Weiß ich nicht, meine Schwester wird schon was Gutes machen", ist Magliulo überzeugt. An den beiden kommenden Tagen muss er aber wieder "auf der Matte stehen". Denn da ist sein Lokal jeweils ab 14 Uhr bis spätabends offen.

Wasu Tsomba vom "Querbeet" hat an Heiligabend von 10 bis 18 Uhr für ihre Gäste geöffnet. "Anschließend feiere ich ganz gemütlich mit meinem Lebensgefährten", verrät sie. Und dabei gibt’s Fondue. Tags darauf lässt sie ihr Lokal bei der evangelischen Kirche zu, am 26. macht sie ab 14 Uhr auf. An Silvester hat die seit über 20 Jahren das Lokal betreibende Inhaberin von 10 bis 18 Uhr offen. "Dann mach’ ich zu, weil ich auch ein bisschen Ruhe haben will", lacht sie.

"Wir haben am Heiligen Abend von 10 bis 17 Uhr geöffnet, dann wieder ab 21 Uhr mit ‚open end‘" sagen Charalampos "Babis" Lappas und Lamprini Karz vom "Sunrise" neben dem Rosenturm. Zwischendurch gibt’s zu Hause Essen und Bescherung. " Ich mache gefüllte Gans mit Kastanien", lässt Karzi Einblicke zu. Die Beiden sind seit über 30 Jahren in der Gastronomie tätig und führten früher auch zwölf Jahre lang das Bistro "Papillon" in der Friedrichstraße.

Aus ihrer Erfahrung heraus wissen sie, "dass viele an Weihnachten zu Hause feiern und dann aber noch mal gerne in die Stadt gehen". Auch am ersten Feiertag sind die Wirtsleute dienstbereit. Am ersten Feiertag ist das "Sunrise" ab 17 Uhr, am zweiten ab 13 Uhr offen.

Im "Bierbrunnen" bei Tekin Cugali kann am 24. Dezember von vormittags bis um 3 oder 5 Uhr morgens gefeiert werden. Cugali ist sicher, dass sein Lokal proppenvoll wird, er erwartet viele Gäste aus dem Raum Heidelberg und Mannheim. Er selbst lässt sich zwischendurch aber von seiner Bedienung vertreten. Denn zuhause, bei den drei Kindern, findet auf gut deutsch eine Bescherung statt.