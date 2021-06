Die schwenkbaren Kameras stehen schon. Aus dem Proberaum in Eberbach wird am Freitagabend die Release-Show zum ersten Album von AOP seit zehn Jahren gesendet. Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Mit "Mutter Theresa" landeten AndiOliPhilipp, Deutsch-Punkrocker aus Bad Wimpfen, vor zwölf Jahren einen Riesen-Partyhit. In der Folge traten sie vor mehr als einer halben Million Menschen am Brandenburger Tor in Berlin auf und spielten auf großen Festivals wie Rock am Ring und Southside. Nach langer Pause sind sie jetzt zurück: Am Freitag erscheint ihr neues Album "Von wegen Punkrock" – eingespielt auf einem Fabrikgelände in Eberbach.

"Es war einfach die Luft raus", sagt Frontmann Oliver Pfleger. 2013 hatten sich AndiOliPhilipp aufgelöst, Schlagzeuger Andreas Huck die Drumsticks schon zwei Jahre vorher in die Ecke geschmissen. Die Band, die einst als Schülerband begonnen und sich zu einem der angesagtesten Liveacts der Republik entwickelt hatte, hatte die Höhen und Tiefen im Rock- und Showbusiness erlebt: Riesen-Live-Shows, Medienrummel, Vertragszwangsjacke, private Schulden.

"Irgendwann hatte ich lauter Leitz-Ordner mit Urheberverzichtserklärungen zuhause und mir gedacht: Ist es das noch?", sagt Bassist Philipp Schreiber: "Wir machen nur noch Business, es geht nur noch ums Geld."

Jetzt, acht Jahre nach der offiziellen Auflösung, die nur durch ein Konzert vor 850 Leuten in Bad Rappenau und die Live-Platte "Vor ein paar Jahren" unterbrochen wurde, sind sie wieder zusammen. Jetzt ist alles anders. Am Schlagzeug trommelt Christian "Stukki" Stephan. Seit vorigem Frühsommer probt das Trio auf dem Firmengelände in Eberbach, Wand an Wand zum 49pinkwall-Studio des Eberbacher Tontechnikers Florian Herkert, der schon ganz Große und den bislang letzten Live-Autritt von AOP 2015 in Bad Rappenau gemischt hat. "Das war glückliche Fügung", sagt Gitarrist Ole Pfleger.

Die Band suchte einen Proberaum, neben dem Studio bei Eaton wurde ein großer Raum frei. So groß, dass die Band mit Herkert und einem seit langem befreundeten Ehepaar gleich noch eine neue Firma gründete: das "Ministerium für Punk". Dort werden T-Shirts und Taschen bedruckt, wird fast das gesamte Merchandising-Material der Band in Eigenarbeit produziert. Von dort werden auch oft die Livestreams für den Podcast "Punkrock-Polizei" gesendet, den die Band im April 2020 ins Leben gerufen hat. Das Plattenlabel "I like my records" ist auch das eigene. Fast alles ist selbst gemacht, keine Zwänge, keine Kompromisse, einfach nur Punkrock.

Eines Tages, nachdem sich die Band wieder zusammengefunden hatte, kam Ole Pfleger mit seiner Jutetasche in den Proberaum und sagte "Leute, ich hab hier neue Songs!" – "Ein sehr emotionaler Moment", erinnert sich Philipp Schreiber. Das war der Grundstock für "Von wegen Punkrock", das neue Album, das am Freitag erscheint.

15 deutsche Punkrock-Songs, vom Anfang weg mit "Unsere Lieder" auf die Zwölf. Drei davon – "Zum Punk hat’s nicht gereicht", "Spiegel" und "Bei Hitlers brennt noch Licht" – wurden bereits als Singles ausgekoppelt. Über all die Jahre hinweg hatten sich AOP stets eine treue Fangemeinde bewahrt. "Mutter Theresa steht bei Spotify in mehr als 7000 Playlists", sagt Christian Stephan. Nach der Reunion wurden es schnell wieder mehr: Inzwischen hat die Band mehr als 35.000 monatliche Hörer beim Musikportal Spotify, quer durch ganz Deutschland, Tendenz stark steigend.

"Von wegen Punkrock" hat dabei alles, was guten Deutschpunk ausmacht: kraftvolle, mitreißende Gitarrenriffs, melodische und treibende Bassspuren, vorwärtspreschendes Schlagzeug, dreistimmigen Chorgesang, Refrains zum Austicken, Mitsingen, Pogo-Tanzen. Das Album geht, ohne ihn ganz hinter sich zu lassen, aber auch einen Schritt über Spaßpunk hinaus: Liebeslieder, Selbstreflexion, Social-Media-Kritik, ein paar im Punkrock-Genre eher ungewöhnliche Rhythmuswechsel, erstmals wird es auch politisch. "Auch auf die Gefahr hin, dass wir bei ein paar aus der Deutschrock-Szene aus der Playlist fliegen, die man sowieso nicht unbedingt haben will", sagt Bassist Schreiber.

Dazu kommt, dass das Album stark autobiografische Züge trägt, jeder der Drei sich eingebracht hat. Von Drummer "Stukki" Stephan stammt etwa der Songtext zu "Prophet", sein erster überhaupt. "Da war mir schon bisschen mulmig", sagt er, "man gibt ja alles von sich preis."

Ist das noch Punkrock? Selbstverständlich. "Alles ist Punk", sagt die Band. Doch mit "Von wegen Punkrock" schlagen AOP eine breite Brücke für jene, denen Die Ärzte zu überironisch, verspielt, verkopft sind, denen Deutschpunk herkömmlicher Machart zu schlicht und stumpf ist. Für Band und Fans geht es mit dem neuen Album "mit Vollgas ins Glück". Dass AOP und Tontechniker Herkert sich in Eberbach zusammengefunden haben, ist ebenso ein Glücksfall. Nur fürs Mainstream-Radio bleibt es meist immer noch zu schnell.

Info: Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "Von wegen Punkrock" übertragen AOP am Freitag, 18. Juni, um 20.15 Uhr live aus ihrem Proberaum in Eberbach. Bei der Live-Session unter dem Titel "Zum Livekonzert hat’s (noch) nicht gereicht", die kostenlos auf Portalen wie Facebook übertragen wird, gibt es neben den neuen Songs auch Geschichten, Ab- und Hintergründiges dazu. Am Samstag, 19. Juni, wird von 18 Uhr an bei freiem Eintritt im "Lemmy’s" in Bad Friedrichshall, allerdings ohne Konzert, eine Album-Release-Party gefeiert. Mehr Infos online unter aop.band.