Rege gebaut wird derzeit in Eberbach wie hier an der Wohnanlage im Holdergrund. Wer langfristige Verträge und volle Lager hatte, ist angesichts stark gestiegener Rohstoffpreise noch einigermaßen fein raus. Doch ob sich die Lage entspannt, ist ungewiss. Foto: Christofer Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. "Neulich sind wir sogar bis nach Frankreich gefahren, um Bauholz zu besorgen", sagt Rainer Erb. Im Holdergrund in Eberbach errichtet er derzeit eine Wohnanlage mit drei Gebäuden mit 20 Wohnungen und gehört damit zu den Bauträgern, Betrieben und Handwerkern, die von den aktuellen Lieferengpässen und hohen Preisen bei Bau- und Rohstoffen betroffen sind. Sein aktuelles Projekt im Holdergrund läuft laut Erb dennoch. Um den Jahreswechsel herum soll das erste Gebäude fertig werden. "Wir haben uns vorbereitet und langfristige Verträge", sagt der Planer.

Erb arbeitet, wie er sagt, überwiegend mit örtlichen Handwerkern zusammen. "Wenn bei den Handwerkern drastische Erhöhungen waren, haben wir darüber gesprochen", so der Bauplaner. Und Erhöhungen gab es, vor allem beim Holz. Unter den extrem gestiegenen Holzpreisen ging vor kurzem bereits der Eberbacher Palettenhersteller Banspach in die Knie. Waren es früher 500 Euro für einen Kubikmeter Bauholz, wurden laut Erb zeitweise mehr als 1200 Euro aufgerufen.

"Holz ist extrem", sagt Simon Schüssler, Dachdeckermeister und Chef eines Betriebs mit einem Dutzend Angestellten: "Die Dachlattenpreise haben sich seit Anfang des Jahres verdreifacht." Auch Balken und Dämmmaterial hätten sich verteuert. "Zwischenzeitlich war es ein Problem, überhaupt etwas zu bekommen, die Lieferzeiten waren extrem", so Schüssler. Noch kann der Dachdecker, wie er sagt, einiges auffangen: dank beizeiten gefüllter Lager. Aber: "Die Lagerkapazität hat nicht jeder". Ein größerer Betrieb als seiner laufe da schneller auf Kante. Und er wisse zumindest von einem regionalen Fertigholzhausbauer, der inzwischen bei seinen Kunden für teures Geld die Verträge zurückkaufe, weil er sie wegen der gestiegenen Holzpreise nicht mehr erfüllen könne. "Der hat dann sein Leben lang geschafft und muss seine Firma aufgeben", so der Dachdecker.

"Corona hat einiges durcheinander gewirbelt, aber es liegt selten nur an einer Ursache", sagt ein Insider aus der Baustahlbranche. So würden in Deutschland normalerweise 40 bis 42 Millionen Tonnen Stahl produziert. Im Corona-Jahr seien es wegen heruntergefahrener Kapazitäten nur 35 Millionen Tonnen gewesen. Vom vierten Quartal an sei dann zwar wieder mehr produziert worden. Aber: "Einen Hochofen hochzufahren geht nicht so schnell." Dazu kämen Rohstoffpreise, die sich bei Erz und Schrott verdoppelt hätten, Unterbrechungen und Probleme im weltweiten Warenverkehr sowie stark gestiegene Nachfrage aus den USA und China. Dass der eine oder andere Hersteller das Angebot künstlich verknappt, um den Preis hochzuhalten, könne er auch nicht ausschließen, so der Fachmann. Die Nachfrage nach Baustahl könne inzwischen zwar befriedigt werden, aber wie es weitergeht?

Noch läuft es auf den Eberbacher Baustellen. Am Dienstag wurde im Holdergrund gearbeitet, in der Baugrube für die Wohnanlage Wiesengrund in Neckarwimmersbach herrscht reger Betrieb. Doch was kommt, ob und wann sich Lieferengpässe und Preise wieder stabilisieren, vermögen derzeit auch in Eberbach weder der Bauplaner, noch der Dachdeckermeister, noch der Stahlexperte mit Gewissheit zu sagen.