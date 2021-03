Von Christofer Menges

Eberbach. Sonntagmittag um 13.30 Uhr steht vor dem Rathaus eine Menschenschlange, mal neun, mal elf, dann wieder zehn Leute. Es nieselt und windet, aber wer für die Wahl seine Stimme ins Trockene bringen will, muss anstehen. Wählen gehen in der Corona-Pandemie ist ein bisschen anders als sonst. Die Schiebetür öffnet im Zwei-Minuten-Takt. "So, bitte", sagt ein Wahlhelfer. Hände desinfizieren links, Stimmzettel abholen recht, dann einen mit gelb-schwarzen Streifen und Pfeilen auf dem Boden markierten Laufweg entlang zu einer der beiden Wahlkabinen.

Dort liegt auch kein Stift wie sonst. Den musste man selbst mitbringen. Die Urne steht zwischen zwei Plexiglasscheiben. Der maskierte Wahlvorstand öffnet den Deckel, gefalteten Stimmzettel rein. An Schriftführerin hinter einer Scheibe und dem Beisitzer vorbei, der mit einer Flasche Desinfektionsmittel hantiert, durch den Hintereingang raus.

Die Klassiker passieren aber auch bei der Corona-Wahl: Ein älteres Ehepaar, das gemeinsam in die Kabine geht – die Unzertrennlichen muss der Wahlvorstand kurz jeden für sich ins Separee bitten. Ein nicht zusammengefalteter Stimmzettel, der so nicht in den Schlitz der Urne passt. Der Wahlhelfer, der es vor lauter Vorschriften ein bisschen zu wichtig nimmt. Das gibt es bei fast jeder Wahl.

Michael Westram (FDP) 6,3 % Sonstige 7,6 [+] Lesen Sie mehr Landtagswahl 2021: Ergebnisse Eberbach Jan-Peter Röderer (SPD) 31,8 %

Hermino Katzenstein (Grüne) 26,7 %

Albrecht Schütte (CDU) 18,8%

Dieter Amann (AfD) 8,8 %

Michael Westram (FDP) 6,3 % Sonstige 7,6 % Wahlbeteiligung 54,6 % Schönbrunn Albrecht Schütte (CDU) 27,6 %

Hermino Katzenstein (Grüne) 24,3 %

Jan-Peter Röderer (SPD) 17,4 %

Dieter Amann (AfD) 11,6 %

Michael Westram (FDP) 8,5 % Sonstige 10,6 % Wahlbeteiligung 66,1 % Heddesbach Albrecht Schütte (CDU) 31,1 %

Hermino Katzenstein (Grüne) 27,6 %

Jan-Peter Röderer (SPD) 11,4 %

Dieter Amann (AfD) 10,5 %

Michael Westram (FDP) 6,1 % Sonstige 13,3 % Wahlbeteiligung 64,1 %

Dennoch wirkt die Atmosphäre angespannt. Der Vorgang ist mechanisch, das Menschliche verschwindet hinter Masken, Scheiben und im Desinfektionsmittelnebel. Der oft übliche sonntagnachmittägliche Plausch im Wahllokal oder nach dem Wahlgang fällt weg.

Eines ist wie immer: Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Im Rathaus, einem von diesmal nur drei Wahllokalen in Eberbach, öffnen die Wahlhelfer die Urne und kippen den Inhalt auf zusammengestellte Tische. Ausgezählt wird nach alter Väter Sitte öffentlich für jeden zugänglich und von Hand. Schnell sind die ersten Stapel sortiert: 1 Katzenstein, 2 Schütte, 3 Röderer. Der des Eberbacher SPD-Kandidaten Jan-Peter Röderer wächst schnell, gefolgt vom Grünen Hermino Katzenstein. Aber mehr als eine – noch dazu lokale gefärbte – Momentaufnahme ist das erst einmal nicht.

Gegenüber in der Stadthalle werden die Briefwahlstimmen ausgezählt. Links an der Wand und rechts an den Fenstern an Tischen in Vierergruppen, in der Mitte ein mit rot-weißem Flatterband abgesperrter Zuschauerbereich mit Stühlen. Nur sind keine Zuschauer da. An die 40 ehrenamtliche Wahlhelfer sortieren hier die Stimmzettel der Briefwähler – Briefwähler, die sich den Gang ins Wahllokal sparen wollten, gab es in Pandemie-Zeiten weit mehr als sonst.

10 300 Wahlberechtigte hat Eberbach Fast eine Stunde nach Schließung der Wahllokale sind 1650 Stimmzettel ausgezählt. Der erste Trend lässt sich online abrufen: Röderer liegt mit fast 28 Prozent vor dem Landtagsabgeordneten Katzenstein (22 Prozent) und AfD-Kandidat Dieter Amann (16,5 Prozent). Der CDU-Kandidat, der Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte aus Bammental, liegt mit 15,7 Prozent noch dahinter. Heddesbach, die kleinste Gemeinde im Kreis, ist um 18.53 Uhr schon fertig: Für Schütte auf Platz eins mit 31,1 Prozent sieht es da etwas rosiger aus. Katzenstein folgt mit 27,6 Prozent, Röderer liegt mit 11,4 Prozent nur knapp vor Amann (10,5). Kay-Olaf Ballerstädt (Freie Wähler) und Marco La Licata (Linke) kommen hier beide auf fast fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung ist mit 64,1 Prozent noch ordentlich.

Schönbrunn kommt als nächstes: Auch hier Schütte (27,4) vor Katzenstein (24,3), Röderer (17,4) und Amann (11,6). Ballerstädt erhielt 4 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt mit 66,1 Prozent sogar noch höher als in Heddesbach.

Gegen 19.30 Uhr der nächste Trend aus Eberbach: 4600 Stimmen sind ausgezählt. Röderer legt auf 32 Prozent zu, Katzenstein auf 26. Schütte hangelt sich mit 19 Prozent auf Platz drei, AfD-Kandidat Amann fällt mit 9 Prozent auf Platz vier zurück, vor Michael Westram (FDP) mit 6,6 Prozent.

Um 19.44 Uhr steht nach Auszählung von 5625 Stimmen das vorläufige Ergebnis fest: Jan-Peter Röderer (SPD), der erstmals für den Landtag kandidiert hat, liegt mit 31,8 Prozent in Eberbach deutlich vorne. Katzenstein (Grüne) kommt auf 26,7 Prozent. Der aktuelle Landtagsabgeordneter Schütte (CDU) erhielt nur 18,8 Prozent der Stimmen. Amann (AfD) mit 8,8 Prozent und Westram (FDP) mit 6,3 Prozent liegen dahinter. Linke-Kandidat Marco La Licata, der kurz vor der Wahl noch bei einer Kundgebung auf dem Leopoldsplatz in Eberbach war, fuhr 2,2 Prozent der Stimmen ein. Die Wahlbeteiligung: 54,6 Prozent, 10,9 Prozentpunkte weniger als bei der vorangegangenen Wahl.

Im gesamten Wahlkreis verliert CDU-Abgeordneter Schütte (25,2 Prozent) nach dem Zwischenstand wohl sein Direktmandat an den Grünen Katzenstein (27,9 Prozent). SPD-Neuling Röderer erzielte mit 10,3 Prozent weniger Stimmen als sein Vorgänger Thomas Funk (12,9 Prozent) bei der vorangegangenen Wahl und lag damit, – auch wenn die AfD fast sieben Prozentpunkte eingebüßt hat – noch hinter Amann von der AfD (13,3 Prozent) und FDP-Mann Westram (11,6 Prozent). Da half auch das starke Ergebnis aus Eberbach nichts.