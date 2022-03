Eberbach. (pol) Ein Motorrad-Fahrer starb nach einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Landesstraße L595. Hier war der 28-Jährige mit seiner Yamaha gegen 15.50 Uhr von Neckarwimmersbach in Richtung Pleutersbach gefahren. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab, stürzte und blieb in einem Feldweg liegen.

Bei dem Sturz wurde der 28-Jährige so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, der ihn in eine Mannheimer Klinik flog. Dort erlag er wenige Stunden später am Abend seinen Verletzungen.

Update: Samstag, 12. März 2022, 11.45 Uhr