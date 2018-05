Bauhofmitarbeiter ließen sich am Dienstag aufs Dach der alten Lagerhalle in der Güterbahnhofstraße heben, um den Strom abzuklemmen. Der Umbau zum Depot 15/7 beginnt. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Baustart im Kulturzentrum Depot 15/7. Im Steigerwagen ließen sich zwei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs am gestrigen Dienstag aufs Dach der alten landwirtschaftlichen Lagerhalle befördern und klemmten den Strom ab. Damit wurde die Bahn frei für die Zimmerarbeiten, die nach Auskunft von Stadtbaumeister Steffen Koch noch diese Woche in Angriff genommen werden.

Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung mit den Holzarbeiten eine Eberbacher Firma beauftragt, die dem alten Bau zum Preis von knapp 41.000 Euro zu einem neuen Dach verhelfen wird. Insgesamt fast 270.000 Euro wird sich die Stadt den Umbau wohl kosten lassen, aber es gibt dafür auch Zuschüsse aus dem Leader-Programm.

Ein Mosbacher Architekturbüro ist für die Planung verantwortlich. Die Stadt als Bauherr wird die fertigen Räume dann an den Kulturverein Depot 15/7 vermieten, der darin spätestens 2019 mit seinem Veranstaltungsprogramm durchstarten will. Im Gebäudeinnern legen die Mitglieder des jungen Vereins zuvor noch selbst Hand an und richten sich ihr neues Reich nach ihren Bedürfnissen ein.

Ziel des 2017 gegründeten Kulturvereins ist es, in dem Haus ein Miteinander auf interkultureller Ebene zu fördern. So soll es hier künftig Konzerte unbekannter regionaler und internationaler Bands mit eigenen Stücken geben, das Angebot soll aber auch Vereinen, Schulen oder der Musikschule verfügbar sein.