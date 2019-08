Von Marcus Deschner

Eberbach. 42 Rinder wurden am Dienstag bei der schon traditionellen Fleckviehschau im Rahmen des Eberbacher Kuckucksmarkts aufgetrieben. Federführend organisiert worden war die Veranstaltung in Kooperation mit der Stadt Eberbach wieder von dem Schönbrunner Landwirt Siegfried Heß. Er setzt damit die von seinem mittlerweile verstorbenen Vater Kurt begründete Tradition fort.

Ausgestellt wurden zudem drei Kühe und drei Kälbchen, die von den (jungen) Besuchern der Schau auch ausgiebig gestreichelt werden durften. Alle vorgeführten Rinder tragen noch keine Namen. "Die Tiere wurden heute in Eberbach aufgetrieben und durch insgesamt sechs Ringe geführt", erklärte Reinhard Hagendorn vom Landwirtschaftsamt Ilshofen. Der in Waldbrunn-Mülben wohnende Fachmann begleitet die Eberbacher Fleckviehschau seit vielen Jahren.

Vor allem aus dem Hohen Odenwald kamen Züchter, um ihre Rinder bei der von Siegfried Heß organisierten Kuckucksmarkt-Fleckvieh-Leistungsschau vorzustellen. Fotos: Deschner

Bei den Jungtieren lag eine Kuh aus dem Stall von Karlheinz Lenz aus Fahrenbach an der Spitze. Bei den Alttieren führte Arnold Heck aus Limbach-Wagenschwend mit einer Züchtung die Liste an.

Am Kuckucksmarkt-Dienstag reiste auch diesmal wieder frühmorgens ein halbes Dutzend Landwirte mit etlichen Helfern auf dem Festgelände in der Au an. Die Bauern entluden ihre Tiere aus Transportern und Anhängern. Zuvor war das Vieh eigens geputzt und gebürstet worden.

Angebunden an einem Metallgeländer, warteten die Kühe mehr oder weniger geduldig, bis ihre Nummern aufgerufen wurden. Die Besitzer führten ihre Tiere dann zum Auftriebsplatz. Dort hatten Züchter und Rinder sie im Kreis zu laufen..

Dabei wurden die Tiere von den beiden Wertungsrichtern Markus Werner von der Rinderunion und Landwirt Stefan Schmidt näher begutachtet.

Manche Kuh zeigte sich bei dieser Prozedur recht widerborstig. Das eine oder andere Tier legte sich einfach auf den Boden und musste von seinem Ringführer mit sanftem Druck wieder zur "Mitarbeit" bewegt werden. "Wir schauen uns unter anderem ‚Rahmen‘, Beckenlage, Sprunggelenke und Eleganz des Ganges an", erläuterte Wertungsrichter Schmidt den Gästen. Die Farbe der Tiere spiele hingegen für die Bewertung keine Rolle: "Egal wie, die Milch ist gleich weiß". Immer wieder mal hatte Wertungsrichter Schmidt einen flotten Spruch auf den Lippen. Deutlich wurde bei den Führungen der Tiere durch die verschiedenen Ringe aber, ob die Kühe auf der Weide oder im Stall gehalten werden. Die Stalltiere wiesen häufig Fettansätze am Nacken sowie einen "Hüfthocker" auf, was bei den freilaufenden Kühen wegen besserer Bewegungsmöglichkeiten fehlte.

Auch dieses Jahr waren bei den schon morgens hochsommerlichen Temperaturen zahlreiche Zuschauer in die Eberbacher Au gekommen. Das Fleckviehschau-Publikum stand rings um das durch Seile abgegrenzte Wertungsgelände.

Im Anschluss an den Wertungsauftrieb ehrte Bürgermeister Peter Reichert die erfolgreichen Züchter, dankte allen für die Teilnahme und lud zum Umtrunk ins Festzelt ein.