Von Martina Birkelbach

Eberbach. Marktmeister Tobias Soldner ist am gestrigen Mittwoch etwas müde, aber sehr zufrieden. Insgesamt eineinhalb Wochen hat er mit seinem Team in der Au verbracht; eine Woche vor dem Kuckucksmarkt und dann die fünf Tage mit Betrieb. Mehr als drei Stunden nächtlicher Schlaf war für Soldner in der Zeit nicht drin. "Dafür ab und an ein Mittagsschläfchen", sagt er lachend. Zwei seiner Leute waren Freitag bis Dienstag auch nachts meist bis 3 Uhr im Einsatz. Noch am Dienstagabend haben viele Händler und Schausteller begonnen aufzuräumen, am Mittwochmittag war der Platz schon wieder fast leer. "Es war ein starkes Jahr", sagt er, "zigtausend Besucher sind gekommen".

Die Händler sind "im Großen und Ganzen" zufrieden. "Das kommt immer auf die Artikel an: Wenn es heiß ist, wird mehr Eis verkauft, wenn es kalt ist, kommen die warmen Socken besser an." Laut Marktmeister fühlen sich alle "wohl und sicher auf dem Kuckucksmarkt - und der Service der Stadt wird als sehr wohltuend empfunden". Am Montag vor der Eröffnung haben noch vier Marktbeschicker abgesagt; "das war dann schon etwas stressig innerhalb kürzester Zeit für Ersatz zu sorgen - aber bislang ist uns der Markt immer ohne Lücke gelungen". Wegen der großen Hitze war an allen Tagen um die Mittagszeit weniger los, abends hingegen strömten die Massen. Geregnet hat es nur ein einziges Mal: am Montagabend etwa zehn Minuten. "Wir haben es auch gemeinsam mit Security und Polizei geschafft, den Markt jeweils vor 2.30 Uhr zu leeren." Durch die festgesetzten Zeiten wird für Ruhe gesorgt, sowohl für Marktbeschicker, als auch für Anwohner. In nächster Zeit wird es eine Nachbesprechung mit "allen Aktiven" geben; Polizei, Freiwillige Feuerwehr, Ordnungsamt, Bauhof und Stadtwerke. "Die Zusammenarbeit funktioniert super und die Arbeit macht auch viel Spaß."

"Der 84. Kuckucksmarkt verlief überwiegend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse", berichtet Gerd Lipponer, Revierleiter der Eberbacher Polizei. Für Security-Mitarbeiter und Polizeibeamte gab es immer wieder Einsätze wegen Suchtmittelmissbrauchs einzelner Besucher. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, Platzverweise ausgesprochen bzw. die Abholung durch Verantwortliche veranlasst. Am Dienstabend fiel den Security-Mitarbeitern erneut ein 24-Jähriger auf. Die Polizei fand eine geringe Menge Marihuana samt Marihuana-Mühle. Das Betäubungsmittel und der "Crusher" wurden sichergestellt; ein Ermittlungsverfahren samt Platzverweis waren für den 24-jährigen, der aus Heidelberg angereist kam, die Folge.

Auch die Notarrestzellen des Polizeireviers wurden über den Kuckucksmarkt mehrmals von Menschen genutzt, die dort ihren Rausch ausschlafen mussten. So etwa ein 37-Jähriger, der am frühen Dienstagmorgen, als er am Partyzelt mit seiner zur zahlenden Zeche konfrontiert wurde, aggressiv randalierte. Er musste von Polizeibeamten gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Alcomat-Test: knapp über zwei Promille.

Schon am frühen Dienstagabend hatten zwei Jugendliche und zwei Heranwachsende - aus Mannheim, Neckargemünd, Ladenburg und Eberbach - versucht, die Einlasskontrollen durch das Übersteigen eines Zaunes zu umgehen. Drei Mädchen, im Alter von 14 und 15 Jahren, wurden am Dienstag nach 23 Uhr im Marktgelände durch die Security aufgehalten. Sie hatten Alkohol getrunken - die 15-Jährige war mit 1 Promille unterwegs - und durften laut Marktsatzung zu dieser Uhrzeit gar nicht mehr unbegleitet unterwegs sein. Eine der beiden 14-Jährigen war von einem Jugendheim in Fürth als abgängig gemeldet. Alle drei wurden in Gewahrsam genommen, bis sie abgeholt wurden.

Für den Sonntagabend hat Revierleiter Lipponer noch einen Fall nachzutragen: Eine 31-Jährige hatte einen Luftballon für 5 Euro mit einem 50 Euro-Schein gekauft. Beim nächsten "in die Hand nehmen" des Wechselgelds hatte sie plötzlich zwei 20-Euro-Scheine im Geldbeutel, die den Hinweis in englischer Sprache enthielten: "Nicht echt, sondern nur als Requisite in Aufführungen zu verwenden". Die Kripo ermittelt.

Dass es am Dienstagabend bei der Parkplatzsuche für die vielen Besucher des Feuerwerkes trotz aller "regelnder Bemühungen von Verkehrsbehörde und Polizeivollzugsdienst" erneut zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kam, bedauert Lipponer. Die Kapazität der Sonderparkräume am Festgelände in der Au war am spätestens ab 20 Uhr erschöpft. Durch den sanierungsbedingten Wegfall der Tiefgarage am Leopoldsplatz konnte der bislang fast immer sichere Tipp, dort oder im dortigen Bereich zu parken und die Fähre zu nehmen, nicht greifen. Die Parkplatzsuchenden sind dann bis Pleutersbach und Rockenau sowie in den Nebenstraßen der Schwanheimer Straße unterwegs gewesen. Die Polizeibeamten waren laut Revierleiter zu dieser Zeit sowohl als Fußstreifen im Marktgelände gefragt, mussten auf der Pleutersbacher Straße den Verkehr regeln und den Busverkehr am Laufen halten.

Am heutigen Donnerstag beginnt für Lipponer und Soldner wieder ein "ganz normaler" Arbeitstag. Und eine der ersten Arbeiten für Soldner ist: die Vorbereitung des Kuckucksmarkts 2020.