Eberbach. (fhs) Nach den Nominierungsversammlungen von SPD, Freien Wählern, CDU und AGL und ersten Terminen haben die Parteien und Vereinigungen die Eckdaten ihres Wahlkampfs bekannt gemacht. Dazu gehören bislang die öffentliche Vorstellung der Bewerber, Infostände, ein Film- sowie ein bunter Abend.

> Die SPD startet ihre Vorstellungsrunden in den Ortsteilen am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr im Gasthaus Stern. In Igelsbach ist die SPD am Dienstag, 30. April, ab 19 Uhr in der Sängerhalle. Die komplette Vorstellungsrunde aller SPD-Bewerber ist am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal des Eberbacher Rathauses. Das jährliche Grillfest im Gretengrund steht dieses Jahr im Zeichen des Kommunalwahlkampfs (Mittwoch, 1. Mai, von 10 bis 17 Uhr beim Waldklassenzimmer). Die Jahreshauptversammlung der Eberbacher SPD ist am Freitag, 29. März, ab 19 Uhr im Restaurant am Leopoldsplatz. Im Rahmen des Kreistagswahlkampfs lädt die Eberbacher SPD zum Abend der Schönauer SPD mit dem Kabarettisten Philipp Weber am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr in der Stadthalle von Schönau.

> Die Freie-Wähler-Vereinigung (FWV) hat ihr Wahlprogramm am Montag online veröffentlicht. Für den Donnerstag, 11. April, lädt die FWV ab 20 Uhr ins Hotel Krone-Post ein zu einem Vortrag. Rainer Gessler spricht über "Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum". Der Vortrag ist Teil der Reihe "Eberbach - fit für die Zukunft". Die öffentliche Kandidatenvorstellung der FWV findet am Mittwoch, 8. Mai, ab 18 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal des Eberbacher Rathauses statt. Wahlkampfstände in der Innenstadt schlagen die Freien Wähler an den Samstagen 18. und 25. Mai jeweils vormittags auf.

> Die CDU bietet eine Vorführung des Dokumentarfilms von Jörg Rehmann "End of Landschaft" zum Thema "wirtschaftliche Interessen an der Energiewende" am Freitag, 12. April, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an. Die CDU stellt ihre Kandidaten zur Kommunalwahl öffentlich am Donnerstag, 2. Mai, ab 18.30 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal des Eberbacher Rathauses vor. Infostände zur Kommunal- wie auch zur Europawahl präsentiert die CDU an den Samstagen 13. April, 4., 11., 18. und 25. Mai abwechselnd sowie teils parallel am Linden- bzw. Leopoldsplatz immer jeweils ab 9 Uhr. Weitere Wahlkampftermine werden kurzfristig veröffentlicht.

> Die Alternative Grüne Liste (AGL) hat am Montag ihr Wahlprogramm bei einer öffentlichen Mitgliederversammlung im Alten Badhaus diskutiert und beschlossen. Die öffentlichen Kandidatenvorstellung der AGL ist bei einem bunten Abend auf Montag, 13. Mai, ab 19 Uhr im Restaurant Arcomagno / Ratsstube zur Traube vorgesehen. AGL-Infostände gibt es an den Samstagen, 4., 18. und 25. Mai, auf dem Neuen Markt sowie am Samstag, 11. Mai, auf dem Leopoldsplatz jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Info: Weitere Infos bieten die Eberbacher Listen online unter www.spd-eberbach.de, www.freie-waehler-eberbach.de, www.cdu-eberbach.de und www.agl-eberbach.de