Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Sinsheim. Es ist beinah wie im Märchen. Da gibt es die Oma, die ihren Marmorkuchen mit einer extradicken Schicht Schokolade überzieht und ein großes Herz hat für Tiere und ihnen hilft, wo’s nur geht, wenn sie in Not geraten. Da gibt es die an Bein und Flügel verletzte Taube Cinderella, die durch Omas und der tierlieben Enkelin Fürsorge so zutraulich wird, dass uns aus ihren runden Vogelaugen so eine Art verzaubertes Menschenwesen anblickt. Mehr soll an dieser Stelle gar nicht verraten werden. Nur soviel, dass die Begegnung mit Cinderella am Ende sogar den Rabauken Marco zähmen wird, und der wilde Junge schließlich in jeder Taube diese ganz besondere Cinderella erkennt.

Die kleine Geschichte für Kinder stammt von der früheren Lehrerin, unermüdlichen Eberbacher Tierschützerin und leidenschaftlichen Schreiberin Susanne Noll und wurde als einer von 19 Beiträgen unter mehr als 75 Einsendungen für den Sammelband "respekTiere" ausgewählt. Herausgeber Christoph Grimm hat das Buch Ende November 2020 im Selbstverlag publiziert. Er hat darin "spannende, amüsante und berührende Geschichten" vereint, "die von Freundschaften zwischen Mensch und Tier erzählen" und zielt damit auf die Altersgruppe junger Leser ab sechs Jahren, denen er den respektvollen Umgang mit Tieren nahebringen möchte.

Vorausgegangen war dem Projekt ein Schreibwettbewerb mit offenbar starker Resonanz, aus ganz Deutschland hatten Autoren ihre Geschichten eingereicht. Dass das Rennen schließlich ausnahmslos Verfasserinnen machten, lässt die besondere Vorliebe dieser Thematik bei Frauen erahnen. Susanne Noll hat allerdings noch eine andere Erklärung für die diesbezügliche Zurückhaltung der Männer: "Mit Tiergeschichten für Kinder gibt es doch keinen Blumentopf zu gewinnen!".

Tatsächlich dürfte es neben der geneigten Leserschaft vor allem einen Nutznießer des "repekTiere"-Verkaufs geben: den Tierschutzverein Sinsheim und das dortige Tierheim. Ihnen sind nicht nur sämtliche Erlöse aus dem Buch zugedacht, sie dürfen sich im Idealfall auch über Spenden auf das im Nachklapp genannte Konto freuen.

Nach eigener Angabe bietet das Tierheim Platz für dreißig Hunde, fünfzig Katzen sowie Meerschweinchen, Hasen, Kaninchen, Vögel und andere Kleintiere und gehört zu den Einrichtungen, die unter Coronabedingungen besonders unter Druck stehen.

Im Kraichgau lebt mit seiner Familie und jeder Menge tierischem Anhang auch Herausgeber Christoph Grimm. Grimm, Jahrgang 1985, hat über die Jahre selber "über ein Dutzend Vierbeiner aus dem Sinsheimer Tierheim adoptiert", wie er sagt, und ist der Einrichtung auch sonst eng verbunden. Da trifft es sich natürlich gut, dass es Grimm in seiner Freizeit auch in die Welten der Phantastik oder der Kinder- und Jugendliteratur verschlägt und er auch selbst zur Feder greift. Kurzgeschichten und Märchen von ihm wurden schon in Sammelbänden verschiedener Verlage veröffentlicht. Als Herausgeber hat Grimm auch schon mehrere Anthologien betreut. Aktuell hat er etwa eine Ausschreibung über Science-Fiction-Kurzgeschichten laufen, die sich um die erste Begegnung der Menschheit mit außerirdischem Leben drehen sollen.

In "respekTiere" hat er unter anderem Titel wie "Die Piratenkatze", "Eddy der Papagei", "Das Glück kommt auf 4 Beinen", "Der Abschiedsschmerz" und "Frühstück mit Flecki" versammelt, zwischen sechs und zwölf Seiten kurze Geschichten über Erlebnisse mit Haus- und Wildtieren aller Art.

Susanne Noll, die als aktive Tierschützerin im Tierschutzverein Eberbach schon seit Jahren für die bessere Versorgung der Stadttauben und für den Bau eines Taubenhauses eintritt, hat sich nun auch als Schreiberin der oftmals als "Ratten der Lüfte" geschmähten Vögel angenommen. Dabei ist Noll mit "Die kleine Taube Cinderella" eine ebenso lebendig wie warmherzig und vor allem kindgerecht erzählte Story gelungen.

Obwohl sie normalerweise lange an ihren Geschichten feilt, ist ihr diese in wenigen Stunden flott von der Hand gegangen, freut sich Noll: "Weil das alles genau so passiert ist!" Auch bezüglich der jedenfalls für Noll-Freunde verblüffenden Ähnlichkeiten ihrer Figuren mit lebenden Personen wurde anscheinend nichts dem reinen Zufall überlassen. Launige Erklärung der Verfasserin: "Ich bin alles — außer Marco"!

Info: respekTiere, Taschenbuch, 175 Seiten, ISBN: 9-783752-644708