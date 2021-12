Blick auf den beleuchteten Neuen Markt in Eberbach in der Weihnachtszeit. Foto Stefan Weindl

Von Peter Reichert

Eberbach. Ausblick bedeutet, zumindest in dieser Jahreszeit, immer auch Rückschau zu halten. Aufgaben, Projekte und die Herausforderungen in Verbindung mit dem Virus fordern tagtäglich, ich denke, das geht im Moment vielen Menschen so. Ich bin dankbar, dass viele Menschen in meinem direkten Umfeld gesund geblieben sind und dass vieles, trotz der schwierigen Umstände, gelungen ist im Jahr 2021.

Mit Sorge beobachte ich, dass es Menschen gibt, denen es nicht gut geht, weil sie direkt von der Pandemie betroffen sind. Es gibt Menschen in unserer und um unsere Stadt, die ganz gut durch diese Pandemie gekommen sind. Aber es gibt auch Menschen, die es hart getroffen hat oder gerade trifft.

Peter Reichert. Foto: privat

Es geht uns hier in Eberbach genau, wie den Menschen in vielen Städten und Gemeinden, wir kämpfen, wir hoffen, wir arbeiten, wir leben, hoffentlich sehr gerne in unserer Stadt. Ganz sicher wünschen wir uns, dass wir baldmöglichst wieder annähernd in der vor der Pandemie gewohnten "Normalität" leben können.

In Eberbach haben wir in diesem Jahr nach intensiven Diskussionen richtungsweisende Entscheidungen für unsere Stadt getroffen. Ich nenne hier beispielhaft die Beschlüsse zur Klimaneutralität und zum Bürgerentscheid Windkraft. Wir konnten große Baumaßnahmen abschließen, weiterführen, beginnen und planen.

Wir haben beraten und unterstützt, wo möglich. Die Pandemie hat uns bei all dem kräftigst gefordert.

Natürlich gibt es trotz alledem viele positive Dinge, über die wir berichten können. Die gibt es für mich übrigens tagtäglich. Ich freue mich, leben zu dürfen, eine tolle Familie zu haben, einen Beruf, der mir Ehre und Freude zugleich ist und der mich sehr dankbar macht, ihn ausüben zu dürfen.

Eberbach steht, wie eigentlich alle Kommunen, vor großen Herausforderungen. Bei uns werden sie mit großem Engagement vieler Menschen angenommen und angegangen.

Wir haben uns im Gemeinderat und mit interessierten Bürgern viele Gedanken gemacht über die Entwicklung unserer Stadt, haben richtungsweisende Entscheidungen getroffen und sind auf einem Weg, der mit großem Engagement und Einsatz gegangen werden muss. Es ist unglaublich spannend, diesen Weg zusammen zu gehen, es fordert heraus, es kostet Kraft, und jeder und jede braucht Durchhaltevermögen.

Wenn es gelingt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, Maßnahmen zu definieren und nach und nach umzusetzen, dann sehe ich die Stadt gut gerüstet, um weiterhin ein attraktiver Wohn- und Aufenthaltsort sowie Arbeitsplatz zu sein, zum Nutzen aller, die hier leben, arbeiten und die sich gerne hier aufhalten.

Spannend wird es bleiben, auch im Jahr 2022. Baulich wollen wir den Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung in der Güterbahnhofstraße weiter umsetzen, keine einfache Aufgabe bei den derzeitigen Baupreisentwicklungen und vor dem Hintergrund der Materialknappheit in vielen Bereichen.

Am 3. April 2022 wird es einen Bürgerentscheid zum Thema Windkraft auf dem Hebert geben. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung, um die Bürgermeinung und den Bürgerwillen von einer deutlichen Mehrheit der Wahlberechtigten zu erfahren.

Wir haben den Planungsauftrag zum Neubau des Hallenbades bis zur Leistungsphase 3 vergeben und sind gespannt auf die Planungsergebnisse und vor allem auf die Kostenberechnung. Nachdem uns diese Ergebnisse vorliegen, gilt es über das weitere Vorgehen zu beraten und zu entscheiden.

Unsere Klimawerkstatt wird in die zweite Runde gehen, auch hier hoffe ich, wie bereits beim ersten Termin, auf eine rege Teilnahme vieler interessierter Menschen, um das Thema Klimaschutz in unserer Stadt weiter vorantreiben zu können.

Ein Skater-Park in der Güterbahnhofstraße im Bereich des Depots 15/7 wird geplant, wir dürfen auch auf diese Planungsergebnisse gespannt sein. Die interessierten Jugendlichen haben hier hervorragende Vorarbeit geleistet. Ich hoffe, dass wir dieses Projekt bald umsetzen können.

Die Umsetzung der Neukonzeption unserer Wasserversorgung wird ebenfalls weiter fortgeführt, genau wie die Umsetzung des Kanalsanierungsprogrammes.

Ich könnte die Liste der Aufgaben, die sich uns auch 2022 stellen, deutlich fortschreiben. Wie bereits gesagt: Es wird spannend bleiben, auch 2022.

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte für 2022, dann würde ich mir für alle Menschen in unserer Stadt mit den Ortsteilen, in unserer Region und auf der Welt Gesundheit, Zufriedenheit, Lebensfreude, gegenseitiges Verständnis, Akzeptanz und Toleranz, keine Pandemie, die möglichst reibungslose Umsetzung der geplanten Maßnahmen, gute Ideen und Kraft für alle Herausforderungen, die sich stellen, den Frieden in der Welt und keinen Hunger in der Welt wünschen.

Ich wünsche mir mit den Worten von Schleiermacher: "Sorge nicht um das, was kommen wird, weine nicht um das, was vergeht; aber sorge dich, dich selbst nicht zu verlieren, und weine, wenn du dahintreibst im Strome der Zeit, ohne den Himmel in dir zu tragen."