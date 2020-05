Eberbach. (fhs) Ab Montag wird die Kindergartenbetreuung in Eberbach noch lange nicht so starten können, wie es Kleinkinder und deren Eltern vor der Corona-Pandemie gewohnt waren – so viel können Hauptamtsleiterin Anke Steck und der für die Kindergärten zuständige Robin Uhrig von der Stadtverwaltung Eberbach sicher sagen.

Alles weitere hängt von den Einzelheiten der Verwaltungsverordnung ab, die von der Landesregierung erst noch an die einzelnen Verwaltungen in den Kommunen gesandt werden soll, da aber noch nicht vorliegt. Wie in anderen Kommunen bleibt auch in Eberbach der Hauptamtsleiterin nur, darauf zu verweisen, dass Das Umsetzen der Vorgaben eine gewisse Vorlaufzeit erfordert sobald überhaupt erst einmal feststeht, was wie zu organisieren ist. Am Beispiel des Eberbacher katholischen Kindergartens St. Josef erklärt Leiterin Claudia Rupp das Problem: es gebe durchaus viele Vorüberlegungen.

Im Gespräch etwa mit der Kollegin aus St. Elisabeth, Anja Zwickert, habe sie aber festgestellt dass Vorbereitungen ohne Kenntnis der Vorgaben schon dazu führte, eine Stunde später alles wieder ändern zu müssen. Weil schon seit der Ankündigung auf Bundesebene am 6. Mai viele Eltern darauf hoffen, ihre Kinder wieder betreut zu bekommen, versteht Rupp den Ärger der Eltern. "Viele Eltern haben längst keine Geduld mehr." Eine maximale Gruppengröße von 10 bis 12 Kindern bedeute bei ihr, dass zur aktuellen Notbetreuung dazu (zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen) nur eine dritte Kindergartengruppe möglich sei – zusammen 34 Kinder.

Drei Erzieherinnen zählten zur Risikogruppe und stünden nicht zur Verfügung.

Wer dann in die kleineren Gruppen kommen darf, hängt wohl von Anträgen ab, die in den Kindergärten abzuholen und auszufüllen sind, über die aber bei der Stadt entschieden wird. Claudia Rupp ist froh, dass letztlich die Auswahl die Stadtverwaltung vornimmt.