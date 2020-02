Für Diözesanrat Bernhard Schell ist neben der Frage der künftigen Pfarreienanzahl vor allem entscheidend, wie „das Kleine im Großen mit Leben erfüllt wird“, also die Christen der Einheit Edith-Stein (hier bei der Amtseinsetzung des Eberbacher Pfarrers Pavo Ivkic in der Pfarrkirche Sankt Johannes Nepomuk) ihren Alltag mit all den dann noch aktiven Haupt- und Ehrenamtlichen gestalten. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Felix Hüll

Eberbach/Mosbach/Freiburg. Wie steht es um die Zukunft der katholischen Seelsorgeeinheit Neckartal-Hoher-Odenwald-Edith-Stein? Wird im Eberbacher Pfarrhaus bei Sankt Johannes Nepomuk in zehn Jahren noch ein eigener Pfarrer wohnen? Gehören die rund 7000 Eberbacher Katholiken dann gar zu einer Pfarrei Mosbach? Antworten auf diese Fragen gibt es nach Abschluss eines Prozesses "Kirchenentwicklung 2030", zu dem für Februar 2021 Beschlüsse des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger erwartet werden.

Der Aufreger Aktuell Aufmerksamkeit erregt hat die Aussage des Erzbischofs im RNZ-Interview, dass er im katholischen Dekanat Mosbach-Buchen nach Rückmeldungen aus einer ersten Anhörungsrunde nun in einem zweiten Entwurf nur noch von zwei Pfarreien ausgeht – voraussichtlich Mosbach und Buchen, entsprechend der einstmaligen selbstständigen Dekanate.

Werden die Seelsorgeeinheiten des Dekanats Mosbach-Buchen auf drei oder auf zwei Pfarreien aufgeteilt werden? Grafik: Dek. M-B

"Das ist jetzt ein Entwurf, der bis 31. Juli beraten werden soll. Die Voten der einzelnen Seelsorgeeinheiten im Dekanat Mosbach-Buchen werden dann über Dekan Johannes Balbach wieder nach Freiburg zurück übermittelt", erklärt Bernhard Schell aus Eberbach.

Der Diözesanrat: Der Lehrer am Hohenstaufen-Gymnasium aus der Eberbacher Kirchengemeinde Sankt Josef ist dort Pfarrgemeinderat und Beisitzer im Dekanatsrat. Schell gehört aber vor allem auch dem Diözesanrat an.

Dieses 91 Personen zählende Gremium ist zwar kein Kirchenparlament, wie es etwa eine evangelische Landessynode darstellt. Aber der katholische Diözesanrat vertritt die Gläubigen in der Erzdiözese Freiburg und dient dem Erzbischof als Beratungsgremium.

In dieser Funktion beschäftigte sich der Diözesanrat auch mit der Problematik, dass es auch im Erzbistum Freiburg immer weniger Priesternachwuchs gibt und dass die Anzahl der Gläubigen stetig zurück geht.

"Es war absehbar, dass man etwas unternehmen muss. Aber das Vorgehen ist zeitlich überraschend gewesen", erklärt Schell. Mit dem Umbauprozess der Dekanate, Seelsorgeeinheiten und Kirchengemeinden hatte man schon länger begonnen. Und die Veränderungsdiskussion auf Ebene des Dekanats Mosbach-Buchen begann 2019.

Der Ablauf: Nachdem Erzbischof Burger im Februar 2019 bekannt gegeben hatte, dass die Erzdiözesen neu strukturiert werden sollen, gingen die ersten Entwürfe dazu in die Seelsorgeeinheiten der Dekanate zur Diskussion. Die erörterten die Vorhaben und schickten ihre Einschätzung zum ersten Entwurf zurück nach Freiburg.

"Eberbach hatte sich damals dafür ausgesprochen, die zehn Seelsorgeeinheiten auf nur noch drei Pfarreien im künftigen Dekanat aufzuteilen, weil für viele die räumliche Nähe schon eine Bedeutung hat." Schell erklärt: "Die Neustrukturierung ist vom Erzbischof juristisch vom Priester her gedacht: Kirchenrechtlich kann eine Pfarrei nur von einem Pfarrer geleitet werden."

Bei der Arbeit in den Seelsorgeeinheiten gibt es schon jetzt Teams, die sich die anfallenden Aufgaben aufteilen. So kann es durchaus mehrere Priester in einer Pfarrei geben. Aber jede selbstständige Pfarrei benötigt an ihrer Spitze einen geweihten und gesalbten Priester.

Das Szenario: "Eberbach ist eine Randlage, egal, wie man’s strukturiert. Nach Mosbach sind es 45 Kilometer hin und zurück – es ist nicht jeder bereit, so weit zu fahren." Der neue Entwurf mit nur noch zwei derartigen selbstständigen Pfarreien für das Dekanat Mosbach-Buchen hätte zur Folge, dass über den Sitz von Pfarrer und Pfarramt befunden werden muss und über das Zuordnen der beiden bisher (in Teilen) im Rhein-Neckar-Kreis liegenden Seelsorgeeinheiten Neckartal-Hoher-Odenwald-Edith-Stein sowie Aglasterhausen-Neunkirchen. Zu Letzterer gehören etwa Schönbrunns Katholiken.

Schell: "Der neue Entwurf soll nun bis 31. Juli beraten werden, und dann werden die einzelnen Seelsorgeeinheiten ihr Votum über den Dekan wieder nach Freiburg melden. Der straffe Zeitplan sieht vor, dass im Februar 2021 die endgültige Entscheidung getroffen wird."

Sobald die Struktur fest steht, folgen weitere Entscheidungen. Schell: "Der Erzbischof beruft dann den ihm am besten geeigneten Priester zum Leiter der Pfarrei. Weitere Priester sind als Kooperatoren des leitenden Pfarrers möglich."

Welche Rolle hat künftig Eberbachs Pfarrer Pavo Ivkic?

Das Kirchenrecht: Wo das Kirchenrecht den Fokus auf die Entscheidungskompetenz des Pfarrei-Leitenden richtet, sieht Schell eher die Gemeinde: "Kirche kann nicht nur von der Eucharistie her gedacht werden, sondern man muss auch die Laien sehen. Und da stellt sich mir die Frage: Wie wird das größere Gebilde mit Leben erfüllt?" Wie lassen sich die Mitarbeiter vor Ort begeistern, das christliche Zusammenleben zu gestalten?

Schon beim Zusammengehen der vier Pfarreien (St. Johannes Nepomuk und St. Josef Eberbach, St. Maria Waldbrunn und St. Afra Neckargerach) zur Seelsorgeeinheit seien Gewöhnungsprozesse erforderlich gewesen. Es habe sich herausgestellt, dass nicht für alle Aufgaben hinreichend Personal zur Verfügung steht.

So sei etwa die Jugendarbeit durchaus noch ausbaufähig. Aber es gibt auch noch andere Bereiche, in denen schon jetzt innerhalb von nur vier ehemals selbstständigen Pfarreien das Kennenlernen und Zusammengehen der Mitarbeitenden "immer noch andauert", so Schell.

Das Verhältnis Amtskirche : Kirchenvolk: Erschwerend kommt auch für Eberbachs Katholiken hinzu, dass das Verhältnis zwischen Gläubigen, Kirchenleitenden mit Kurie und Papst Franziskus in Rom allgemein belastet ist durch die Meinungsverschiedenheiten über den "synodalen Weg", das Zulassen von Frauen in geistliche Ämter, den Zölibat oder allgemein die Missbrauchstaten, für die Roms Beharren auf einer bestimmten Auffassung zur Sexualität mit verantwortlich gemacht wird.

Die Pfarrgemeinderatswahl: Am 22. März stehen zudem Pfarrgemeinderatswahlen an. In Eberbach finden sich gerade mal genau 14 Bewerber auf der Kandidatenliste für die 14 Plätze: sechs Frauen und acht Männer, Bernhard Schell ist einer von ihnen. Was motiviert ihn eigentlich, sich als Laie weiter in der katholischen Kirche zu engagieren?

Die Motivation: Schell: "Ich habe ein bestimmtes Kirchenbild, und das ist nicht hierarchisch strukturiert. Kirche hat was mit Verantwortung jedes Einzelnen zu tun. Vielleicht klingt das jetzt ein wenig pathetisch, aber ich versuche das zu leben und das auch meinen Schülern zu vermitteln: Wir sind das Volk Gottes, das zieht durch die Zeit. Jeder hat hier eine Verantwortung, den Glauben weiterzugeben."