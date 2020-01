Von Martina Birkelbach

Neckarwimmersbach. Die erste Sitzung der Karnevalsgesellschaft Urmel startet am Freitag, 7. Februar (Karten gibt’s am Samstag, 25. Januar). Präsident Christian Nahm spricht über den Verein, die laufende Kampagne und die fünfte Jahreszeit im Allgemeinen.

Seit wann sind Sie Präsident der KG Urmel und wie fühlt sich das Amt an?

Ich bin seit dem 27. April 2019 Präsident der KG Urmel. Im Moment fühlt sich das Amt – wie erwartet – super an. Es macht mir sehr viel Spaß. Ein genaues Fazit werde ich nach der ersten kompletten Kampagne für mich ziehen. Aber ich bin mir sicher, dass sich an dem Befinden nichts ändern wird.

Passt die Kappe noch?

Die Kappe passt noch. Beim Rest der Montur ist es jedes Jahr aufs Neue spannend.

Wie lautet ihr Schlachtruf und warum lautet er so, wie er lautet?

Unser Schlachtruf lautet: ,,Zicke Zacke, Zicke Zacke, Urmel, Urmel, Urmel! Er lautet deshalb so, da die Schlachtrufe Hoja und Helau schon belegt waren. Man war damals der Meinung, dass der Schlachtruf Zicke Zacke sehr gut zu den Urmel passen würde. Wie sich herausgestellt hat, wurde damit recht behalten.

Wie viele Mitglieder und wie viele Gruppen hat Ihr Verein derzeit?

Der Verein zählt derzeit 349 Mitglieder. Bei den Sitzungen treten sieben Tanzgruppen sowie sieben bis acht Büttenredner aller Altersklassen auf. Unterstützt werden diese hin und wieder von den internationalen Topstars Sifglied und Roooy.

Wow! (beeindruckt und fast sprachlos) DIE beiden kommen nach Neckarwimmersbach?

Ja (freut sich).

Was bedeutet für Sie "die fünfte Jahreszeit"?

Manche Menschen verstehen unter Fasching oft nur allgemeine Belustigung, Unterhaltung, Witz und Ähnliches. Dabei steht Fasching für ein einmaliges Brauchtum. Es hat tiefen historischen Ursprung, regelt sich am christlichen Kalender und ist für uns alle ein Stück Kulturgut. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns dieses wertvolle Brauchtum erhalten, es pflegen und an die nächsten Generationen weitergeben.

Was ist Ihr persönliches Highlight an Fasching in Eberbach/Neckarwimmersbach?

Ein Highlight gibt es für mich persönlich nicht. Wir sind in der glücklichen Lage verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten zu haben, von denen alle ihren eigenen Reiz besitzen.

Wie laufen die Vorbereitungen für die Prunksitzungen?

Die Vorbereitungen laufen wie jedes Jahr. Die verschiedenen Tanzgruppen und Redner sind seit mehreren Monaten am Proben. Die Aktiven befinden sich nun in der "heißen Phase". Es finden fast täglich Proben in unserem Proberaum in der Scheune statt. Wie in jedem Jahr werden die Tänze und Reden bis zur Generalprobe eine Woche vor der ersten Sitzung sitzen. Eventuell muss nur noch an kleinen Details gearbeitet werden. Der Aufbau für die drei Sitzungen im Sportheim in der Au wird zwei Wochen vor der ersten Sitzung gemacht.

Auf was können sich Besucher freuen?

Die Besucher können sich auf eine bunte Mischung aus Tanz und Bütt im ganz persönlichen Urmelcharme freuen.

Was wünschen Sie sich vom Publikum auf den Sitzungen?

Einen speziellen Wunsch ans Publikum habe ich nicht, da wir als Aktive und Künstler dafür verantwortlich sind das Publikum mitzunehmen. Sind wir auf der Bühne gut, kommt die gute Laune und gute Stimmung bei den Zuschauern von ganz alleine.

Und wie sieht es mit Wünschen für die Umzüge aus?

Der größte Wunsch für einen Faschingsumzug ist natürlich, dass das Wetter mitspielt. Mit dem Wetter stehen und fallen die Umzüge. Bei gutem Wetter strömen mehr Besucher zu den Umzügen. Und je besser das Wetter umso besser ist selbstverständlich auch die Laune und Stimmung bei allen Beteiligten.

Gibt es noch mehr Wünsche? Nur los, vielleicht liest es ja jemand?

Ich wünsche uns, wie auch allen anderen Vereinen, eine super restliche Kampagne 2020 mit tollen und ausverkauften Sitzungen. Allen Aktiven drücke ich die Daumen und wünsche Spaß und gutes Gelingen. Auf dass die Kampagne 2020 wie in den vergangenen Jahren wieder ein Erfolg wird.

Mal angenommen, es wäre immer Fasching, wie würden Sie das finden?

Ich würde das nicht gut finden. Nicht nur aus finanzieller und gesundheitlicher Hinsicht. Fasching hat aus dem Grund seinen ganz speziellen Reiz, da es nur einmal im Jahr ist. Das ist wie mit Weihnachten. Man stelle sich vor Weihnachten wäre mehrfach im Jahr. Es wäre nicht mehr das, was es ist. Bei den meisten Aktiven ist durch Vorbereitungen und Proben sowieso das ganze Jahr Fasching.

Verraten Sie uns noch irgendetwas Persönliches von sich? Etwas, was eigentlich keiner wissen darf?

Bei mir gibt es eigentlich nichts, was man nicht über mich weiß. Ich bin für alle ein offenes Buch. Das Buch besteht nur aus zwei Seiten und wird daher sicherlich kein Bestseller werden.

Zum Abschluss haben Sie doch sicher noch ein paar persönliche Worte für alle Ihre Mitglieder?

Ich wünsche allen unseren Mitgliedern alles Gute für das kommende Jahr und in aller erster Linie Glück und Gesundheit. ,,Ein Tag, an dem man nicht lacht, ist ein verlorener Tag." Diese Lebensphilosophie des großen Komiker Charlie Chaplin könnte Motto unseres Faschingsvereins sein. Wir alle sollten dem Humor in unserem Leben einen gebührenden Platz einräumen. Das Leben ist schon kurz und ernst genug. In diesem Sinne danke ich allen Helfern und Mitgliedern für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und die viele investierte Zeit. Denn dank deren Einsatz sind wir in der Lage unsere Veranstaltungen durchzuführen und damit das Brauchtum Fasching zu erhalten.

Vielen Dank Herr Nahm...

Stop, das noch: Auf eine tolle Kampagne 2020 ein dreifaches Zicke Zacke, Zicke Zacke, Urmel Urmel Urmel!

Vielen Dank. Das war schön und laut!

Info: Urmel-Sitzungen: Freitag, 7., Samstag , 8., Samstag, 15. Februar; jeweils 19.31 Uhr. Kartenvorverkauf: Samstag, 25. Januar, 10 bis 12 Uhr. Kinderfasching: Sonntag, 16. Februar, 14.31 Uhr. Alles im ESC-Heim in der Au.