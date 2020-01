Von Martina Birkelbach

Eberbach. Die erste Sitzung der Karnevalsgesellschaft Kuckuck startet am Samstag, 8. Februar. Präsident Udo Geilsdörfer spricht über den Verein, die diesjährige Kampagne und die fünfte Jahreszeit im Allgemeinen.

Seit wann sind Sie Präsident der KG Kuckuck, und wie fühlt sich das Amt an?

Ich bin seit 2008 Präsident der KG Kuckuck. Das ist für mich auch nach zwölf Jahren immer noch ein Privileg, Präsident der KG Kuckuck zu sein. Das Amt fühlt sich sehr gut an. Die KG Kuckuck ist ein toller Verein.

Passt die Kappe noch?

Meine Lieblingskappe habe ich seit meiner Elferratszeit. Mittlerweile ist sie 14 Jahre im Dienst. Gebrauchsspuren bleiben da natürlich nicht aus. Auch ein paar Schellen hat sie schon verloren. Eine Ersatzkappe habe ich noch, allerdings ist die noch nicht eingetragen.

Wie lautet ihr Schlachtruf und warum lautet er so, wie er lautet?

Der Schlachtruf der KG Kuckuck lautet HOJA. Unser Schlachtruf ist traditionell überliefert. Da die KG Kuckuck bereits 159 Jahre alt ist, kann ich leider kein Gründungsmitglied zu diesem Thema befragen.

Wie viele Mitglieder und wie viele Gruppen hat Ihr Verein derzeit?

Die KG Kuckuck hat 700 Mitglieder. Etwa 280 davon sind aktiv und treten an unseren Sitzungen und den anderen Veranstaltungen unserer Gesellschaft auf. Von den 280 Aktiven der KG Kuckuck sind etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche. Darauf sind wir besonders stolz. Unsere Gruppen sind die Tanzgarden (Kuckuckseier, Kuckucksküken, Kuckuckskids, Kuckucksgarde und die Prinzengarde), die Tanzmariechen, die Showtanzgruppen (Roadrunner, Nesthocker und Elwetritsche), die Gesangsgruppen (Gässelspatzen, Stadtschwalben), die Hallodries, die Büttenredner, die Ranzengarde, die Büttel und der Elferrat. Dazu kommen noch die Menschen, die sich um alles kümmern, was hinter der Bühne läuft und benötigt wird. Ich hoffe, dass ich niemand vergessen habe.

Was bedeutet für Sie "die fünfte Jahreszeit"?

Für mich ist es eine tolle zusätzliche Jahreszeit. Ich freue mich auf alle fastnachtlichen Aktionen mit meiner KG Kuckuck, den anderen Fastnachtsvereinen, unseren Freunden und Gästen. Die fünfte Jahreszeit ist mit viel Frohsinn und guter Laune verbunden.

Was ist Ihr persönliches Highlight an Fasching in Eberbach und drumherum?

Da kann ich mich hier nur schwer entscheiden und möchte nicht nach Stadtteilen trennen. Alle Veranstaltungen in Eberbach und drumherum sind, jede für sich, klasse. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass alle Beteiligten immer wieder mit vollem Elan dabei sind. Unglaublich, was man da auf den Bühnen sieht. Einfach bemerkenswert! Toll ist es, wenn die Gäste in guter Laune sind und mit Schwung bei den Veranstaltungen mitmachen. Herausheben möchte ich die Freundschaft zwischen den Eberbacher Fastnachtsvereinen. Das ist für mich einzigartig.

Wie laufen die Vorbereitungen für die Prunksitzungen?

Die Tanzgarden trainieren bereits seit Ende der Osterferien 2019 wieder. Die anderen Tanzgruppen sind auch seit vergangenem Frühjahr wieder im Training. Die Büttenredner und Sänger haben sich über Sommer fit gemacht und sind zu neuen Taten bereit. Alles fiebert auf die Sitzungen hin.

Auf was können sich die Besucher freuen?

Unsere Besucher können sich wieder auf ein abwechslungsreiches Programm auf höchstem fastnachtlichem Niveau freuen. Mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Es wird wieder super, da alle Beteiligten wieder ihr Bestes auf der Bühne geben werden. Kommt einfach alle vorbei und schaut es euch an.

Was wünschen Sie sich vom Publikum auf den Sitzungen?

Kommt alle kostümiert oder nicht, um ein paar schöne und heitere Stunden bei der KG Kuckuck zu verbringen. Bringt gute Freunde und gute Laune mit, dann wird das ein toller Abend in netter Gesellschaft und mit den Aktiven der KG Kuckuck. Wir freuen uns auf euch alle und sind schon ganz heiß auf unsere Prunksitzungen.

Und wie sieht es mit Wünschen für die Umzüge aus?

Natürlich wünsche ich mir bestes Wetter und ganz viele gut gelaunte Zuschauer an der Zugstrecke. Die Gutsel und Chips sind bestellt und warten darauf unter die Zuschauer zu kommen.

Gibt es noch mehr Wünsche? Nur los, vielleicht liest es ja jemand?

Ich wünsche mir, dass wir viele Gäste zu allen unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen. Bringen Sie gute Laune mit und feiern Sie mit uns Kuckucken eine tolle Fastnacht in unserer wunderbaren Heimatstadt Eberbach.

Mal angenommen, es wäre immer Fasching, wie würden Sie das finden?

Immer Fastnacht, das würde der stärkste Präsident nicht aushalten. Ich denke, dass Fastnacht immer wieder enden muss, damit man sich auf die neue Fastnacht umso mehr freuen kann. Vorfreude ist die schönste Freude. Außerdem brauchen alle Aktiven nach einer Kampagne, in der sie alles gegeben haben, eine wohlverdiente Auszeit. Obwohl! … Bei dem, was sich da so alles in der großen Politik und in der Welt so abspielt, könnte man manchmal meinen, es wäre wirklich das ganze Jahr Fastnacht… .

Verraten Sie uns noch irgendetwas Persönliches von sich? Etwas, was eigentlich keiner wissen darf?

Da gibt es eigentlich nichts. Fastnachter sind sehr offene Menschen. Was ich jedoch wirklich nicht wusste, ist die Tatsache, dass ich in diesem Jahr unseren Kampagneorden zieren darf. Unglaublich! Das ist eine sehr große Ehre für mich.

Zum Abschluss haben Sie doch sicher noch ein paar persönliche Worte für alle Ihre Mitglieder?

Ich wünsche Euch allen eine tolle Kampagne. Es ist unglaublich, was die Aktiven und die vielen kreativen Köpfe der KG Kuckuck leisten. Was euch jedes Jahr aufs Neue einfällt, einfach phänomenal! Wir stellen jedes Jahr ein Wahnsinnsprogramm auf die Beine und das alles mit eigenen Kräften. Darauf können wir alle stolz sein. Ich jedenfalls bin sehr stolz, dass ich der Präsident unserer KG Kuckuck sein darf.

Auf meine KG Kuckuck ein dreifach kräftiges HOJA.

Info: Kuckuck-Sitzungen: Samstag, 8. Februar; Freitag, 14. Februar; Samstag, 15. Februar; jeweils 19.11 Uhr in der Stadthalle. Kinderfasching: Sonntag, 9. Februar, 14.11 Uhr Stadthalle; Seniorensitzung im Lebensrad: Samstag, 22. Februar, 15.11 Uhr.