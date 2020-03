Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Heinrich Martinek ist einer dieser zwanzig Autofahrer, die der aktuellen Statistik zufolge in Hirschhorn mit Elektro- oder Hybridantrieb unterwegs sind. Und Martinek ist sauer. Auf die Politik, auf die Parteien, auf die Kommunen, auf undisziplinierte E-Mobilisten. Auf all das, was aus dieser Statistik eben nicht hervorgehe: Dass man Leute, sobald sie beim Auto zugunsten umweltfreundlicher Technologien ganz oder teilweise auf Verbrennungsmotoren verzichten, einfach allein lässt und so um den umweltschonenden Effekt dieser Technologien betrügt.

Hintergrund In Eberbach betreibt die Stadt seit Ende 2018 zwei Ladesäulen mit vier Ladepunkten am Bahnhofsplatz und in der Brückenstraße. Deren Beschaffung und Aufbau sowie die Verlegung der Stromanschlüsse durch die Stadtwerke ließ sie sich 30 000 Euro kosten, 7 000 Euro steuert der Bund für die Errichtung der Ladeinfrastruktur bei. Das "Stromtanken" ist in Eberbach bis dato noch kostenlos, die Stadt sieht darin auch eine Fördermaßnahme für die Innenstadt. Denn wer die Lade-Parkplätze bis zur Höchstparkdauer von zwei Stunden nutzt, hält sich währenddessen im Geschäftszentrum auf. Jeder Ladevorgang schlägt mit 6,60 Euro zu Buche. Da die Säulen inzwischen aber deutlich häufiger genutzt werden, mache sich die Verwaltung inzwischen schon Gedanken über die Kosten, erklärt der zuständige Rathausmitarbeiter Marco Bräutigam. Wurden die Ladepunkte im ersten Halbjahr 2019 noch 360 Mal in Anspruch genommen, waren es im zweiten Halbjahr schon 1 019 Mal. Im Schnitt wurden täglich 3,8 Ladevorgänge je Zapfstelle registriert, wobei sich die Zahl von knapp 2 im ersten auf 5,6 im zweiten Halbjahr steigerte. Zum Verlustgeschäft, so Bräutigam, will man die Stromtankstellen nicht werden lassen. Deshalb seien im Moment auch keine weiteren Standorte geplant. Obwohl auch in der Tiefgarage am Leopolds- platz die Möglichkeit gegeben wäre, stelle sich für die Stadt die Frage, inwieweit die Ladeinfrastruktur Sache der Kommune oder privater Anbieter ist.

Diese Erfahrung hat der 75-Jährige gemacht. Seit letztem Oktober sitzt er am Steuer eines Hybridmodells von BMW, ist in der näheren Umgebung und oft Richtung Heidelberg unterwegs und ärgert sich über fehlende Ladeinfrastruktur, zu wenig Ladesäulen und im Verhältnis dazu zu viele Autofahrer, die diese Säulen ungehemmt blockieren dürfen. "Wir sind hier Prärie!"

Heinrich Martinek kommt aus Prag, lebt mit seiner Frau seit zehn Jahren in Hirschhorn und hat als graduierter Maschinenbauingenieur seine Brötchen früher mal bei Siemens in Erlangen verdient. "Ich wollte was für die Umwelt tun, und ich wollte wissen, wie diese Technik funktioniert", erklärt er, warum er sich ein Kfz mit beidem zugelegt hat: Elektro- und Verbrennungsmotor. Ein rein strombetriebenes Fahrzeug kam für ihn noch nicht in Frage: "Weil ich wusste, dass da die Versorgung unrealistisch ist". Um die 10 000 Kilometer legt Martinek pro Jahr im Auto zurück, jetzt hat er 4000 Kilometer auf dem Tacho, die Hybridtechnik überzeugt ihn vollauf, aber sie so zu nutzen, dass sich der CO2-Ausstoß verringert, sei ihm noch nicht gelungen.

Hintergrund In Hirschhorn ist laut Bürgermeister Oliver Berthold das intensive Bemühen um eine Ladesäule bisher aus zwei Gründen gescheitert: Es gibt keinen geeigneten Standort mit passender Infrastruktur, und es mangelt an finanzieller Unterstützung durch Bund und Land. "Förderungen mit einem Eigenanteil von 60 Prozent der Kosten sind wenig attraktiv für Kommunen, die knapp bei Kasse sind". Das Thema bleibe aber auf der Agenda. Zu den Schwierigkeiten der Standortsuche schreibt Bertold: "Die Säulen müssen ja zentral liegen und gut erreichbar sein. Die Parkplätze hierfür müssen der Stadt gehören und es muss eine ausreichend dimensionierte Leitung in der Nähe sein. Je kleiner ein Ort ist, umso weniger Leitungen hat er, die genügend Energie für eine solche Schnellladesäule liefern." Eine Versorgung der Ladesäule über das Rathaus wie in Neckarsteinach habe sich wegen der Fußgängerwege um das Rathaus herum ausgeschlossen: "Die Kabel zwischen Hauswand und Fahrzeug hätten die Wege versperrt". Auch Privateigentümer hätten in Hirschhorn kein Interesse gezeigt, eine Ladesäule für Kfz zu installieren. Demgegenüber konnten in den letzten zwei Jahren zwei Ladesäulen für E-Bikes in Betrieb genommen werden. Eine befindet sich Berthold zufolge am Rathaus, die zweite am Windrad 5 am Greiner Eck. "Hier können Wanderer und E-Biker ihren Stromdurst stillen und Fahrräder, Navis oder Handys aufladen".

Schwachpunkt Nummer 1: Zu wenig Ladesäulen. Dass der Rhein-Neckar-Kreis einen wachsenden Anteil strombetriebener Fahrzeuge vermeldet, schlägt sich laut Martinek nicht in der Versorgungslage nieder. Per App ruft er die zwischen Hirschhorn und Heidelberg vorhandenen Ladesäulen auf. Keine in Hirschhorn, eine in Neckarsteinach, zwei in Neckargemünd und in Heidelberg je eine mit zwei Anschlüssen in fünf Parkhäusern. "Wenn ich Glück habe, ist da eine frei". Aber das ist nach Martineks Erfahrung wirklich Glücksache, zumal in einem der Parkhäuser die Säule schon vor Monaten abgebaut und noch nicht wieder ersetzt worden sei.

"Ich bin darauf nicht angewiesen", betont der Hybridfahrer, "ich kann zuhause aufladen." Aber: Wenn der Verbrennungsmotor "mit einem Normalverbrauch von 5 Litern" unterwegs den Akku laden muss, weil keine Stromtankstelle verfügbar ist, "braucht er 9 Liter und ich fahre im Prinzip einen SUV. Dafür hat man dieses Fahrzeug doch nicht entwickelt!" Und Martinek rechnet vor, wie viele Sprittankstellen mit wie vielen Zapfstellen es auf derselben Strecke gibt, die "können bei einem Tankvorgang von 5 Minuten stündlich 360 Benzinfahrzeuge versorgen!"

Die Politik müsse in anderes investieren, als den Kauf von E-Mobilen (mit bis zu 6000 Euro) zu subventionieren, will sie umweltfreundliche Automobilität wirklich voranbringen, fordert Martinek. Entscheidend sei, die nötige Infrastruktur zum Betrieb dieser Autos zu schaffen. Hier wird nach seiner Ansicht zu wenig getan, "es wird nur geredet!" Er versteht auch nicht, warum auf kommunaler Ebene nicht mehr Säulen installiert werden – im Sinne der Tourismusförderung (siehe Darstellung unten).

Schwachpunkt 2: Vorhandene Ladesäulen würden häufig von Fahrern blockiert, die ihr E-Mobil anschließen und dann erst Stunden nach Abschluss des Ladevorgangs wieder auftauchen. Beobachtungen in diese Richtung bestätigt auch der in Eberbach für die zwei Ladesäulen zuständige Marco Bräutigam. "Einige nutzen das aus!" Der städtische Ordnungsdienst sei deshalb angehalten, Fahrer, die das zweistündige Parklimit überschreiten oder unbefugt mit ihren Benzinern die Plätze belegen, verstärkt aufzuschreiben.