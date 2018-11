Strümpfelbrunn. (ub) Die erste Erkältungswelle des Winters und andere Erkrankungen fordern ihren Tribut und führen zu eingeschränkten Öffnungszeiten in der Katzenbuckel-Therme. Dort schloss man am Mittwoch schon um 15 Uhr die Türen und öffnete sie am Donnerstag und auch am Freitag erst um 14 Uhr.

"Mit einer Aufsichts- und einer Reinigungskraft können wir leider nur eine Schicht machen", erläuterte Hauptamtsleiterin Andrea Friedel-Wäsch. Die "Krankheitswelle" habe sowohl die Mehrzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter als auch der Springerkräfte erwischt.

Man hoffe aber, am Wochenende die normalen Öffnungszeiten wieder anbieten zu können, was allerdings noch nicht für den Saunabetrieb gelte. Friedel-Wäsch empfiehlt, sich vor einem Besuch unter www.katzenbuckel-therme.de zu informieren.