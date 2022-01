Von Martina Birkelbach

Neckarwimmersbach. Im fünften und letzten Teil unserer kleinen Serie "Fastnacht ohne Fastnacht" haben wir mit Christian Nahm, Präsident der Karnevalgesellschaft (KG) Urmel, gesprochen.

Zum zweiten Mal Fastnacht ohne Fastnacht. Hätten Sie sich das nach der letzten abgesagten Kampagne vorstellen können und wie sehr belastet das Sie persönlich und die ganze Gruppe?

Nach der Absage der letzten Kampagne und nach den eigentlich guten Zahlen im Sommer machten wir uns alle Hoffnungen auf eine Durchführung der Faschingskampagne in diesem Jahr. Wir wussten, dass es mit Auflagen und vermutlich auch mit Abstrichen verbunden sein wird, aber mit einer kompletten Absage konnte zum damaligen Zeitpunkt keiner rechnen. Dass es eine Belastung für mich persönlich oder für die Gruppe ist, würde ich nicht behaupten. Es ist zwar für alle Fastnachter sehr traurig, aber wir sind alle realistisch genug und können gut damit umgehen. Wir sind uns alle bewusst, dass wenn die Fastnacht zurückkehrt, wir auch wieder mit Leib und Seele dabei sein werden.

Christian Nahm. Foto: mabi

Steckt der Fastnachter trotzdem noch in ihrem Blut?

Der Fastnachter steckt natürlich noch im Blut. Wie bei allen anderen auch, die jedes Jahr mit Herzblut bei der Sache waren und auch wieder sein werden. Das verliert sich auch trotz Corona nicht.

Träumen Sie manchmal von einer Prunksitzung?

Von Prunksitzungen träume ich noch nicht. So weit ist es dann zum Glück doch noch nicht. Jedoch wird die Wehmut, je länger wir auf Fastnacht verzichten, größer. Um das Gefühl zu lindern, hole ich ab und an mal eine DVD einer älteren Sitzung hervor und schaue diese an.

Wann hatten Sie das letzte persönliche Treffen im Verein?

Unser letztes Treffen war die Mitgliederversammlung im November 2021.

Wer trainiert oder probt derzeit in Präsenz?

Bei der KG Urmel findet aufgrund der derzeitigen Lage im Moment kein Training und auch keine Proben statt.

Warum gibt es dieses Jahr kein Prunk. TV?

Prunk.TV ist derzeit in Planung und wird wieder von allen Eberbacher Vereinen genutzt werden.

Wie schwierig ist es, die Mitglieder trotzdem zu halten?

Mitglieder zu halten und neue zu gewinnen ist auch unter normalen Bedingungen für jeden Verein schwierig. Corona macht die Sache selbstverständlich nicht einfacher. Die KG Urmel kann sich jedoch auf seine Mitglieder verlassen und merkt keinerlei Rückgang der Mitgliederzahl.

Was vermissen Sie am meisten und was wünschen Sie sich?

Die Wünsche und das Vermissen beziehen sich nicht nur auf Fastnacht, sondern auf das Allgemeine. Ich wünsche mir, dass in unserer Gesellschaft, in unserem Leben und in unserem Alltag immer mehr Stück für Stück die Normalität zurückkehrt. Und wenn das der Fall ist, kommt auch die Fastnacht, wie wir sie kennen wieder zurück.

Herr Nahm, Danke für das Gespräch.