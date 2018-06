Eberbach. (cum) Party und Freizeitangebote für Jugendliche - das steht seit über einem Jahr auf der Tagesordnung des alle drei Monate tagenden runden Tischs für Jugendbeteiligung. Beim fünften Treffen am Mittwoch ging es damit erneut nicht entscheidend voran: Für die Party fehlt es an einem Platz, an dem gefeiert werden kann.

Bei den Plänen für einen Spiel- und Bewegungspark geht es um einiges an Geld und ist unklar, ob der von Jugendlichen überhaupt angenommen würde. Beide Themen wurden auf die nächste Sitzung nach den Sommerferien im September vertagt. Von den jungen Leuten, die von Anfang an beim runden Tisch dabei waren, ist kaum noch einer dabei.

Die, die neu dazu gekommen sind, vor allem eine starke Abordnung des Jugendtreffs in der Dr.-Weiß-Schule, haben wiederum ganz andere Themen: Im Schulkeller müffelt und schimmelt es. Der Jugendtreff sucht neue Räume.

Rund eine Stunde redet beim runden Tisch für Jugendbeteiligung vor allem einer: die Erwachsenen. Bürgermeister Peter Reichert, Hauptamtsleiterin Anke Steck, Stadtbaumeister Steffen Koch, Jugendbeauftragte Birgit Exner, Kulturamtsmitarbeiter Bernhard Walter, dabei sind auch noch vier Stadträte - sie alle erklären, worum es geht, was bislang am runden Tisch lief oder vor allem nicht lief.

Das im vorigen Jahr gegründete Orga-Team für die gewünschte Party hat sich inzwischen in alle Winde zerstreut. Ein Platz für die Veranstaltung wurde immer noch nicht gefunden. Zum "Outdoor-Fitness-Park" mit Sportgeräten erläutert Stadtbaumeister Koch ausführlich unmögliche und mögliche Standorte (Au, Pulverturm) sowie Kosten (70.000 bis 100.000 Euro).

Ob der überhaupt angenommen würde, weiß so recht keiner. Jetzt sollen die Jugendlichen mit Bildern aus einem Katalog bis zum nächsten Mal ihre Freunde fragen, welche maximal sechs Sportgeräte sie gut fänden, welche nicht.

Nach einer Stunde haben die Erwachsenen 57 Minuten geredet, die Jugendlichen drei. Er habe inzwischen den Eindruck, dass ein fester Jugendgemeinderat das bessere Format sei, sagt Jonas Haaß, einziger Verbliebener des alten Orga-Teams, weil da Aufgaben und Verantwortung klar verteilt würden. "Was sind die Dinge, die ihr euch wünscht? Wo können wir gemeinsam was bewegen?", fragt Bürgermeister Reichert.

Jetzt melden sich die elf vom Jugendtreff zu Wort, die mit Jugendarbeiterin Sandra Smentek gekommen sind: Der Treff, zu dem im Durchschnitt 35 Jugendliche kämen, sei zu klein und brauche neue Räume, sie hätten gerne einen Raum für Fitness- und Boxtraining, die Räume seien heruntergekommen. Küche und Werkstatt befänden in einem Raum, es schimmle an etlichen Ecken. "Wir kriegen den Schimmel nicht in den Griff", sagt Smentek.

Der Billardraum, in dem zwei Kunstleder-Sofas von einer dicken weißen Schimmelschicht überzogen sind, ist derzeit geschlossen und wird mit zwei Lüftern getrocknet. Auch die Öffnungszeiten, derzeit dreimal die Woche, seien zu knapp bemessen, klagt eine der Jugendlichen - was wiederum mit Problemen mit den Schlüsseln zu tun hat. Denen, die in den Jugendtreff gehen und dort eine Anlaufstelle finden, stinkt aber nicht nur der Mief, sondern auch der Ruf als "Asi-Keller".

Zu tun gäbe es einiges. Die jungen Leute aus dem Treff sind bereit, mit anzupacken und sich einzubringen. Ideen haben sie schon gesammelt. Nur brauchen auch sie geeignete Räume.

"Wenn wirklich was passiert und wenn auch mehr Jugendliche herkommen, dann könnte man was draus machen", hofft Kevin drauf, dass über die Jugendbeteiligung etwas bewegt werden kann. Nächste Woche wollen die Jugendlichen vom Treff in den richtigen Gemeinderat.