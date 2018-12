Von Martina Birkelbach

In der Nähe Eberbachs. "Ich habe schon viele Schicksalsschläge erlitten, aber tiefer kann man nicht fallen - jetzt bin ich ganz unten", sagt Susanne Uhlen (Name geändert). Und dann kann sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. Das Haus in der Nähe Eberbachs wurde zwangsversteigert, kürzlich stand der Gerichtsvollzieher vor der Tür - Zwangsräumung. Uhlen ist obdachlos, sie hat wegen ihres Vertrauens in Mitmenschen alles verloren.

Zurzeit lebt sie bei einer Bekannten, Bianca Jost (Name ebenfalls geändert). Jost ist schwer krank, dennoch hat sie Uhlen sofort aufgenommen, als sie von der Zwangsräumung erfuhr. Die beiden Frauen teilen sich ein Zimmer, eine Miniküche und ein Bad. Auch wenn sie sich super verstehen und gegenseitig helfen: Auf Dauer ist das keine Lösung.

Unterstützung bekommen Uhlen und Jost von der Nachbarschaftshilfe der Sozialstation. Aber eine Wohnung findet auch deren Leiterin Rosemarie Koch derzeit nicht für die Klientin Uhlen und ihren Hund. "Viele Vermieter wollen einfach keine Haustiere", sagt sie.

Uhlen hat eine psychiatrische Ausbildung, arbeitete früher voller Elan und Begeisterung mit Behinderten und alten Menschen zusammen. "Das Elend", wie sie ihr derzeitiges Leben bezeichnet, begann mit dem Tod ihrer Mutter. "Ich habe sie zehn Jahre lang gepflegt, bevor sie starb." Daneben arbeitete sie Vollzeit, kümmerte sich um die Kinder, pflegte ihren kranken Mann und besuchte nebenher die Abendschule. Kurz nachdem die Mutter starb, erlitt Uhlen einen Bandscheibenvorfall. "Mit der Arbeit war es dann vorbei. Ich war daraufhin psychisch völlig fertig, bekam massive Depressionen."

Uhlen bekam Erwerbsminderungsrente, war auf familiäre Hilfe angewiesen. Doch sie wurde ausgenutzt - und merkte es lange Zeit nicht. "Ich habe immer gegeben, was ich konnte, dann habe ich einen Denkzettel bekommen", sagt Uhlen. Schriftverkehr hat sie einfach nicht erhalten, Briefe wurden unterschlagen. "Dann war das Haus, welches sie geerbt hatte, weg. Die Hypothek war geplatzt. Es folgte die Zwangsversteigerung. Das alles zog sich zwei Jahre hin, auch einen Anwalt holte sie mit ins Boot.

Zum Schluss hatte sie noch ein Duldungswohnrecht, doch dann stand der Gerichtsvollzieher vor der Tür; "binnen drei Tagen musste ich raus". Keine Hilfe für eine Wohnung bekam sie nach eigener Aussage von der zuständigen Gemeinde. "Ich hätte auf der Straße gesessen. Das war entwürdigend", sagt Uhlen. Den Hund hergeben um eine Wohnung zu bekommen, kam für sie nie in Frage; "Er ist ein ganz braver und er gehört zu meinem Leben". Derzeit bezieht Uhlen Hartz IV und Teilerwerbsminderungsrente, ihr bleiben rund 300 Euro zum Leben.

Jost, bei der Uhlen derzeit wohnt, wird medizinisch von der Sozialstation betreut. Die Nachbarschaftshilfe unterstützt sie bei Arztbesuchen und hilft beim Einkaufen; "Wir führen auch Gespräche", sagt Leiterin Koch.

Jost war früher ebenfalls im sozialen Bereich tätig. Auch sie hat ein hartes Leben mit sehr vielen Schicksalsschlägen hinter sich; mehrfach "den Boden unter den Füßen verloren", wie sie sagt. Doch auch wenn die beiden Frauen sich prima verstehen, "ein weiteres Zimmer ist dringend notwendig", betont Koch. Sie könnte sich auch gut ein kleines Häuschen für die beiden vorstellen, in dem sie zusammen wohnen, aber in getrennten Etagen - oder eben einfach mit mindestens einem weiteren Zimmer. Uhlen könnte sich auch gut vorstellen, irgendwo zu leben, wo sie die vielleicht älteren Vermieter mit kleineren Tätigkeiten unterstützt. "Ich bin unendlich dankbar für die Hilfe von Jost. Aber ich möchte so gerne wieder ein Heim haben, wissen wo ich hingehöre und ein geregeltes Leben führen", sagt sie.

"Früher haben die Großfamilien geholfen", sagt Nachbarschaftshilfen-Leiterin Koch. Sie betont weiter: "Viele wissen heute gar nicht, wie viele einsame und hilfsbedürftige Menschen es in Eberbach und Umgebung gibt. Manchmal können es schon Gespräche sein oder nur ein Lächeln, um diese Menschen wieder etwas aufzubauen.". Ihr Wunsch: "Dass die Menschen mehr auf ihre Mitmenschen zugehen. Dass sie mit einem offenen Blick durch die Straßen laufen und schauen, was um sie herum vorgeht".

Und Klientin Uhlen wünscht sich: "Ich möchte mal wieder ein Licht am dunklen Horizont sehen."