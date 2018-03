Die Fischteiche am Zusammenfluss von Reisenbach und Itter in Gaimühle liegen im Sperrgebiet, aus dem die Verbreitung der Fischkrankheit VHS verhindert werden soll. Foto: Menges

Eberbach/Oberzent. (cum) Der Ausbruch einer Fischseuche im Ittertal beschäftigt derzeit die Veterinärämter im Rhein-Neckar- und im Odenwald-Kreis. Für Menschen und andere Tiere als Fische ist die Krankheit nach Auskunft der Veterinäre aber nicht gefährlich.

Ende voriger Woche verhängte das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises eine Allgemeinverfügung auf Grundlage der Fischseuchenverordnung, in der die Itter von Gaimühle bis Eberbach bis voraussichtlich Ende März zum Sperrgebiet erklärt wird. Grund ist offenbar der Ausbruch der Fischkrankheit virale hämorrhagische Septikämie (VHS) in einem an der Itter liegenden Aquakulturbetrieb.

Die VHS befällt vor allem Forellenfische und Hechte und kann bei den Tieren zu inneren Blutungen führen. Je nach Verlauf der Krankheit fressen die Tiere nicht mehr, sammeln sich am Beckenrand, färben sich dunkel, bekommen Glotzaugen oder drehen sich um ihre Längsachse.

Andere Fischarten können ebenfalls von dem Virus befallen werden. Sie zeigen dann zwar keine Symptome, können die Krankheit aber übertragen. Eine Weiterverbreitung durch Vögel wie Kormorane ist laut Dr. Christine Haarmann vom Veterinäramt in Wiesloch ebenfalls möglich. "Für Menschen ist die Krankheit aber nicht bedenklich", sagt die Tierärztin. Das verhängte Sperrgebiet umfasst den Zufluss des Reisenbachs in die Itter bei Gaimühle, jeweils 500 Meter beider Bäche flussaufwärts sowie die komplette Itter bis zu ihrem Zufluss in den Neckar in Eberbach. Alle dort liegenden Aquakulturbetriebe und Angelteiche müssen untersucht werden - laut Veterinäramt ist das auf baden-württembergischer Seite aber nur einer. Lebende Fische und Eier dürfen aus dem Sperrgebiet nur mit Genehmigung des Veterinäramts woanders hingebracht werden. Die restliche Gemarkung Eberbachs wird als Überwachungsgebiet festgelegt. Dort auffallende seuchenverdächtige Fische sind umgehend dem Veterinäramt zu melden.

Nur macht die Fischkrankheit nicht an der Landesgrenze Halt. Claudiu Baluj, der ebenfalls einen Forellenhof im Ittertal betreibt, dessen Teiche aber gut zwei Kilometer oberhalb an der Itter auf hessischer Gemarkung liegen, bestätigt, dass auch dort Anfang der Woche Proben genommen wurden. "Die Untersuchungen laufen", sagt Baluj. Er rechne in ein paar Tagen mit den Ergebnissen.

Der Forellenhof Lenz hat in knapp anderthalb Kilometern Luftlinie Entfernung am Sensbach auf hessischer Seite ebenfalls Teiche. Laut dem Veterinäramt des Odenwaldkreises wurden auf hessischer Seite mehrere Betriebe untersucht. Auch dort soll, um eine Ausbreitung der Fischkrankheit zu verhindern, ein Sperrgebiet eingerichtet und die komplette Gemarkung der Stadt Oberzent zum Überwachungsgebiet erklärt werden.

Laut Dr. Michael Sallmann, Leiter des Veterinäramts des Odenwaldkreises, tritt die Fischkrankheit vor allem in den Wintermonaten auf, auch bei Fischbeständen, die sonst das ganze Jahr über gesund erscheinen.

Betriebe, die betroffen sind, müssen laut Dr. Haarmann vom Rhein-Neckar-Kreis ihre Becken reinigen und desinfizieren. Zeigen die Untersuchungen danach keine Auffälligkeiten mehr, könne das Sperrgebiet auch schon früher wieder aufgehoben werden.